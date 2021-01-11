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Фантастические юбки и платья в стиле пэчворк врываются в моду на весну-лето

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

11 января 2021, 06:22

Многие дизайнеры увлеклись экспериментами в стиле пэчворк, поэтому модная одежда сезона весна-лето 2021 соткана из разных красок.

  • Модная одежда в стиле пэчворк 2021 Instagram
  • Модная одежда в стиле пэчворк 2021 Instagram
  • Модная одежда в стиле пэчворк 2021 Instagram
  • Модная одежда в стиле пэчворк 2021 Instagram
  • Модная одежда в стиле пэчворк 2021 Instagram
  • Модная одежда в стиле пэчворк 2021 Instagram
  • Модная одежда в стиле пэчворк 2021 Instagram
  • Модная одежда в стиле пэчворк 2021 Instagram

Мода 2021 не просто многолика – она еще и многозадачная. Она не только пытается всячески подбодрить нас, вдохновить и подарить уверенность в себе, а еще и хочет научить нас умному потреблению вещей. Она прививает у нас любовь к вещам, которые повторно оживают. Дать вещам вторую жизнь – это то, к чему мы должны привыкнуть, и что должно стать нашей философией. Не знаем, как будет потом – но в этом году такой подход на вес золота. Время пэчворка настало, и самое время ознакомиться с плодами трудов многих известных дизайнеров одежды, которые создали множество шедевров из лоскутов для нашей весны и лета 2021.

Вы можете быть удивлены, но новейшие тенденции джинсов на весну-лето 2021 — это неповторимые модели в стиле пэчворк. В нашем материале Неотразимые джинсы в стиле пэчворк входят в моду на зиму 2021 можете подробнее узнать о том, как выглядят такие джинсы и в чем их особенность.

У многих из нас пэчворк ассоциируется с поделками на уроках труда в школе. Да, идея та же, но результат может вас приятно удивить и восхищению не будет предела. При этом не забывайте – никто вас не призывает сегодня украшать лоскутами свои старые вещи или перешивать их, экспериментируя с цветом и фактурами. Хотя в ближайшем будущем именно к этому вы точно придете. Не верите? А вы просто ознакомьтесь с коллекциями модной одежды в стиле пэчворк сезона весна-лето 2021.

Также мы собрали для вас фотогалерею стильной одежды в стиле пэчворк из Instagram – смотрите, удивляйтесь и наслаждайтесь неописуемой красотой.

Мода весна-лето 2021 – одежда в стиле пэчворк

Пэчворк – это потрясающий модный тренд 2021, который заслуживает особого внимания. Только выбросьте из головы убеждение, что одежда в стиле пэчворк – это что-то домашнее и для повседневной жизни. Если вы так думаете, значит, вы еще не видели фантастическую коллекцию женской одежды The Dolce&Gabbana весна-лето 2021.

Эти костюмы, юбки, брюки, платья, блузки и плащи сводят с ума обилием ярких красок и вызывают слезы радости после того, что все пережили в прошлом году – эта одежда словно спасательный круг, брошенный всем нам, чтобы мы опять поверили в то, что жизнь прекрасна, и она еще обязательно станет для всех нас интересной доброй сказкой!

Читайте такжеБосоножки на "кошачьем" каблуке и сабо возвращаются в моду на весну-лето: фотоА если внимательно посмотрите на детали, то будете поражены – они очень тщательно продуманы. Также приятно удивляет то, как красиво сочетаются цвета, которые, казалось, вообще несочетаемы.

Пэчворком пронизана коллекция одежды сезона весна-лето 2021 знаменитого японского дизайнера Иссэй Мияки. Когда смотришь на такие небанальные сочетания кусочков тканей, сам непроизвольно хочешь творить и мысленно перебираешь яркие вещи в своем шкафу, которые заслужили на новую жизнь в другом формате.

Коллекция одежды Louis Vuitton весна-лето 2021 тоже соткана из ярких красок. Там вы найдете и фантастические эксперименты с кусочками тканей, и завораживающий пэчворк-эффект. Особенного внимания заслуживают платья-футболки неимоверной красоты, которые заряжают энергией и дарят ощущение легкости и беззаботности.

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