В моду на весну-лето 2021 входит эффектный голубой макияж глаз - фото

После того, как маски для лица основательно вошли в нашу жизнь, мы стали акцентировать больше внимания на глазах. И если вы не из тех, кто однажды нашел свой идеальный макияж глаз и все время используете одинаковые тени, то ознакомьтесь с новой тенденцией, которая в сезоне весна-лето 2021 будет доминирующей.

Есть, правда, и другой путь – сделать макияж, который будет держаться длительное время и освободит вам много времени на другие вещи. В нашем материале Почти вечный макияж глаз: модный перманентный макияж и его особенности можете подробнее об этой косметической процедуре узнать.

Так вот, в моду на весну-лето 2021 входит голубой макияж глаз, который отлично поднимает настроение. Похожие на голубое небо, ваши глаза станут мощным магнитом для многих, и желающих утонуть в них будет предостаточно. Однако подходит голубой макияж не всем, а если желание догнать моду и быть в тренде огромное, то нужно к его созданию подойти внимательно.

Да, голубые тени – нежные и завораживающие, но они очень коварные. Запомните – для каждого цвета глаз нужно подобрать правильный оттенок голубого. Иначе результат вас расстроит.

Голубой макияж глаз – кому подходит

Если у вас карие или черные глаза, то для красивого макияжа вам нужны темно-синие тени. Тем не менее тут еще нужно обратить внимание на цвет волос: шатенки должны очень осторожно использовать тени голубых оттенков.

Тем женщинам, кому природа подарила зеленые глаза, следует сосредоточиться на эклектических голубых тенях. Такой цвет станет для них находкой даже в случае, если лицо светлое. И не слушайте тех, кто скажет вам, что голубые тени и зеленые глаза несовместимы. Секрет - в умении найти баланс.

Голубой макияж для голубых глаз тоже не такой простой, как кажется. В этом случае лучше выбирать или светло-голубые тени, или ориентироваться на темные оттенки. Главное, ни в коем случае не пытайтесь использовать тени такого же оттенка, как и ваши глаза – ничего хорошего из этого не выйдет.

Голубой макияж глаз весна-лето 2021 / Instagram

Секреты голубого макияжа глаз

Для идеального голубого макияжа вам понадобится минимум два оттенка голубого, чтобы сделать плавный переход. Но больше трех оттенков голубого способны свести на нет все ваши усилия.

Освежить и спасти неудачный голубой макияж могут белый или серебристый карандаш.

Если хотите сделать круговую подводку, то без проблем: лишь бы она была тонкой и четкой.

Под голубой макияж глаз нельзя использовать яркую помаду и румяна, при этом важно, чтобы тон помады и румяна совпадал.

Если у вас глаза слишком темные, то на верхние веки нанесите узкую линию теней голубого или синего оттенка, практически по линии роста ресниц.

Голубые тени отлично сочетаюся с фиолетовыми.

Голубой макияж глаз весна-лето 2021 / Instagram

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