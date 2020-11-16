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В моду на зиму 2020 вошли неподражаемые женские дубленки: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

16 ноября 2020, 06:33

Дубленка - мечта многих женщин, ведь в ней тепло, удобно, и она позволяет оставаться грациозной.

  • Модные дубленки зима 2020 Instagram
  • Модные дубленки зима 2020 Instagram
  • Модные дубленки зима 2020 Instagram
  • Модные дубленки зима 2020 Instagram
  • Модные дубленки зима 2020 Instagram
  • Модные дубленки зима 2020 Instagram
  • Модные дубленки зима 2020 Instagram
  • Модные дубленки зима 2020 Instagram
  • Модные дубленки зима 2020 Instagram
  • Модные дубленки зима 2020 Instagram
  • Модные дубленки зима 2020 Instagram
  • Модные дубленки зима 2020 Instagram
  • Модные дубленки зима 2020 Instagram
  • Модные дубленки зима 2020 Instagram
  • Модные дубленки зима 2020 Instagram
  • Модные дубленки зима 2020 Instagram

Погода зимой соткана из разных дней, среди которых немало холодных, неприятных и ветренных, когда хочется одеть теплую верхнюю одежду и укутаться в нее. Но даже в такую погоду очень хочется выглядеть красиво, модно и стильно. В первую очередь это касается женской верхней одежды, которая не всегда кажется такой изящной и элегантной, как хотелось бы. Но Мода в последнее время чувствительна, и слышит просьбы всех женщин мира. Именно поэтому в сезоне осень-зима 2020-2021 в трендах много разных вариантов комфортных, привлекательных и роскошных пуховиков, пальто, курток и дубленок. Последние – идеальное решение для тех, кто хочет в мороз иметь возможность выглядеть грациозно.

Если вы сейчас ищете, в чем будете ходить этой зимой, то обратите внимание также на пуховики – в нашем материале В моду на зиму вошли сногсшибательные пуховики оверсайз в стиле 90-х вы узнаете о них подробнее.

Модная дубленка – без преувеличения, мечта каждой женщины. Главной особенностью этой удобной и стильной верхней одежды является то, что внутри – теплый мех.

Кроме того, дизайнеры поработали на славу, и самые модные дубленки зима 2020 яркие, они подкупают силуэтом и деталями.

Мы сегодня расскажем вам трендовых дубленках на зиму 2020-2021, а в нашей фотогалерее вы найдете актуальные образцы из Instagram.

Модные дубленки зима 2020 2021 – на что обратить внимание

В моде лакированные дубленки

Если любите сиять, то эти дубленки – именно для вас: они настолько блестящие, что кажутся солнцем! Или цветком, который радует всех вокруг: она позволит вам всегда выглядеть эффектно и неподражаемо. Особого внимания заслуживают монохромные яркие модели ниже колена с поясом, который выгодно подчёркивает линию талии. Укороченные варианты тоже в тренде.

Модные дубленки зима 2020
Модные дубленки зима 2020 / Instagram

Дубленки шиворот-выворот вернулись в моду

Еще один потрясающий тренд этого сезона – оригинальные женские дубленки, где нижний слой - верхний. На самом деле может показаться, что перед вами шуба или пальто с коротким стриженным мехом. Эти дубленки выглядят очень уютно и мило. Ориентируйтесь на короткие аккуратные модели мягкого светлого оттенка. Такие модные дубленки зима 2021 выгодно сочетаются с черными брюками или юбками.

Модные дубленки зима 2020
Модные дубленки зима 2020 / Instagram

Читайте такжеВ моду на осень-зиму вернулись необычные женские куртки из 70-х: фотоДвусторонние дубленки – писк сезона

Самое выгодно вложение – двустороння дубленка, которую можно носить в разную погоду. С одной стороны эта дубленка выглядит как шубка, а с другой – естественно, как классическая дубленка – матовая или лакированная. Учитывая то, что погода порой сходит с ума и зимы бывают то слишком тёплыми, то до невозможности холодными, дубленка 2-в-1 станет спасением для тех, кто хочет универсальную вещь на все случаи жизни.

Модные дубленки зима 2020
Модные дубленки зима 2020 / Instagram

Дубленки с широкими отворотами выбились в тренды

Огромной популярностью уже сегодня пользуются удобные короткие дубленки с широкими отворотами в стиле 90-х. В моде укороченные дубленки с молнией классических расцветок, а также модели "кричащих" расцветок. Такие дубленки делают акцент на линии талии, поэтому красиво сочетаются с юбками и брюками.

Модные дубленки зима 2020
Модные дубленки зима 2020 / Instagram

Модная верхняя одежда 2020 – какие еще дубленки в моде

  • В трендах классические дубленки с накладными карманами.
  • В моде дубленки на овчине без рукавов, как жилет.
  • Заслуживают внимания куртки на овчине.

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