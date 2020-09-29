В моду пришла стильная женская короткая стрижка томбой из 20-х: фото

Мальчуковые стрижки и прически уже давно отвоевали себе место под солнцем среди множества стильных и эффектных женских стрижек. Более того, в 2020 году состоялся громкий come back коротких женских стрижек – на фоне пандемии и длительного карантина все те, кто никак не решался на кардинальное изменение имиджа, наконец попрощались с длинными волосами и удивили окружающих модной стрижкой под мальчика.

Но есть женщины, которые просто рождены для коротких стрижек. Они настолько гармонично смотрятся с короткими волосами, что даже длина до уровня подбородка им, как на первый взгляд кажется, не подходит.

Есть и немало тех, кто к короткой стрижке идет очень долго – путем проб и ошибок, каких-то личных ситуаций и жизненных изменений.

Так или иначе, короткой стрижкой сегодня никого не удивить, тем не менее, женщины с короткой мальчуковой стрижкой все еще притягивают внимание и вызывают неподдельный интерес. И не потому, что на короткую стрижку нужна смелость, а просто потому, что она отлично омолаживает образ и добавляет ему особого шарма.

В 2020 году большую популярность получила женская короткая стрижка томбой. Дословно стрижка tomboy означает "девочка-сорванец". История этой стрижки начинается в 20-х годах, а вознесла ее до небес великая кутюрье Коко Шанель – именно ей мы должны сказать спасибо за эту невероятно стильную и неповторимую женскую стрижку.

Мы сегодня расскажем вам о главных особенностях стрижки томбой. Также мы собрали для вас фотогалерею свежих вариантов стрижки томбой 2020 – посмотрите, вполне возможно, этот стиль вам понравится и уже в ближайшем будущем вас ждут потрясающие изменения.

Модная стрижка томбой 2020 – на что обратить внимание

Женская короткая стрижка томбой – это, как правило, асимметричная удлиненная челка, пряди, которые небрежно спадают, открытые виски и такой же затылок.

Томбой – это всегда эксперименты, поэтому стрижка может меняться в зависимости от того, что в итоге хочет получить женщина. Например, кому не хватает дерзости, можно выбрить виски, и наоборот, всем тем, кто хочет более мягкий вариант стрижки, силуэт стрижки делают более плавным.

Женская стрижка томбой 2020 / Instagram

Короткая стрижка томбой 2020 – это не обязательно асимметричная челка. Современные вариации позволяют сочетать ее с прямой челкой, которая делает акцент на глаза. Также можно сделать рваную боковую челку. При этом есть немало примеров того, что стрижка томбой вообще идет без ярко выраженной челки.

Кому подходит стрижка томбой 2020?

Говорят, что короткие стрижки подходят всем женщинам, но, если честно, это преувеличение, ведь прическа томбой очень требовательна к форме лица. При этом возраст значения не имеет – женщины после 40 лет могут взять себе стрижку томбой на вооружение – она делает их стильными и современными, а также отлично омолаживает.

Стрижка томбой подходит всем тем, у кого лицо овальной, продолговатой и квадратной формы. Если у вас выраженные скулы и массивный подбородок, то стрижка томбой станет для вас находкой.

Короткая стрижка томбой акцентирует внимание на лицо, поэтому важно, чтобы кожа была ухоженной, иначе вы будете чувствовать себя неловко.

Женская стрижка томбой 2020 / Instagram

Структура волос значения не имеет – даже те, у кого от природы волосы кудрявые и волнистые, могут выбирать прическу томбой.

Томбой – спасение для обладательниц тонких волос, поэтому все те, кому нужен объем на макушке, возьмите эту прическу себе на заметку.

Укладка стрижки томбой

Любая короткая стрижка не требует много времени для укладки, и стрижка томбой не исключение. Вы можете просто высушить волосы с пенкой, и уложить волосы руками.

Женская стрижка томбой 2020 / Instagram

В идеале стрижка должна выглядеть растрепанной, но при желании, вы можете сделать легкие локоны.

Женские стрижки 2020 – о чем говорилось ранее: