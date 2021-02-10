В моду на весну-лето 2021 входит эффектный голубой макияж глаз - фото

Подходит голубой макияж не всем, но если желание догнать моду и быть в тренде огромное, то нужно к его созданию подойти внимательно. Результат вас удивит!
После того, как маски для лица основательно вошли в нашу жизнь, мы стали акцентировать больше внимания на глазах. И если вы не из тех, кто однажды нашел свой идеальный макияж глаз и все время используете одинаковые тени, то ознакомьтесь с новой тенденцией, которая в сезоне весна-лето 2021 будет доминирующей.
Есть, правда, и другой путь – сделать макияж, который будет держаться длительное время и освободит вам много времени на другие вещи. В нашем материале Почти вечный макияж глаз: модный перманентный макияж и его особенности можете подробнее об этой косметической процедуре узнать.
Так вот, в моду на весну-лето 2021 входит голубой макияж глаз, который отлично поднимает настроение. Похожие на голубое небо, ваши глаза станут мощным магнитом для многих, и желающих утонуть в них будет предостаточно. Однако подходит голубой макияж не всем, а если желание догнать моду и быть в тренде огромное, то нужно к его созданию подойти внимательно.
Да, голубые тени – нежные и завораживающие, но они очень коварные. Запомните – для каждого цвета глаз нужно подобрать правильный оттенок голубого. Иначе результат вас расстроит.
Голубой макияж глаз – кому подходит
Если у вас карие или черные глаза, то для красивого макияжа вам нужны темно-синие тени. Тем не менее тут еще нужно обратить внимание на цвет волос: шатенки должны очень осторожно использовать тени голубых оттенков.
Тем женщинам, кому природа подарила зеленые глаза, следует сосредоточиться на эклектических голубых тенях. Такой цвет станет для них находкой даже в случае, если лицо светлое. И не слушайте тех, кто скажет вам, что голубые тени и зеленые глаза несовместимы. Секрет - в умении найти баланс.
Голубой макияж для голубых глаз тоже не такой простой, как кажется. В этом случае лучше выбирать или светло-голубые тени, или ориентироваться на темные оттенки. Главное, ни в коем случае не пытайтесь использовать тени такого же оттенка, как и ваши глаза – ничего хорошего из этого не выйдет.
Секреты голубого макияжа глаз
- Для идеального голубого макияжа вам понадобится минимум два оттенка голубого, чтобы сделать плавный переход. Но больше трех оттенков голубого способны свести на нет все ваши усилия.
- Освежить и спасти неудачный голубой макияж могут белый или серебристый карандаш.
- Если хотите сделать круговую подводку, то без проблем: лишь бы она была тонкой и четкой.
- Под голубой макияж глаз нельзя использовать яркую помаду и румяна, при этом важно, чтобы тон помады и румяна совпадал.
- Если у вас глаза слишком темные, то на верхние веки нанесите узкую линию теней голубого или синего оттенка, практически по линии роста ресниц.
- Голубые тени отлично сочетаюся с фиолетовыми.
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