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В моду на зиму вернулись бесстрашные высокие ботинки в стиле 70-х: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

9 ноября 2020, 06:33

Если вам покажется, что некоторые модели ботинок со шнуровкой до колена напоминают армейскую обувь, то вам не показалось.

  • Ботинки зима 2020 женские Instagram
  • Ботинки зима 2020 женские Instagram
  • Ботинки зима 2020 женские Instagram
  • Ботинки зима 2020 женские Instagram
  • Ботинки зима 2020 женские Instagram
  • Ботинки зима 2020 женские Instagram
  • Ботинки зима 2020 женские Instagram
  • Ботинки зима 2020 женские Instagram
  • Ботинки зима 2020 женские Instagram
  • Ботинки зима 2020 женские Instagram
  • Ботинки зима 2020 женские Instagram
  • Ботинки зима 2020 женские Instagram
  • Сапоги зима 2020 женские Instagram

На пороге затяжной зимы четко вырисовалась одна большая модная тенденция обуви, которая уже покорила сердца многих женщин в мире. Уверенными, тяжелыми шагами теплые сапоги и высокие ботинки на грубой подошве входят в зиму и в нашу жизнь. Уже сегодня в продаже появилось столько разных, вдохновляющих, а порой и очень неоднозначных моделей зимней обуви, что смело можно сказать – какой бы ни была самая холодная пора в году, какие бы испытания нам не подготовила и сколько снега бы на нас не высыпала – в таких ботинках и сапожках это путешествие будет легким, комфортным и на удивление приятным!

Правда, ее величество Мода в этому году очень щедрая – наряду с ботинками и сапогами с массивной подошвой в тренды вернулись также ботфорты: в нашем материале В моде сапоги из 90-х: как в ботфортах не выглядеть старомодно можете узнать об этом подробно.

В то же время любимый паблик модниц Instagram, как всегда, красноречив, и отображает то, что носят и о чем мечтают женщины. А большинство из них хотят сочетания практичности и выразительного стиля, поэтому неудивительно, что удобные сапоги по колено стали горячим трендом.

Обувь на высоком каблуке отложена до лучших времен, а незаменимые кроссовки, которые, казалось, женщины готовы носить даже в мороз и вряд ли на что-то променяют, отправились на отдых до весны: перед роскошными, чуточку страшными, местами дикими, но всегда очень завораживающими сапогами зима 2020-2021 устоять сложно. Да и не нужно – ведь их можно носить и с актуальными в этом сезоне брюками-кюлотами, и с джинсами, и с юбками – длинными и короткими, и, конечно же, трикотажными платьями оверсайз.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных сапогах и ботинках на зиму 2020-2021, а в нашей фотогалерее вы найдете лучшие образцы для понимания того, что в трендах.

Модная обувь зима 2021 – на что обратить внимание

Мы уже говорили, что на самом деле в моде множество разных ботинок 2020 зима и зимних сапог. Но самые модные варианты – высокие, до колена. Это могут быть шнуровки в стиле 70-х, или классические сапоги на молнии – выбирайте то, в чем вы будете чувствовать себя наиболее комфортно.

Ботинки зима 2020 женские
Ботинки зима 2020 женские / Instagram

А для тех, кто хочет эффектную шнуровку, но не готов каждое утро тратить время на этот порой утомительный процесс, в продаже есть модели со шнуровкой и молнией. Кстати, именно поэтому эти сапоги и ботинки вышли в тренды вместе, словно неразлучники.

Самые модные сапоги 2021 – это модели не только черного, но и белого, бежевого, карамельного, табачного или коричневого цвета. Но самой удачной покупкой станут все же черные ботинки зима 2020 женские.

Дело в том, что в этом сезоне в моду опять вернулась классика, поэтому черный цвет актуален как никогда. Кроме того, если исходить из того, что обувь на массивной подошве только выбилась в тренды, то в следующем сезоне она останется с нами.

Ботинки зима 2020 женские
Ботинки зима 2020 женские / Instagram

Также стоит учесть и один важный момент – пока никто не знает, насколько мы будем мобильными зимой из-за свирепой пандемии коронавируса. И чтобы ваша покупка гарантированно не вышла из моды, самое выгодная покупка – это черная зимняя обувь 2021.

Читайте такжеВ моду на осень-зиму пришли ковбойские сапоги ослепительной красоты: фотоЕсли вам покажется, что некоторые модели ботинок со шнуровкой до колена напоминают армейские ботинки, то вам не показалось. Хрупкая женщина в этом сезоне будет боевой, сильной и уверенной в себе, как никогда! Особого внимания заслуживают ботинки, которые украшены микро-сумочками.

Ботинки зима 2020 женские
Ботинки зима 2020 женские / Instagram

И еще. Есть такое выражение - must have. Так вот, если в сезоне зима 2020-2021 вы и должны что-то обязательно купить, то это точно модные ботинки – как только вы их обуете, то сразу ощутите их силу, мощь и величие!

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