Окрашивание волос осень-зима 2020-2021: в моде каштановые волосы - фото

Цвет волос нужно периодически менять – хотя бы для того, чтобы выпасть из своеобразного "транса", когда настолько привыкаешь к своей внешности, что заглядываешь в зеркало, автоматически красишь губы, глаза, делаешь прическу… и совершенно не замечаешь изменений в себе.

Новый цвет волос – это лучше, чем смена гардероба, потому что он меняет нас внутри. Да-да, давно доказано, что волосы – это не только то, что мы хотим выразить, но и то, кем мы становимся.

Как правило, когда меняются времена года, женщины больше всего хотят перемен. Это естественное желание и состояние. И если вы стоите на пороге грандиозных изменений в своей жизни, или хотите, чтобы такие произошли, тогда обратите внимание на главный цвет волос сезона осень-зима 2020-2021 – каштановый!

Конечно же, медовая и платиновая блондинка тоже в моде, а рыжие волосы пока свои лидирующие позиции не потеряли. Тем не менее, каштановый оттенок сейчас заслуживает особого внимания.

Мы подготовили для вас фотогалерею модных вариантов окрашивания волос в каштановый цвет – посмотрите ее для вдохновения, вполне возможно, какой-то из представленных образов вы захотите повторить.

Модное окрашивание волос осень-зима 2020-2021: горячие тренды

Независимо от того, какой цвет волос вам больше по душе, есть определенные тенденции, которые следовало бы соблюдать. По крайней мере, если вы хотите выглядеть модно, то уже сейчас постарайтесь уйти от сложного окрашивания волос. Конечно же, если вы любите выделяться из толпы и быть центром вселенной, то можете и дальше экспериментировать с цветом и поражать неожиданным сочетанием оттенков.

Но если говорить в целом, то в моде – классика. Чистые оттенки и естественность – это то, к чему в идеале нужно стремиться: если вы блондинка, то старайтесь выбирать оттенки максимально приближенные к тем, какие встречаются в природе.

Но если вы хотите войти в осенне-зимний сезон с новым цветом волос, тогда каштановый коричневый может стать для вас находкой. Во-первых, каштановый цвет визуально успокаивает лицо и образ. Во-вторых, цвет земли и плодородия, каштановый - роскошный. Кроме того, краска для волос в каштановом оттенке подарит вашим волосам приятное сияние, а это, согласитесь, немаловажно.

Также каштановый цвет гармонично подходит к осенне-зимней поре, хотя, конечно же, мы не призываем всех красить волосы в коричневый цвет. Тем не менее, в зависимости от того, какая у вас "база", конечный результат получится неповторимым.

Читайте такжеПрически 2020: как укладывать волосы, чтобы выглядеть молодо - фотоСкажем, если летом ваши волосы "поцеловало" солнце и оставило выцветшие пряди, то ваш каштановый оттенок станет глубоким и завораживающим.

Только не спешите сразу превращаться в жгучую брюнетку и красить волосы в темный каштановый цвет – по мере того, как вы будете влюбляться в этот цвет, можете на тон становиться темнее. В то же время если этот цвет волос – не ваш, в первую очередь, внутренне вам будет казаться, что ваши чувства смешались и ваши ощущения вам не нравятся, то светлый каштановый позволит быстро "исправить ошибку".

Кроме того, советуем вам при выборе краски обратить внимание на цвет глаз – если у вас радужка темная, то ориентируйтесь на теплые каштановые тона, а тем, у кого глаза светлые, лучше подойдут холодные оттенки каштанового цвета.

Напомним, ранее сообщалось, золотые оттенки осенью всегда в тренде, а у 2020 году на волосах натурального цвета разливаются золотые блики и они сливаются с медными огнями. Это очень удачное окрашивание для женщин 40+, потому что по мере отрастания волос результат еще долго будет вас радовать.