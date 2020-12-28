В ожидании чуда: модные цветовые тенденции весна-лето 2021

Модная одежда 2021 будет яркой / Instagram

2021 стал для нас самым ожидаемым, и это вовсе не преувеличение. Каждый с нетерпением ждет, когда все, что произошло в 2020-м, останется в прошлом и больше не напомнит о себе. Мы очень соскучились по простым вещам – неспешным прогулкам улочками, посиделкам в уютных кафе, путешествиям и встречам с друзьями там и тогда, когда появляется желание. Выгулять новое платье, вдоволь насладиться шоппингом в шумном торговом центре, посидеть на скамейке с подругой, пойти на вечеринку и… снять маску для лица – вот они, новые мечты, и мы все верим, что 2021 год позволит им стать реальностью.

Конечно, никто не знает, из чего будет соткан новый 2021 год, но ее величество Мода подготовила для нас много сочных красок и спокойных оттенков, которые окутают нас надеждой, умиротворением и уверенностью. Мы уже говорили о том, что главными цветами 2021 года стали желтый и серый – в нашем материале Главная модная тенденция 2021: одежда цвета мимозы и пляжного камня можете подробнее узнать об этом. Но это только вершина айсберга! На самом деле цветовых сюрпризов в 2021 году нас ждет немало!

Модная одежда сезона весна-лето 2021 пахнет свежестью и фруктами, а вдохновением для цветовой палитры на 2021 точно стал цветник!

Модные цвета одежды 2021 / Instagram

Уже все знаменитые дизайнеры и дома моды показали свои коллекции на весну-лето 2021 и сделали все возможное и невозможное для того, чтобы наша жизнь заиграла красками, чтобы мы снова начали улыбаться, радоваться и наслаждаться жизнью.

Модные цвета одежды 2021 / Instagram

Только представьте - пастели, всевозможные цветочные расцветки и все оттенки зеленого. Весной и летом 2021-го мы будем носить одежду энергичных оттенков, мягких и приземленных, но таких теплых и желанных, и это прекрасно!

Модные цвета одежды 2021 / Instagram

А еще нас ждут невероятные вещи цвета чувственных красных роз, нежных фиолетовых орхидей, магнетических кораллов, яркого солнца, синего летнего неба, волн океана, спелой черники и сорбета.

В 2021 году вместе с модной одеждой мы "полетим" на залитую солнцем поляну с множеством разноцветных цветов. Такими цветами хочется любоваться, их хочется запечатлеть на память, в них хочется утонуть и заснуть, мечтая о прекрасном будущем и чуде.