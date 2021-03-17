В моду на весну-лето пришли удивительные трикотажные платья

Трикотажные платья были нашими верными спутниками холодной осенью и даже морозной зимой – в ним мы чувствовали себя привлекательно в любую погоду. Но с приходом весны с этим трендом мы не прощаемся – наоборот, мы продолжаем носить эти комфортные, удобные и приятные на ощупь платья, которые сделают весну уютной, теплой и незабываемой.

В целом без платьев сложно представить весну и лето, и вместе с трикотажными вариантами нас ждет великое множество потрясающих моделей – в нашем материале В моде платья миди с фантастическими цветочными принтами и разрезами можете подробнее узнать об одном из ярких трендов сезона.

А пока что оцените нашу подборку модных трикотажных платьев, которые могут стать для многих находкой. И суть вовсе не в погодных условиях. Дело в том, что спустя год после начала пандемии мы опять стоим на пороге жестких карантинных ограничений, поэтому удобная и красивая одежда, в котором можно гулять в парке или работать дома – на вес золота.

При этом не только платья трикотажные правят бал в этом году. В моде также трикотажные костюмы, юбки, топы, брюки и даже шорты, и все это претендует стать нашей любимой повседневной одеждой.

Модные трикотажные платья 2021

В моде однотонные трикотажные платья

Если ищете стильное трикотажное платье на весну-лето 2021, то в первую очередь советуем обратить внимание на очень простые и однотонные модели. Оттенки – или нейтральные, или очень яркие, которые наполняют энергией. Смело носите такие платья длинные или миди в дуэте с белыми кроссовками, балетками, мокасинами, ботильонами или босоножками.

Трикотажные платья 2021 / Instagram

Писк сезона – трикотажные платья с акцентом

Для тех, кто хочет быть в центре внимания, и ищет платье, в котором произведет настоящий фурор, в моде оригинальные трикотажные платья с яркими деталями. Это могут быть модели с рюшами, или объемными руками, или соблазнительными вырезами, разрезами и пуговицами. Кроме того, вытянуть образ помогут удивительные платья трикотажные с принтами, а также модели, сотканные из разных пастельных оттенков.

Трикотажные платья 2021 / Instagram

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Одной из модных тенденций весенне-летнего сезона станут трикотажные костюмы с юбкой. Ориентируйтесь на короткий трикотажный топ и на юбку миди с разрезом спереди или мини-юбку. Модные расцветки – меланж и другие спокойные оттенки. Это отличная альтернатива платьям весна 2021, которую по достоинству оценят те, кто хочет подчеркнуть линию талии.