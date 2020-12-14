В моду на зиму 2021 пришли великолепные теплые жилеты - фото

В холодную пору у всех возникает естественное желание – утеплиться. При этом хочется выглядеть стильно и изящно. С этой задачей отлично справляются вязаные жилеты и безрукавки, которые в этом году вышли на передовую моды. Более того, все те, кого не пугают морозы, могут носить их с открытыми руками – это свежий тренд. Также жилетки можно комбинировать с блузами. Конечно, в условиях наших суровых зим такой стиль понравится не всем, но и у моды бывают свои причуды.

Конечно, если для вас на первом месте комфорт, то сразу выбирайте свитер и не выдумывайте. В нашем материале В моду на зиму пришли восхитительные кардиганы и теплые свитера оверсайз можете подробнее узнать о новинках сезона.

А если вам больше по душе многослойный стиль, тогда жилетка поможет вам создать массу потрясающих, элегантных и эффектных образов на каждый день. Это универсальная и порой незаменимая вещь. Вместе с появлением в вашем шкафу модного жилета для вас откроются двери в мир множества интересных и неповторимых сочетаний в одежде.

Вязаные жилеты и безрукавки на самом деле не слишком привередливы и хорошо сочетаются с любой одеждой – именно поэтому они могут гармонично вписаться в деловой и вечерний стиль, а также casual.

Если добавите к вязаному жилету эффектный кожаный пояс, то сделаете акцент на фигуре – визуально вы будете выглядеть стройнее.

Мода зима 2021 подготовила для нас много разных вариантов теплых жилетов, поэтому каждая женщина, учитывая личные потребности, гарантированно найдет для себя идеальную модель.

А вы найдете в нашей фотогалерее образцы самых модных жилетов зима 2020-2021.

Модные жилеты зима 2021 – на что обратить внимание

Если ищете идеальный вариант жилета для сочетания с юбкой или брюками, ориентируйтесь на короткие вязаные жилеты. В сочетании с рубашкой или блузкой они выглядят непревзойдённо.

Модные жилеты зима 2021 / Instagram

Весь 2020 год прошел под девизом "большое – значит, модное". Его величество Стиль оверсайз диктует моду и сейчас. Именно поэтому в трендах удлиненные жилеты, которые выглядят так, словно они не вашего размера.

Модные жилеты зима 2021 / Instagram

Ярким трендом сезона стали жилеты с боковым разрезом. Сочетайте их с длинными юбками, классическими брюками или теплыми платьями.

Модные жилеты зима 2021 / Instagram

Особенного внимания заслуживают теплые жилеты с модным принтом гусиная лапка – такой вариант станет находкой для тех, кто ищет дополнение к деловому гардеробу.

Модные жилеты зима 2021 / Instagram

Жилеты с пуговицами позволяют создать элегантный сдержанный образ, но как только вы жилет расстегнете, то получите совершенно другую историю, излучающую легкость, свободу и непосредственность.

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