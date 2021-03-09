В моде платья миди с фантастическими цветочными принтами и разрезами

Пока зима и весна выясняют, кто сильнее, и ежедневно то засыпают нас снегом, то согревают теплыми лучами солнца, самое время ознакомиться с последними модными тенденциями платьев миди 2021. Не успеем оглянуться, как холодная пора отступит, и наступит время ярких цветочных принтов, изящных силуэтов и легких тканей.

А платья миди в сезоне весна-лето 2021 будут очень популярными. Поэтому если сейчас вы стоите на распутье, ориентируйтесь на среднюю длину. Кроме того, можете присмотреться и к юбкам до колена – в нашем материале В моде обворожительные юбки миди с асимметричным разрезом спереди можете подробнее узнать об этой тенденции.

Платья длины миди нравятся многим потому, что они обладают рядом преимуществ. Напомним, платья миди – это когда длина юбки доходит до колена или немного опускается ниже них.

Так вот, они очень практичны – и если в вашем шкафу появится платье миди, то вряд ли оно будет сиротливо ждать удачного момента, когда вы его оденете. В платье миди вы можете пойти на работу, на встречу с друзьями и просто прогуляться по городу.

Кроме того, платье миди можно носить в любое время года. Конечно, речь не идет о вариантах из легких летних тканей. Но нейтральное платье в сочетании со свитером и пиджаком подойдет даже для осени и зимы.

И самым главным плюсом платьев миди является то, что их можно носить в дуэте с любой обувью. Если вы обожаете обувь на грубой подошве, то для платья миди это не помеха. Любые туфли, босоножки, балетки, кроссовки (к этом уже многие привыкли) и даже модные в 2021 году сабо в сочетании с платьем создадут очень гармоничный ансамбль.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие платье миди в моде этой весной и летом, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы для вдохновения и понимания трендов без лишних слов.

Модные платья миди 2021 – на что обратить внимание

Сразу отбросьте заблуждения о том, что платья миди – это исключительно приталенные варианты. В сезоне весна-лето 2021 в моде платья миди свободного кроя, и они будут на самой вершине популярности. Но не только.

Читайте такжеЦвета, без которых мода весна-лето 2021 невозможнаДизайнеры одежды взяли за основу длину, и создали для нас множество стильных, оригинальных и очень удобных вариантов платьев миди. И это прекрасно, ведь каждая женщина сможет выбрать то, что ей больше по душе. Одним подавай романтические платья с пышными юбками, другие в восторге от моделей с цветочными принтами, а третьи тянутся к ультрамодным платьям-рубашкам.

В моде платья-рубашки миди

Эти платья в виде удлиненной рубашки отлично подойдут для любого случая – даже не представляете, насколько они удобны. В моде лаконичные монохромные модели - как слегка приталенные, так и расклешенные. Черные, белые – идеальные цвета, которые заслуживают внимания, но и яркие сочные расцветки тоже не обходите стороной. Уже сегодня в продаже найдете много роскошных вариантов, от которых сложно оторвать взгляд.

Модные платья миди 2021 весна-лето / Instagram

Платья миди с цветочными принтами – писк сезона

Когда тепло, кругом все цветет и пахнет, возникает вполне естественное желание "утонуть" в цветах. Поэтому модные платья миди с фантастическими цветочными принтами актуальны как никогда. Это могут быть модели с пышными юбками, варианты свободного или романтичного кроя с разрезами и "хвостами". В моде и мелкие цветочные принты, и крупные цветы, которые превращают платье в настоящий магнит.

Модные платья миди 2021 весна-лето / Instagram

В тренде приталенные платья миди

Для тех, кто хочет в платье весной и летом выглядеть сногсшибательно, в моде соблазнительные приталенные платья миди. Это и более строгий вариант – платье-футляр, и трикотажные варианты. Особенного внимания заслуживают модели с боковыми разрезами.

Модные платья миди 2021 весна-лето / Instagram

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