В моду на весну-лето 2021 входят соблазнительные прозрачные платья

Мода 2021 несмотря на свою приземленность и практичность, подготовила для нас несколько экстравагантных трендов. И будем искренне надеяться, что в этом году все причудливые, удивительные и необычные вещи мы сможем с удовольствием носить. Вы, наверное, помните, как в прошлом году мода была поставлена на паузу, и все те роскошные платья, сногсшибательные юбки и романтичные блузки, которые должны были стать украшением весны и лета, оказались никому не нужными. В этом году дизайнеры сделали упор на то, что одежда должна быть такой, чтобы ее можно было носить в любой ситуации, ведь пока никто точно не может сказать, какими будут весна и лето 2021. Тем не менее, возможность зажечь, взволновать и стать центром Вселенной нам оставили.

Среди модных трендов на весну-лето 2021 есть и такие, которые заставят нас переосмыслить потребление вещей – в нашем материале Фантастические юбки и платья в стиле пэчворк врываются в моду на весну-лето можете подробнее о этом узнать.

Но весной и летом мы также получим возможность интриговать. Ее величество Мода решила, что все женщины мира должны выглядеть женственно и порой вызывающе. В сезоне весна-лето 2021 нас ждут тренды, которые позволят нам быть смелыми, свободными и проявить фантазию, ведь от того, что с чем мы будем сочетать, и будет зависеть "успех" нашего образа.

Но самое главное то, что модная одежда весна-лето 2021 вернет нам забытое ощущение привлекательности, как бы это пафосно не звучало сегодня.

Мы подготовили для вас подборку оригинальных модных трендов 2021 на весну-лето, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для вдохновения c Instagram.

Мода весна-лето 2021 – яркие тренды

В моде прозрачные платья

На сцену выходят тюль и вуаль! Весной и летом в трендах будут потрясающие платья, в основе которых своего рода многослойность. Верхняя часть платья – прозрачная, а под ней – тоже платье, только уже непрозрачное, при этом цвета очень часто контрастные. Также в моде длинные прозрачные платья, через которые просвечивается нижнее белье. В коллекции одежды Dior весна-лето 2021 вы увидите множество сексапильных, волшебных и неповторимых прозрачных платьев.

Бюстгальтер поверх одежды – большая модная тенденция

Кто-то скажет, что это сплошная провокация, а кто-то наконец разрешит себе быть смелой в одежде. В сезоне весна-лето 2021 нижнее белье достойно того, чтобы быть на переднем плане. Бандо, балконет и треугольник станут изюминкой многих стильных образов. Их можно носить под курткой, в сочетании с пиджаком и даже носить поверх платья – все, что вам нравится, лишь бы бюстгальтер был на виду. Восхитительные образы с бюстгальтером представлены в коллекции одежды Hermès весна-лето 2021.

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Еще одним оригинальным трендом весенне-летнего сезона станут платья, больше похожие на рыбацкие сети. Все те, кто любит получать от одежды эстетическое удовольствие, будут довольны, ведь такими сетями можно украсить все, кто хотите, а эффект будет невероятным. Коллекция одежды шведского дома моды Acne Studios весна-лето 2021 соткана из таких сетей.