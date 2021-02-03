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Костюмы с юбкой невероятной красоты ждут нас в сезоне весна-лето 2021

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

3 февраля 2021, 06:31

В коллекциях практически всех дизайнеров одежды вы найдете костюмы с юбкой, ведь без них в этом году нельзя. Также в тренды выбились комплекты "топ с юбкой".

  • Модные костюмы с юбкой весна-лето 2021 Instagram
  • Модные костюмы с юбкой весна-лето 2021 Instagram
  • Модные костюмы с юбкой весна-лето 2021 Instagram
  • Модные костюмы с юбкой весна-лето 2021 Instagram
  • Модные костюмы с юбкой весна-лето 2021 Instagram
  • Модные костюмы с юбкой весна-лето 2021 Instagram
  • Модные костюмы с юбкой весна-лето 2021 Instagram

Одним из ярких модных трендов сезона весна-лето 2021 станут костюмы с юбками. Ее величество Мода проявила заботу и решила облегчить нам жизнь – теперь не нужно ломать голову над тем, с чем сочетать юбку, и подойдут ли цвет и фасон верха к низу. Наверное, именно поэтому многие женщины чаще всего останавливают свой выбор на темной юбке – к ней идеально подходит любой светлый верх. Правда, такой стиль – довольно предсказуемый, и у многих ассоциируется с офисным. Чтобы не впадать в крайности и не наделать ошибок, в моду врываются роскошные, стильные и привлекательные костюмы с юбкой!

Тем, кто все же предпочитает сам экспериментировать и любит юбки, советуем ознакомиться с модными трендами юбок - все подробности найдете в нашем материале Пышные расклешенные юбки миди и мини-юбки возвращаются в моду на весну-лето.

Но если деловой костюм – это то, что ближе вам по духу, то прежде чем бежать в магазин, советуем обратить внимание на некоторые моменты. В частности, важно, чтобы юбка не сковывала движений – в области живота должно быть свободно, в идеале за поясом должны помещаться два пальца. Если вы хотите, чтобы юбка была узкой, то обязательно примеряйте ее перед покупкой: если во время движения она куда-то "убегает", то это не ваша юбка!

Кроме того, жакет и пиджак ни в коем случае не должны подниматься вверх, когда вы вытягиваете руки вперед – это говорит о том, что размер маловат.

Почему это важно? Дело в том, что даже самый красивый костюм испортит вам настроение и образ, если он вам не подходит по размеру. Запомните – ваш костюм вы сразу почувствуете, в нем вам будет комфортно, и появится ощущение легкости, уверенности в себе и радости от находки!

Модные костюмы с юбкой – на что обратить внимание

В моде "золотистые" костюмы

На весну и лето в моду входят классические костюмы шикарной расцветки – золотистые. С одной стороны, силуэт классический, почти "учительский", а с другой – удивительная ткань, которая завораживает с первого взгляда. Посмотрите воистину сказочную коллекцию одежды Moschino весна-лето 2021 – и вы поймете, какая красота нас ждет.

В моду вернулись костюмы с мини-юбкой

Для всех тех, кто любит короткие юбки, в тренды выбились потрясающие костюмы с мини-юбкой. Это и модели – укороченный жакет плюс юбка, и варианты, когда длина пиджака и юбки "сливается". Также в этом году снова в моде кожаные костюмы с короткой юбкой – это настоящий восторг. Всю эту красоту воочию можете найти в неповторимой коллекции одежды Chanel весна-лето 2021.

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На самом деле в коллекциях практически всех дизайнеров одежды вы найдете костюмы с юбкой, ведь без них в этом году нельзя. Например, у Zuhair Murad мы нашли роскошный белый костюм с пышной юбкой миди и удивительными принтами. Также особого внимания заслуживают готовые комплекты – облегающий топ и пышная юбка – такой вариант есть в коллекции одежды Alexander McQueen весна-лето 2021. А вот короткие красочные топы и короткие пышные юбки предлагает всем женщинам мира в этом году дом моды Versace.

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