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В моду на весну-лето входит total black: одежда, которую мы должны полюбить

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

25 февраля 2021, 06:34

Черный – это не о грусти и унынии! Легендарный Ив Сен Лоран окрестил его цветом успеха, а великая Шанель превратила черный из цвета траура в цвет элегантности!

  • Мода весна-лето 2021 Instagram
  • Мода весна-лето 2021 Instagram
  • Мода весна-лето 2021 Instagram
  • Мода весна-лето 2021 Instagram
  • Мода весна-лето 2021 Instagram
  • Мода весна-лето 2021 Instagram
  • Мода весна-лето 2021 Instagram
  • Мода весна-лето 2021 Instagram

Черный цвет опять получил "зеленый свет", и в сезоне весна-лето 2021 он будет повсюду. Одежда в стиле total black – шикарная возможность выглядеть стильно и войти в долгожданную теплую пору красиво. Неотразимые юбки, длинные плащи, изысканные брючные костюмы, впечатляющие платья, сотканные из удивительного и сложного, но такого притягательного черного цвета, уже ждут вас. Встречайте – черный вернулся!

Хотя главными цветами 2021 года, конечно же, остаются желтый и серый, которые призваны вдохновить нас и подарить надежду на лучшее – в нашем материале Главная модная тенденция 2021: одежда цвета мимозы и пляжного камня можете подробнее узнать об этом. Но черный – это не о грусти и унынии! Легендарный Ив Сен Лоран окрестил его цветом успеха, а великая Коко Шанель превратила черный из цвета траура в цвет элегантности!

В то же время черный потрясающе стройнит фигуру, поэтому все те, кто слишком требователен к себе, получили этой весной и летом отличную возможность выглядеть эффектно. Вообще, у черного цвета много преимуществ – и каждый в нем найдет что-то для себя.

Более того, одежда черного цвета красиво впишется в любую ситуацию, так как универсальна. Вам сложно определиться, какое платье выбрать? Берите черное, оно сядет идеально независимо от того, какой у вас цвет волос и глаз.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие вещи черного цвета в сезоне весна-лето заслуживают внимание.

Мода весна-лето 2021 – одежда, которую мы должны оценить

Если вы внимательно посмотрите коллекции одежды многих знаменитых кутюрье, то убедитесь в том, что черный весной и летом как никогда актуален.

Черные расклешенные брюки могут стать изюминкой вашего делового весенне-летнего образа. Благодаря силуэту, выглядят изысканно и элегантно. Самым главным плюсом черных брюк клеш является то, что их можно сочетать с любым верхом – светлой классикой, легкими свитерами, яркими пиджаками и даже короткими топами.
А как красиво черные брюки сочетаются с модным серым! Хотя перед "дуэтом" с черным пиджаком или блузкой тоже устоять сложно. Все это вы найдете в неподражаемой коллекции одежды Balmain весна-лето 2021.

Если вам нравится смелый и вызывающий стиль, то для вас в моде черные кожаные штаны и платья. Также к вашему внимание укороченные блейзеры и жилеты, которые выглядят сногсшибательно. Эта красота представлена в феерической коллекции одежды Louis Vuitton весна-лето 2021.

Черные тренчи и кожаные куртки отлично подходят для дерзких и крутых образов. Добавьте черную юбку и ботинки – получится невероятно. Кроме того, очень популярным сочетанием для весны-лета 2021 станет юбка с топом. Не проходите мимо черных сарафанов, маленьких черных платьев с сеткой сверху, и также черных костюмов с юбкой.

Читайте такжеНеотразимые юбки с запахом взволнуют всех в 2021 году: фотоМодные тенденции весна-лето 2021 – очень женственные, и это прекрасно, ведь женщина в черном – удивительная и загадочная. Посмотрите коллекцию одежды Hermes весна-лето 2021, и убедитесь в этом сами.

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