Пышные расклешенные юбки миди и мини-юбки возвращаются в моду на весну-лето

У всех нас большие ожидания от нового года. Ощущения похожи на те, что испытывают дети: все мы ждем чуда, хотим радости и полной свободы во всем. 2020-й год в жизни каждого оставил большой отпечаток, заставил по-другому смотреть на многие вещи, в том числе и одежду. Под влиянием реальности, которая была (и сейчас есть!) категоричной и загнала многих в жесткие рамки, поменялись наши вкусы, требования к одежде, и, как следствие, сама мода. Тем не менее мечты о прекрасной весне и теплом солнечном лете дают нам силы жить, поэтому мы пытаемся мысленно перенестись в будущее и представить, что мы будем носить и как мы будем выглядеть. И хотя время покупать юбки еще не настало, но уже сегодня можете начать выбирать для себя фасон, который появится в вашем шкафу в предстоящем сезоне. Тем более, что совершенно не важно, какой у нас будет весна и лето из-за карантина, ведь юбка в нем точно будет уместна.

Среди модных трендов на весну-лето 2021 есть и такие, которые позволят вам ощутить себя привлекательной и соблазнительной – в нашем материале В моду на весну-лето 2021 входят соблазнительные прозрачные платья можете подробнее об этом узнать.

В то же время юбки - одна из лучших составляющих любого гардероба, так как позволяют создавать много разных образов. Именно поэтому в коллекциях одежды известных домов моды в этом году есть много потрясающих, удивительных и эффектных новинок, которые не оставят никого равнодушным.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных юбках сезона весна-лето 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы для того, чтобы быстро ориентироваться в современных трендах.

Модные юбки весна-лето 2021 – на что обратить внимание

В моде комплекты с юбкой

Дизайнеры одежды в этом году решили нас побаловать и облегчить нам жизнь – огромной модной тенденцией весны-лета 2021 станут комплекты с юбкой, поэтому не придется сушить голову над тем, что с чем сочетать, чтобы выглядеть модно. Это могут быть костюмы, а также юбки с топами, блузками и майками. Например, шикарные костюмы представлены в коллекции Moschino весна-лето 2021.

Расклешенные юбки миди – писк сезона

Мода весна-лето 2021 решила не расставаться с плиссированными юбками, которые уже несколько лет пользуются огромной популярностью среди женщин. И правильно, ведь мы еще этими юбками не насытились. Видимо, это поняли и дизайнеры, ведь многие из них создали невероятные пышные юбки миди. В моде также модели чуть выше щиколотки. Вместе с плиссированными юбками особого внимания заслуживают тюлевые и шелковые варианты. В коллекции Balenciaga весна-лето 2021 увидите много стильных юбок миди.

В моду вернулись мини юбки с высокой талией

Мини-юбки, откровенно говоря, никогда не выходили из моды, просто иногда они теряются на фоне тех или иных юбок, которые выбиваются в тренды. Тем не менее, в 2021 году короткие юбки уже устремились ввысь и мчат на вершину моды. Мини-юбки с высокой талией идеально подходят для большинства типов телосложения, поэтому и заслуживают внимания. Мини-юбки весна-лето 2021 – это, как правило, модели до середины бедра. Их модно сочетать с короткими топами. В коллекции одежды Versace весна-лето 2021 представлены удивительные мини-юбки.

Мода весна-лето 2021 - какие еще юбки в трендах: