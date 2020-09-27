Эксцентричная женская стрижка маллет из 80-х снова в моде: фото

Не всем женщинам нравятся типичные женские стрижки. Многие стараются всячески перечеркнуть образ красотки и делают выбор в пользу того, что делает их дерзкими, визуально сильными, смелыми и свободными.

Если заглянуть в модный паблик Instagram, и посмотреть на тех, кто сделал стрижку маллет своей изюминкой, то можно прийти к выводу, что этим женщинам все равно, что и кто о них думает. Более того, они рады всячески противопоставлять себя другим, поэтому стрижка маллет из 80-х стала для них спасением.

Отметим, в конце 2019 года мы сообщали о том, что в моду вернулась мужская стрижка маллет. Но женщины тоже решили не пасти задних, и вот в сезоне осень-зима 2020-2021 и мужская стрижка маллет, и женская стрижка маллет в моде.

Правда, женский вариант стрижки маллет дарит больше возможностей, так как прическа меняется в зависимости от длины волос.

Сегодня мы расскажем вам об особенностях женской стрижки маллет осень-зима 2020-2021, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для вдохновения – вполне возможно вы тоже стоите на пороге изменений, и хотите кардинально изменить имидж.

Модная женская стрижка маллет 2020 – на что обратить внимание

Что такое стрижка маллет?

Главный акцент идет на макушку – она должна получиться объемной, при этом затылок – удлиненный. Суть стрижки в том, что она визуально должна прикрывать шею - не зря эту прическу называли "кефаль" и в 19-м веке ее носили рыбаки, которых она "согревала".

Женская стрижка маллет 2020 / Instagram

Так вот, женская стрижка маллет – это укороченные волосы наверху и удлиненные сзади. Во всем остальном эксперименты приветствуются. В зависимости от типа волос, их длины, а также формы лица женщины стрижку маллет можно изменить. Кому-то идет более короткий затылок, другим важно подчеркнуть глаза и добавляют прямую короткую челку. Есть те, кто хочет визуально скорректировать овал лица, поэтому спереди добавляют пряди. А кому-то не хватает дерзости, и выбривают виски.

Женская стрижка маллет 2020 / Instagram

Стрижка маллет выглядит очень необычно и оригинально, поэтому ее могут взять на вооружение все те, кто хочет выделиться из толпы и громко заявить о себе.

Читайте такжеСоблазнительная французская стрижка гарсон из 20-х снова в моде - фотоКроме того, стрижка маллет не слишком привередлива и в укладке не нуждается. Но если захотите выглядеть, как королева, стрижку маллет всегда можно красиво уложить.

Женская стрижка маллет 2020 / Instagram

Благодаря особому силуэту, женская стрижка маллет добавляет волосам объема – эту опцию должны взять на заметку те, у кого от природы волосы тонкие.

Женская стрижка маллет – кому идет

Перед тем, как делать стрижку маллет, обратите внимание на эти простые рекомендации. Даже если вы хотите казаться сильной, это вовсе не означает, что стрижка вам не должна гармонично подходить. Это важно – для целостности образа. Потому что только обладательницы овального лица могут выбрать короткий, средний или длинный вариант стрижки маллет.

Женская стрижка маллет 2020 / Instagram

Все те, у кого лицо круглой формы, должны делать особый акцент на макушку – это позволит визуально вытянуть лицо.

Читайте такжеОмолаживающая стрижка итальянка из 80-х опять пришла в моду - фотоЕсли у вас лицо треугольной формы, тогда обратите внимание на короткую версию стрижки маллет 2020, при этом макушка тоже должна быть объемной.

Всем тем, кому природа подарила лицо квадратной или прямоугольной формы, лучше ориентироваться на стрижку маллет с удлиненными висками и рваной челкой – это позволит смягчить черты лица.