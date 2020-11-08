В моду на зиму вошли сногсшибательные пуховики оверсайз в стиле 90-х: фото

Время летит, словно сумасшедшее, и мы уже стоим на пороге зимы. Легкая одежда потеряла свою актуальность, и мысли всех женщин сейчас - о модных пуховиках, которые согреют в морозную погоду и подарят ощущение радости и внутреннего удовлетворения. И если вы еще не сделали самую важную покупку на зиму 2020-2021, то приготовьтесь к тому, что выбор будет сложным, ведь модные женские пуховики из коллекции зима 2020-2021 впечатляют.

В продаже уже сегодня вы найдете множество вариантов пуховиков интересного кроя, пошитых из оригинальных материалов и, что самое главное, теплых-теплых, в которых любые погодные испытания будут казаться сущим пустяком. В нашем материале В моду вернулись необыкновенные куртки из 50-х и кожаные пуховики мы об этом уже немного рассказывали.

Эти женские куртки зима 2021 - оптимальный выбор для женщин, которые живут в странах с холодными зимами. Пушистая внутренняя часть пуховика согревает тело. Между тем, водоотталкивающая ткань снаружи защищает от ветра, холодного зимнего дождя и мокрого снега.

Самые лучшие зимние пуховики 2021 года отличаются легкостью и удобством для повседневной носки. Многие модели идут с большими карманами и высокими воротниками – в таких точно не замерзнете.

Мы сегодня детально расскажем вам о трендовых пуховиках сезона зима 2020-2021, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы для понимания того, на что в магазинах стоит обращать внимание.

Модные пуховики зима 2020-2021: горячие тренды

В моде укороченные пуховики

Последние несколько сезонов укороченные вещи в тренде – свитера, кардиганы, топы. Но мода решила пойти дальше, и рискнула на зиму порадовать всех тех, кто в восторге от вещей, которые делают акцент на талии. Встречайте, в моду пришли короткие пуховики. Не стоит пугаться – никто не знает, какой будет зима - вполне возможно, она будет теплой, а дизайнеры одежды оказались ко всему еще и провидцами.



Читайте такжеВ моде женские шапки с восточным колоритом и французским обаянием - фотоКроме того, укороченные пуховики 2021 женские можно носить с юбкой. В моде укороченные пуховики черного и красного цвета. Также обратите внимание на то, что некоторые модели визуально по крою похожи на мужские пиджаки – только дутые.

Модные пуховики 2020 зима / Instagram

Длинный пуховик – главный тренд сезона

Если вы терпеть не можете холодную пору, и все ваши мысли заняты сейчас тем, куда бы спрятаться от нее, то находкой для вас станут длинные пуховики. Как правило, в сезоне зима 2020-2021 длинные пуховики отличает лаконичный дизайн – минимум украшений и элементов декора. Но не только! Есть немало длинных пуховиков зима 2021, которые выглядят так, словно вы ошиблись размером и купили модель с запасом. Но переживать не стоит - длина, объем и пух 3-в-1 надежно защитят от любой погоды даже самую хрупкую модницу.

Модные пуховики 2020 зима / Instagram

Писк сезона - пуховики оверсайз

Эстетика 90-х годов сейчас как никогда актуальна. Нравится вам это или нет, но самые модные пуховики зима 2020-2021 – огромные, они визуально кажутся грубыми и напоминают дутые куртки, которые носили в "лихие 90-е". Это эффектные модели для тех, кто хочет быть в центре внимания и любит эпатировать.

Модные пуховики 2020 зима / Instagram

Новинка года – кожаные пуховики

Если ищете ультрамодный пуховик, тогда ориентируйтесь на модели с кожаными вставками или пуховики из кожи. Конечно, на первом месте находятся черные кожаные пуховики, ведь это классика. Но особого внимания заслуживают модели сочных расцветок – оранжевые, синие, бордовые. Длина варьируется от укороченных моделей, которые едва касаются талии, до вариантов, которые закрывают колено.

Модные пуховики 2020 зима / Instagram

Модные пуховики 2021 – какие варианты еще в моде: