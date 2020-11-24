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В моду на зиму пришли бесподобные кардиганы и теплые свитера оверсайз: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

24 ноября 2020, 04:29

Самый модный свитер на зиму - очень простой, и этим подкупает. Как правило, рукава длинные, и они полностью закрывают наши руки и согревают их.

  • Модные свитера зима 2020 Instagram
  • Модные свитера зима 2020 Instagram
  • Модные свитера зима 2020 Instagram
  • Модные свитера зима 2020 Instagram
  • Модные свитера зима 2020 Instagram
  • Модные свитера зима 2020 Instagram
  • Модные свитера зима 2020 Instagram
  • Модные свитера зима 2020 Instagram
  • Модные свитера зима 2020 Instagram
  • Модные свитера зима 2020 Instagram
  • Модные свитера зима 2020 Instagram
  • Модные свитера зима 2020 Instagram
  • Модные свитера зима 2020 Instagram
  • Модные свитера зима 2020 Instagram

У зимы много разных ипостасей, и каждая женщина видит ее по-своему. Для одних она наполнена волшебством и ожиданием чуда, для других каждый ее день – испытание, а третьи подстраиваются под ее капризы и всячески пытаются красиво утеплиться. Так или иначе, все мы пытаемся сделать нашу жизнь зимой уютной, комфортной и радостной. В ход идут любые средства – ароматные горячие напитки, добрые книги и мягкие, нежные и пушистые свитера, которые согревают, словно заботливые руки мамы или бабушки.

В сезоне зима 2020 свитера становятся незаменимой модной деталью на каждый день, и вы точно будете их носить с удовольствием, ведь они неотразимы. Более того, в этом году можно наблюдать настоящий парад свитеров. Кроме того, одновременно со свитерами в моду вернулись роскошные кардиганы и трикотажные платья. В нашем материале В моде пальто и свитера с потрясающим принтом гусиная лапка из 30-х вы можете узнать об одной из модных тенденций.

В целом готовьтесь к тому, что модные свитера зимой 2020 будут объемными – приталенные модели отложите до тех времен, когда тренды опять обновятся и кардинально изменятся.

Хотя обычно свитера находятся в тени – на подиумах они молчаливо дополняют стильные осенне-зимние образы.

Но этот год особенный, и негаданно-нежданно свитера в тенденциях осень-зима 2020-2021 заняли лидирующие позиции и получили главные роли.

Учитывая то, что из-за пандемии коронавируса многие работают дома, такой поворот не может не радовать.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных свитерах на зиму 2020-2021, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы для вдохновения.

Модные женские свитера зима 2020-2021: на что обратить внимание

В моде большие вязаные водолазки

Самый модный свитер водолазка 2020 очень простой, и этим подкупает. Как правило, рукава длинные, и они полностью закрывают наши руки. Горловина стойкой, широкая, она не зажимает шею и позволяет легко дышать.

Модные свитера зима 2020
Модные свитера зима 2020 / Instagram

Обратите внимание, что модные вязаные водолазки, как правило, удлиненные, и их можно носить даже как платье. Кроме того, женские водолазки на зиму можно сочетать с брюками, юбками и даже с вечерним платьем. Только не гонитесь за яркими пестрыми расцветками – самые трендовые свитера 2020 в виде гольфа сотканы из серого, верблюжьего, черного, белого, серого и темно-синего цвета.

Кардиганы остаются с нами на зиму

Бесподобные кардиганы снова в моде, и они актуальны не только осенью как альтернатива куртке, плащу или пальто. Вместе с кардиганами в тренды выбились теплые вязаные жилеты, которые очень похожи на модели, которые носили зимой наши бабушки. Также особого внимания заслуживают укороченные кардиганы.

Читайте такжеСамые модные головные уборы и теплые шапки зима 2021 - фотоОчень длинные, большого размера, с бахромой или без нее... кардиганы в сезоне зима 2020-2021 становятся пиджаками. Смело носите их в сочетании с любой одеждой: джинсами, удлинённой юбкой и шикарной блузкой, или мини-юбкой и дерзкими сапогами на грубой подошве. Кроме того, ваше самое любимое летнее платье в дуэте с таким кардиганом обретает новую жизнь в холодную пору.

Модные свитера зима 2020
Модные свитера зима 2020 / Instagram

Выбирайте также кардиганы ниже линии бедер. Вязание должно быть грубым. Возможны варианты даже очень крупной вязки, где видны отверстия. Правда, такие модели просто дополнят образ, но вряд ли согреют вас.

Объемные свитера оверсайз и модели с молнией – хит сезона

Самым главным критерием при выборе модного свитера на зиму 2020-21 должен стать размер – если свитер выглядит визуально так, словно в него могут влезть два человека, — значит, это модный свитер. Но если говорить откровенно - идеальный размер свитера оверсайз – это когда модель больше на всего лишь на 1-2 размера.

Модные свитера зима 2020
Модные свитера зима 2020 / Instagram

Детали – дело вкуса, но лучше, чтобы украшений на свитере не было. В моде свитера с воротником-стойкой, с широкой горловиной, с открытой спиной, объемными рукавами или рукавами-сборками, свитера в клетку или монохромные модели ярких трендовых расцветок – изумрудные, бордовые, синие, фиолетовые, красные и цвета фуксии.

Читайте такжеНе только для ленивого воскресенья: в моду пришли чудесные платья-свитера - фотоКроме того, модные свитера 2021 – это также модели с молнией под горловиной.

Модные свитера зима 2020
Модные свитера зима 2020 / Instagram

Они визуально напоминают свитер папы или дедушки – нейтральных расцветок, удлиненные, широкие, с высоким воротником и молнией для удобства.

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