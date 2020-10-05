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В моду пришли сливовые волосы и окрашивание челки в другой цвет - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

5 октября 2020, 06:29

Одной из основных тенденций осени 2020 является окрашивание челки или прядей волос, которые обрамляют лицо, в один цвет, а остальные волосы - в другой цвет.

  • Модное окрашивание волос осень 2020 Instagram
  • Модное окрашивание волос осень 2020 Instagram
  • Модное окрашивание волос осень 2020 Instagram
  • Модное окрашивание волос осень 2020 Instagram
  • Модное окрашивание волос осень 2020 Instagram
  • Модное окрашивание волос осень 2020 Instagram
  • Модное окрашивание волос осень 2020 Instagram
  • Модное окрашивание волос осень 2020 Instagram
  • Модное окрашивание волос осень 2020 Instagram
  • Модное окрашивание волос осень 2020 Instagram
  • Модное окрашивание волос осень 2020 Instagram
  • Модное окрашивание волос осень 2020 Instagram
  • Модное окрашивание волос осень 2020 Instagram
  • Модное окрашивание волос осень 2020 Instagram
  • Модное окрашивание волос осень 2020 Instagram
  • Модное окрашивание волос осень 2020 Instagram

Все мы чего-то ждем от осени, ведь это время перемен, и если вы достаточно решительны, то и нового цвета волос.

Ошибаются те, кто думает, что важно найти свой цвет волос, а потом идти с ним по жизни, пока не надоест. Отсюда многие считают, что если часто менять цвет волос, то окружению может показаться, что вы неуравновешенная и никак не найдете то, что вам нравится.

На самом деле, это все стереотипы. Сегодня, чтобы поменять цвет волос, не нужны титанически усилия и жертвы, как в древние времена, когда, например, красились известью или смесью шафрана и серы. Сегодня, при желании, можно купить сухую краску для волос и на один вечер добавить яркости прядям или придать волосам драматичный оттенок.

Если говорить о классическом окрашивании волос, то оно, как и все, что связано с красотой и модой, не стоит на месте.

Каждый год какие-то оттенки входят в моду, а какие-то вылетают из нее, и потом долго не появляются на модном горизонте. Именно поэтому крайне важно отслеживать модные тенденции окрашивания волос, чтобы не застрять в прошлом, и не выглядеть странно и скучно.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие цвета волос в тренде в сезоне осень 2020 – о зиме пока не скажем ни слова, ведь там будут своим правила.

Пришло время попрощаться с холодными тонами и сказать "Привет!" теплым и медно-красным, которые уже удобно расположились на вершине модного Олимпа. Также в тренды выбились насыщенные сливовые оттенки волос.

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Модное окрашивание волос осень 2020 - тренды

Покрасьте челку в другой цвет

Одной из основных тенденций осени 2020 является окрашивание челки или прядей волос, которые обрамляют лицо, в один цвет, а остальные волосы - в другой цвет, или вообще не красить их и оставить натуральными. Тут можно пойти двумя путями: выбрать для челки и основной массы волос контрастные оттенки, или постараться подобрать похожие цвета, которые отличаются оттенками. Но все равно должна быть видна грань, ведь в этом фишка!

Модное окрашивание волос осень 2020
Модное окрашивание волос осень 2020 / Instagram

В трендах сливовый цвет волос

И синий, и фиолетовый давно завоевали симпатии модниц, а в сезоне осень 2020 мода завела их "на трон" через парадную дверь. Проще говоря, если хотите трендовый цвет волос на эту осень, то рискните покрасить их сливово-фиолетовой краской.

Читайте такжеВ моде французская стрижка паж из 70-х, в которую влюбила мир Мирей Матье - фотоПри желании вы можете сделать и более темный и насыщенный оттенок, и светлый – тут уже кому что больше нравится. Правда, чтобы сливовый цвет получился роскошным, лучше для покраски волос обратитесь к специалисту, особенно, если опыта окрашивания волос дома у вас пока маловато.

Модное окрашивание волос осень 2020
Модное окрашивание волос осень 2020 / Instagram

В моде теплые медовые оттенки

Мягкий цвет волос творит с женщиной чудеса, а осенью он еще и согревает душу. Если хотите выглядеть осенью гармонично, выбирайте самый удачный цвет волос для этой поры – медовый.

В сезоне осень 2020 в моде все оттенки медового, поэтому каждая женщина и девушка найдет для себя свой особенный оттенок и будет неотразима. У медового цвета масса оттенков, и все они без исключения в тренде - выбирайте тот, который больше нравится, и создавайте на голове красоту.

Модное окрашивание волос осень 2020
Модное окрашивание волос осень 2020 / Instagram

Медный цвет опять актуален

Осень создана для медных оттенков, ведь она соткана из них. Если вы давно хотели стать рыжей или иметь волосы с красноватым оттенком, но не слишком огненным, то сейчас самое время мечту воплотить в реальность. Красивый медный оттенок подарит вам много невероятных ощущений и станет находкой для тех, кто хочет выглядеть сногсшибательно этой осенью.

Модное окрашивание волос осень 2020
Модное окрашивание волос осень 2020 / Instagram

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