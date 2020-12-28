УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

В ожидании чуда: модные цветовые тенденции весна-лето 2021

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

28 декабря 2020, 06:28

Модная одежда сезона весна-лето 2021 пахнет свежестью и фруктами, а вдохновением для цветовой палитры на 2021 точно стал цветник!

Модная одежда 2021 будет яркой / Instagram

2021 стал для нас самым ожидаемым, и это вовсе не преувеличение. Каждый с нетерпением ждет, когда все, что произошло в 2020-м, останется в прошлом и больше не напомнит о себе. Мы очень соскучились по простым вещам – неспешным прогулкам улочками, посиделкам в уютных кафе, путешествиям и встречам с друзьями там и тогда, когда появляется желание. Выгулять новое платье, вдоволь насладиться шоппингом в шумном торговом центре, посидеть на скамейке с подругой, пойти на вечеринку и… снять маску для лица – вот они, новые мечты, и мы все верим, что 2021 год позволит им стать реальностью.

Конечно, никто не знает, из чего будет соткан новый 2021 год, но ее величество Мода подготовила для нас много сочных красок и спокойных оттенков, которые окутают нас надеждой, умиротворением и уверенностью. Мы уже говорили о том, что главными цветами 2021 года стали желтый и серый – в нашем материале Главная модная тенденция 2021: одежда цвета мимозы и пляжного камня можете подробнее узнать об этом. Но это только вершина айсберга! На самом деле цветовых сюрпризов в 2021 году нас ждет немало!

Модная одежда сезона весна-лето 2021 пахнет свежестью и фруктами, а вдохновением для цветовой палитры на 2021 точно стал цветник!

Модные цвета одежды 2021 / Instagram

Уже все знаменитые дизайнеры и дома моды показали свои коллекции на весну-лето 2021 и сделали все возможное и невозможное для того, чтобы наша жизнь заиграла красками, чтобы мы снова начали улыбаться, радоваться и наслаждаться жизнью.

Модные цвета одежды 2021 / Instagram

Только представьте - пастели, всевозможные цветочные расцветки и все оттенки зеленого. Весной и летом 2021-го мы будем носить одежду энергичных оттенков, мягких и приземленных, но таких теплых и желанных, и это прекрасно!

Модные цвета одежды 2021 / Instagram

А еще нас ждут невероятные вещи цвета чувственных красных роз, нежных фиолетовых орхидей, магнетических кораллов, яркого солнца, синего летнего неба, волн океана, спелой черники и сорбета.

В 2021 году вместе с модной одеждой мы "полетим" на залитую солнцем поляну с множеством разноцветных цветов. Такими цветами хочется любоваться, их хочется запечатлеть на память, в них хочется утонуть и заснуть, мечтая о прекрасном будущем и чуде.

модные цвета в одежде 2020 весна лето мода 2021 модные цвета 2021
Сейчас вы просматриваете новость «В ожидании чуда: модные цветовые тенденции весна-лето 2021». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В чем встречать Новый год 2021, чтобы задобрить Быка: фотоВ чем встречать Новый год 2021, чтобы задобрить Быка: фото В моду на 2021 год входят любимые кроссовки принцессы Дианы - фотоВ моду на 2021 год входят любимые кроссовки принцессы Дианы - фото Френч на Новый год 2021: самый модный новогодний французский маникюрФренч на Новый год 2021: самый модный новогодний французский маникюр Лаконичная сумка в стиле 90-х станет самой желанной в 2021 году: фотоЛаконичная сумка в стиле 90-х станет самой желанной в 2021 году: фото Сказочный белый маникюр на Новый год 2021 со снежинками и фольгой: фотоСказочный белый маникюр на Новый год 2021 со снежинками и фольгой: фото
Следующий материал

Последние новости

07:13
Что купить детям на Новый год: диетолог назвала полезные сладости
06:57
Чего ждать Украине от Европы, США и Китая в 2021 году мнение
06:46
Синоптик пообещала погодную "какабеку" на сегодня и уточнила прогноз на Новый год Видео
06:28
В ожидании чуда: модные цветовые тенденции весна-лето 2021 Видео
06:08
Пашинян заявил о вмешательстве России в случае нападения на Армению со стороны Азербайджана Видео
Реклама
06:02
Охота на убийц: журналист объяснил, как Навальный опустил Путина Видео
05:24
Астролог назвал первый опасный период 2021 года: что грозит Видео
04:56
Есть две фамилии: в РФ назвали вероятных преемников Путина Видео
04:44
Лучшие игры 2020-го для ПК и консолей: подводим итоги уходящего года
04:22
Угроза новой аннексии: экс-нардеп раскрыл планы России по Украине Видео
03:38
Стало известно, сколько воды осталось в Ялте Видео
03:03
Врач "сбила" эйфорию из-за вакцинации от COVID-19 и указала на серьезную проблему Украины
02:15
Создатели Assassin's Creed поделились концептами отменённой игры в сеттинге киберпанка Фото
01:37
В ТКГ по Донбассу заявили, что Кравчук бесит Москву Видео
00:55
Гороскоп для всех на 29 декабря 2020 года: прокольный риск и ловушки "доброжелателей" Видео
00:27
Восхитительный новогодний маникюр на короткие ногти - фото Фото Видео
00:14
Проблема решена: Украина нашла выход транспортировки вакцины от COVID-19 Видео
27 декабря, воскресенье
23:51
Тотальный локдаун​: в Польше запретили людям выходить на улицу в Новый год Видео
23:23
Синоптики составили детальный прогноз погоды на Новый год в Украине Видео
22:58
Беларусь выдвинула Польше громкое обвинение Видео
Реклама
22:43
В Украине взлетят цены на хлеб: названа точная сумма Видео
22:30
Мощный шторм из Британии добрался до Европы Видео
21:58
Назван ​лучший футболист XXI века Фото
21:43
Посол США в России отказался от вакцинации Спутником V Видео
21:38
Гороскоп для всех на 28 декабря 2020 года: возможность заработка и скачок сил Видео
21:31
"Отвратительные" запахи: врач назвал плачевные последствия коронавируса Видео
21:15
Бывший глава Nintendo вспомнил историю, когда Канье Уэст предлагал им идею совместной игры
21:13
Правильное новогоднее меню 2021: что можно и нельзя подавать и классные рецепты
21:07
Синоптики предупредили киевлян о резком ухудшении погоды Видео
20:59
В МИД рассказали интересные детали расследования авиакатастрофы МАУ в Иране​​ Видео
20:47
Полнолуние в декабре 2020: астролог назвала главные угрозы Видео
20:43
В компании AstraZeneca ошарашили заявлением об эффективности вакцины Видео
20:17
Коронавирус в Украине 27 декабря – за сутки выявили более 6 тысяч случаев заражения Видео
19:53
"Уже обогнал Порошенко": в Госдуме взбеленились из-за "враждебности" Зеленского
19:50
Скандальную шляпу с елки вернули на Софийскую площадь Фото Видео
19:30
Гусям в The Witcher 3 подарили шапочки Санты – состоялся релиз праздничного мода Фото
19:26
На Львовщине запускают автофиксацию нарушений ПДД
19:12
Трамп не подписал важный закон: Байден заявил о "разрушительных последствиях" Видео
18:55
Названы пять редких и опасных симптомов коронавируса Видео
18:49
Издевки над Зеленским: Саакашвили потребовал "почистить" СНБО Видео
Реклама
18:43
Польша существенно изменила правила въезда для украинцев Видео
18:30
В Epic Games Store новый подарок – геймерам раздают очаровательный квест с неповторимым стилем
18:11
Крабовые палочки полезны: в Минздраве удивили заявлением Видео
18:05
На Британию обрушился разрушительный шторм Видео
18:05
"Пик неприятностей": астролог назвал самый плохой день 2021 года Видео
17:58
Вакцина РФ от COVID-19 для Украины: у Путина сделали неожиданное заявление Видео
17:41
Телевизионный Геральт из Ривии отправил рождественский подарок актеру озвучивания Геральта в игре
17:40
В Турции за день произошло два мощных землетрясения​ Видео
17:34
В Одесской области из-за новогодней гирлянды вспыхнул дом
17:20
Кровавое "воспитание": в зоне ООС на Донбассе комбат зверски избил бойца ВСУ Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять