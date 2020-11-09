В моду на зиму вернулись бесстрашные высокие ботинки в стиле 70-х: фото

Если вам покажется, что некоторые модели ботинок со шнуровкой до колена напоминают армейскую обувь, то вам не показалось.
На пороге затяжной зимы четко вырисовалась одна большая модная тенденция обуви, которая уже покорила сердца многих женщин в мире. Уверенными, тяжелыми шагами теплые сапоги и высокие ботинки на грубой подошве входят в зиму и в нашу жизнь. Уже сегодня в продаже появилось столько разных, вдохновляющих, а порой и очень неоднозначных моделей зимней обуви, что смело можно сказать – какой бы ни была самая холодная пора в году, какие бы испытания нам не подготовила и сколько снега бы на нас не высыпала – в таких ботинках и сапожках это путешествие будет легким, комфортным и на удивление приятным!
Правда, ее величество Мода в этому году очень щедрая – наряду с ботинками и сапогами с массивной подошвой в тренды вернулись также ботфорты: в нашем материале В моде сапоги из 90-х: как в ботфортах не выглядеть старомодно можете узнать об этом подробно.
В то же время любимый паблик модниц Instagram, как всегда, красноречив, и отображает то, что носят и о чем мечтают женщины. А большинство из них хотят сочетания практичности и выразительного стиля, поэтому неудивительно, что удобные сапоги по колено стали горячим трендом.
Обувь на высоком каблуке отложена до лучших времен, а незаменимые кроссовки, которые, казалось, женщины готовы носить даже в мороз и вряд ли на что-то променяют, отправились на отдых до весны: перед роскошными, чуточку страшными, местами дикими, но всегда очень завораживающими сапогами зима 2020-2021 устоять сложно. Да и не нужно – ведь их можно носить и с актуальными в этом сезоне брюками-кюлотами, и с джинсами, и с юбками – длинными и короткими, и, конечно же, трикотажными платьями оверсайз.
Мы сегодня расскажем вам о самых модных сапогах и ботинках на зиму 2020-2021, а в нашей фотогалерее вы найдете лучшие образцы для понимания того, что в трендах.
Модная обувь зима 2021 – на что обратить внимание
Мы уже говорили, что на самом деле в моде множество разных ботинок 2020 зима и зимних сапог. Но самые модные варианты – высокие, до колена. Это могут быть шнуровки в стиле 70-х, или классические сапоги на молнии – выбирайте то, в чем вы будете чувствовать себя наиболее комфортно.
А для тех, кто хочет эффектную шнуровку, но не готов каждое утро тратить время на этот порой утомительный процесс, в продаже есть модели со шнуровкой и молнией. Кстати, именно поэтому эти сапоги и ботинки вышли в тренды вместе, словно неразлучники.
Самые модные сапоги 2021 – это модели не только черного, но и белого, бежевого, карамельного, табачного или коричневого цвета. Но самой удачной покупкой станут все же черные ботинки зима 2020 женские.
Дело в том, что в этом сезоне в моду опять вернулась классика, поэтому черный цвет актуален как никогда. Кроме того, если исходить из того, что обувь на массивной подошве только выбилась в тренды, то в следующем сезоне она останется с нами.
Также стоит учесть и один важный момент – пока никто не знает, насколько мы будем мобильными зимой из-за свирепой пандемии коронавируса. И чтобы ваша покупка гарантированно не вышла из моды, самое выгодная покупка – это черная зимняя обувь 2021.
Читайте такжеВ моду на осень-зиму пришли ковбойские сапоги ослепительной красоты: фотоЕсли вам покажется, что некоторые модели ботинок со шнуровкой до колена напоминают армейские ботинки, то вам не показалось. Хрупкая женщина в этом сезоне будет боевой, сильной и уверенной в себе, как никогда! Особого внимания заслуживают ботинки, которые украшены микро-сумочками.
И еще. Есть такое выражение - must have. Так вот, если в сезоне зима 2020-2021 вы и должны что-то обязательно купить, то это точно модные ботинки – как только вы их обуете, то сразу ощутите их силу, мощь и величие!