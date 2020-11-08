УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

В моду на зиму вошли сногсшибательные пуховики оверсайз в стиле 90-х: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

8 ноября 2020, 06:36

Никто не знает, какой будет зима - вполне возможно, она будет теплой, а дизайнеры одежды оказались провидцами, и короткие пуховики произведут фурор!

  • Модные пуховики 2020 зима Instagram
  • Модные пуховики 2020 зима Instagram
  • Модные пуховики 2020 зима Instagram
  • Модные пуховики 2020 зима Instagram
  • Модные пуховики 2020 зима Instagram
  • Модные пуховики 2020 зима Instagram
  • Модные пуховики 2020 зима Instagram
  • Модные пуховики 2020 зима Instagram
  • Модные пуховики 2020 зима Instagram
  • Модные пуховики 2020 зима Instagram
  • Модные пуховики 2020 зима Instagram
  • Модные пуховики 2020 зима Instagram
  • Модные пуховики 2020 зима Instagram
  • Модные пуховики 2020 зима Instagram

Время летит, словно сумасшедшее, и мы уже стоим на пороге зимы. Легкая одежда потеряла свою актуальность, и мысли всех женщин сейчас - о модных пуховиках, которые согреют в морозную погоду и подарят ощущение радости и внутреннего удовлетворения. И если вы еще не сделали самую важную покупку на зиму 2020-2021, то приготовьтесь к тому, что выбор будет сложным, ведь модные женские пуховики из коллекции зима 2020-2021 впечатляют.

В продаже уже сегодня вы найдете множество вариантов пуховиков интересного кроя, пошитых из оригинальных материалов и, что самое главное, теплых-теплых, в которых любые погодные испытания будут казаться сущим пустяком. В нашем материале В моду вернулись необыкновенные куртки из 50-х и кожаные пуховики мы об этом уже немного рассказывали.

Эти женские куртки зима 2021 - оптимальный выбор для женщин, которые живут в странах с холодными зимами. Пушистая внутренняя часть пуховика согревает тело. Между тем, водоотталкивающая ткань снаружи защищает от ветра, холодного зимнего дождя и мокрого снега.

Самые лучшие зимние пуховики 2021 года отличаются легкостью и удобством для повседневной носки. Многие модели идут с большими карманами и высокими воротниками – в таких точно не замерзнете.

Мы сегодня детально расскажем вам о трендовых пуховиках сезона зима 2020-2021, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы для понимания того, на что в магазинах стоит обращать внимание.

Модные пуховики зима 2020-2021: горячие тренды

В моде укороченные пуховики

Последние несколько сезонов укороченные вещи в тренде – свитера, кардиганы, топы. Но мода решила пойти дальше, и рискнула на зиму порадовать всех тех, кто в восторге от вещей, которые делают акцент на талии. Встречайте, в моду пришли короткие пуховики. Не стоит пугаться – никто не знает, какой будет зима - вполне возможно, она будет теплой, а дизайнеры одежды оказались ко всему еще и провидцами.


Читайте такжеВ моде женские шапки с восточным колоритом и французским обаянием - фотоКроме того, укороченные пуховики 2021 женские можно носить с юбкой. В моде укороченные пуховики черного и красного цвета. Также обратите внимание на то, что некоторые модели визуально по крою похожи на мужские пиджаки – только дутые.

Модные пуховики 2020 зима
Модные пуховики 2020 зима / Instagram

Длинный пуховик – главный тренд сезона

Если вы терпеть не можете холодную пору, и все ваши мысли заняты сейчас тем, куда бы спрятаться от нее, то находкой для вас станут длинные пуховики. Как правило, в сезоне зима 2020-2021 длинные пуховики отличает лаконичный дизайн – минимум украшений и элементов декора. Но не только! Есть немало длинных пуховиков зима 2021, которые выглядят так, словно вы ошиблись размером и купили модель с запасом. Но переживать не стоит - длина, объем и пух 3-в-1 надежно защитят от любой погоды даже самую хрупкую модницу.

Модные пуховики 2020 зима
Модные пуховики 2020 зима / Instagram

Писк сезона - пуховики оверсайз

Эстетика 90-х годов сейчас как никогда актуальна. Нравится вам это или нет, но самые модные пуховики зима 2020-2021 – огромные, они визуально кажутся грубыми и напоминают дутые куртки, которые носили в "лихие 90-е". Это эффектные модели для тех, кто хочет быть в центре внимания и любит эпатировать.

Модные пуховики 2020 зима
Модные пуховики 2020 зима / Instagram

Новинка года – кожаные пуховики

Если ищете ультрамодный пуховик, тогда ориентируйтесь на модели с кожаными вставками или пуховики из кожи. Конечно, на первом месте находятся черные кожаные пуховики, ведь это классика. Но особого внимания заслуживают модели сочных расцветок – оранжевые, синие, бордовые. Длина варьируется от укороченных моделей, которые едва касаются талии, до вариантов, которые закрывают колено.

Модные пуховики 2020 зима
Модные пуховики 2020 зима / Instagram

Модные пуховики 2021 – какие варианты еще в моде:

  • В моде пуховики без рукавов.
  • В трендах пуховики-гибриды.
  • Стеганые пуховики опять актуальны.

кожаные куртки пуховик мода осень 2020 мода осень зима 2020 2021 модные куртки
Сейчас вы просматриваете новость «В моду на зиму вошли сногсшибательные пуховики оверсайз в стиле 90-х: фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

07:17
Байден выступил перед нацией: что пообещал американцам новоизбранный президент
07:13
Вирусолог назвал продукты, которые запрещены при коронавирусе Видео
06:55
Почему Байдену рано праздновать победу мнение
06:36
В моду на зиму вошли сногсшибательные пуховики оверсайз в стиле 90-х: фото Фото
06:02
С Днем ангела, Дмитрий: как красиво поздравить Димочку в Дмитриев день
Реклама
05:33
Астролог назвала худшие часы 9 ноября: от чего отказаться Видео
05:05
Смерти неизбежны: врач разнес идею с карантином выходного дня Видео
04:24
Зимняя резина: какая она бывает и когда на нее нужно переходить Видео
03:48
Кому в 2021-м нельзя рисковать: астролог назвала даты рождения
03:01
Диетолог объяснила, кому нельзя лимон Видео
02:16
Sony назвала главный недостаток будущей PlayStation 5 Видео
02:03
Гороскоп на 9 ноября для всех: новый старт, денежный минус и атака словом Видео
01:37
Инфекционист растолковал, как спастись от тяжелого коронавируса Видео
00:58
Минздрав идет на крайние меры: Степанов анонсировал ужесточение карантина Видео
00:22
На пороге сказки: самый модный зимний маникюр 2020 - фото Фото
07 ноября, суббота
23:58
Американцы с размахом на улицах празднуют победу Байдена на выборах Фото Видео
23:55
Наследство на 100 миллионов: стало известно, кому достанется недвижимость Жванецкого Видео
23:41
В США впервые вице-президентом станет темнокожая женщина Видео
23:18
Зеленский назвал резню в Кривом Роге терроризмом
23:05
Больных с коронавирусом будут выписывать из больниц: Степанов назвал причину Видео
Реклама
22:57
Коронавирус в Украине 7 ноября – за сутки выявили более 10 700 случаев Видео
22:52
В Харькове 22-летний водитель влетел на "островок безопасности": много пострадавших Фото
22:30
Комаровский пояснил, почему у детей долго не проходит насморк
22:10
Гороскоп на 8 ноября для всех: материальная жатва и рабочие успехи Видео
22:03
Ермак пригласил Байдена в Киев Видео
21:57
СБУ завела дело против скандального блогера Шария
21:42
Эксперт объяснил, зачем жулики звонят и сбрасывают
21:23
Налоги и экология: экономист поведал, как победа Байдена изменит мир
21:08
Богдана засекли в компании Собчак в шикарном ресторане
21:01
Клинтон назвала победу Байдена на выборах "новой страницей" Видео
20:33
Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах Видео
20:24
"Повреждения, как от скальпеля": ученые ошарашили новыми осложнениями COVID-19 Видео
20:02
Байден начал получать поздравления с победой на выборах Видео
19:49
Названы опасные части курицы: что нельзя есть Видео
19:42
"Бог поручил убить 15 человек": в Кривом Роге мужчина устроил резню
19:31
Байден сделал заявление после победы на выборах, Трамп ответил гневной тирадой Видео
19:31
"Слуга народа" решил сложить мандат нардепа
19:05
Евродепутат предложил создать Карпатскую коалицию для интеграции с ЕС
19:01
В МИД Украины высказались об обстреле консульства Азербайджана
18:55
Отличные квашеные помидоры в банках – простой рецепт
Реклама
18:43
Байден стал новым президентом США: подведены итоги выборов Видео
18:34
BioWare анонсировала ремастер трилогии Mass Effect и новую часть серии Видео
18:31
Военные цели на территории Армении: в армии Азербайджана раскрыли планы Видео
18:28
Ограничения из-за Covid-19 спровоцировали вспышки полиомиелита и кори Видео
18:23
"Жив-здоров": Лукашенко смело отреагировал на санкции Евросоюза Видео
18:21
Эксперт указала на "пургу" насчет лимона Видео
18:10
Подборка бесплатных игр и самых крутых предложений к выходным
18:04
Туристов из Дании не пропускают из-за мутации коронавируса у норок Видео
17:55
Исход выборов решен: Трамп сделал неожиданное заявление Видео
17:32
Зеленский рассказал, когда Украина выйдет на границу с Россией в ОРДЛО Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять