Модное окрашивание волос для женщин после 40 лет: главные цвета осени 2020

Осень вот-вот наступит, и вместе с ней каждая женщина опять должна для себя решить – как она войдет в эту яркую пору, когда все вокруг внезапно станет золотым. При этом вариант "как-нибудь" не подойдет, особенно, если вам немного за 40 – важно подготовиться к периоду, когда мы чувствительны, уязвимы и очень легко можем поддаться злым чарам депрессивного периода года.

Летом наши волосы "целовало" солнце и оставило светлые блики, с которыми теперь нужно что-то делать. При этом важно учесть и то, что окрашивание волос в 2020 году переживает революцию – потому что внезапно стали неактуальными много сложных техник и сочетаний цветов.

Омбре, балаяж, шатуш – безусловно, не пропали из списка услуг салонов красоты. Но они уже очень сильно приелись, и чтобы остаться с нами, они должны немного измениться.

Кроме того, огромный "вклад" в эту революцию внесла пандемия коронавируса – в США и многих других странах эти варианты окрашивания отжили свое время.

Жизнь женщин изменилась, и перед ними стоят новые вызовы – актуальны как никогда варианты окрашивания, которые позволяют создать ровный цвет, который красиво и гармонично выглядит по мере отрастания волос – важно, чтобы корни не слишком выделялись и не раздражали.

Главред собрал фотогалерею самых модных вариантов окрашивания волос для женщин 40+ на осень 2020, а также подготовил подборку главных трендов.

Модное окрашивание волос для женщин после 40 лет – тренды осень 2020

Медовые оттенки опять на высоте

Осень – это время чая, и мед как никогда кстати – при этом не только на столе. Самый выигрышный цвет волос для этого времени года – медовый. У него масса оттенков, и они все без исключения в тренде - выбирайте то, что больше по душе, и создавайте на голове теплоту.

Цвет волос "шампанское" выбился в тренды

Стильным и актуальным цветом волос для блондинок станет "шампанское". Для того, чтобы получить такой цвет, нужно вначале осветлить волосы, а потом смешать прозрачный тонер с примесью розового – получится фантастический цвет волос.

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В моде пряные золотые волосы

Золотые оттенки осенью всегда в тренде, а в 2020 году на волосах натурального цвета разливаются золотые блики и они сливаются с медными огнями. Это очень удачное окрашивание, потому что по мере отрастания волос результат еще долго будет вас радовать.

Двухцветные седые волосы

Если не хотите часто посещать парикмахера, тогда создайте стильный цвет волос, состоящих из двух серых оттенков. Такой цвет волос выгодно замаскирует седину и даже если у вас не получится записаться к мастеру, вы будете выглядеть эффектно.

В моду возвращается мягкий черный цвет

Летом вы, наверное, заметили, что многие девушки красят волосы в черный цвет – это новое веяние моды. Но для вас есть особенный цвет – мягкий черный. Чтобы получить такой цвет, нужно черный добавить к коричневому с помощью фольги – то есть полностью окрашивать в черный цвет волосы не нужно. Ваша задача – просто смягчить черный цвет коричневым, и получится оттенок – бомба!

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Каштановый и шоколадный цвета волос опять на пике моды

В сезоне осень 2020 в моде теплые коричневые оттенки волос – каштановый, шоколадный и мокко. Их можно слегка разбавить золотыми оттенками, чтобы визуально добавить волосам легкого блеска и сияния. Такое окрашивание волос избавит вас на несколько месяцев от похода в салон красоты. Кроме того, такие оттенки волос обладают омолаживающим эффектом.

Новинка осени – рубиновый бронзовый цвет

Если ищете стильный оттенок, чтобы оживить после лета ваши рубиновые волосы, смешайте красный и коричневый оттенок – и вас ждет невероятный цвет, который выглядит очень естественно. Кроме того, если вам нравятся красноватые оттенки, обратите внимание на увядший рыжий цвет волос, который выглядит спокойно и не агрессивно. А рыжий оттенок красного для мнгих осенью может стать находкой.