В моде обворожительные юбки миди с асимметричным разрезом спереди

Юбки в 2021 году переживают своего рода ренессанс. Так получилось, что в период пандемии они были недостаточно востребованными, а те, кто перешел на дистанционную работу, даже успели о них забыть. Пока сложно сказать, насколько все мы соскучились по юбкам, но все дизайнеры мира вложили душу и сердце в то, чтобы в этом году желание носить юбку появилось даже у тех, кто раньше этот элемент гардероба всячески игнорировал.

Если вам сложно подобрать удачный верх для "дуэта" с юбкой, то знайте, что мода 2021 широко распахнула двери костюмам с юбкой – в нашем материале Костюмы с юбкой невероятной красоты ждут нас в сезоне весна-лето 2021 можете подробнее об этом узнать.

А юбок в 2021 нас ждет действительно немеряно. И совершенно не важно, каким будет этот постапокалиптический год, главное, научиться снова радоваться жизни, красиво одеваться и наслаждаться тем сладким чувством, которое способна подарить только шикарная, оригинальная и необычная юбка.

Мы сегодня расскажем вам о трех необычных трендах юбок 2021, которые станут находкой и настоящим открытием для многих.

Модные юбки весна-лето 2021 – яркие тренды

В моде юбки с ассиметричным разрезом

Разрез на юбке всегда добавляет образу загадочности и манит, словно мощный магнит. И в последние несколько сезонов мы уже привыкли к юбкам с разрезом спереди и сбоку. Но мода не стоит на месте, и разрезы изменились тоже. В сезоне весна-лето 2021 самые модные юбки – это модели миди с асимметричным разрезом, юбки с запахом и асимметричным разрезом. Один из самых стильных вариантов - юбка миди А-силуэта с разрезом до середины бедра. В любом случае, разрез не слишком резкий, поэтому юбки очень элегантные. Такие обворожительные юбки представлены в коллекции одежды Balmain весна-лето 2021.

Читайте также Длинные платья с цветами и костюмы верблюжьего цвета врываются в моду на весну-летоНовинка сезона – юбки с большим карманом спереди

Если ищете юбку, которая позволит вам всех впечатлить, тогда ориентируйтесь на модели миди или макси с большим карманом спереди. Или даже с двумя – чаще всего ими украшены короткие юбки. Только не пытайтесь эти карманы чем-то набить – несмотря на то, что это не муляж, а настоящие карманы, их главная задача – украшать юбку. Такие юбки выглядят очень весело и заманчиво, поэтому станут спасением для тех, кто устал от классических фасонов и ищет разнообразия. Увидеть воочию модные юбки с карманами спереди можете в показе коллекции одежды Max Mara весна-лето 2021.

Юбки с искусственным запахом – писк сезона

Юбка с запахом уже несколько сезонов подряд находится на вершине модного Олимпа. Но в этом году у нее появится фантастическая кокурентка - юбка с искусственным запахом, которая выглядит так, будто она завернута, но на самом деле прошита. Это одна из свежих модных тенденций, поэтому все те, кто любит быть первооткрывателем в моде, могут уже сегодня начинать такую юбку искать. Идеальный вариант – юбка миди, которая при ходьбе красиво разлетается по сторонам. Эти потрясающие юбки найдете в коллекции одежды Michael Kors весна-лето 2021.