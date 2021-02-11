Великолепные кожаные брюки, без которых мода 2021 немыслима: фото

Еще несколько лет назад кожаные брюки все отвергали и всячески избегали. Считалось, что появление на людях в таких брюках равноценно публичному признанию в том, что ты не умеешь стареть и пытаешься молодиться. Никто не хотел даже цепляться за вещь, которую приличные люди не носят. Но мода иногда творит чудеса, и то, что еще вчера вызвало сочувственные взгляды, сегодня может стать объектом неподдельного восхищения. Так произошло и с кожаными штанами, в которых по задумке многих именитых дизайнеров мы проведем 2021 год.

Но если вы любительница классики, то о вас ее величество Мода 2021 тоже позаботилась и подготовила шикарные брюки – в нашем материале Необычайно широкие брюки в стиле 30-х станут горячим трендом весны-лета 2021 можете подробнее об этом узнать.

Правда, пока кожа в тренде, нужно пользоваться моментом и носить кожаные брюки себе в удовольствие, ведь они действительно заслуживают внимания.

Кстати, за кожаные брюки мы должны быть благодарны немцам – именно в их краях когда-то давно появились первые кожаные штаны. Конечно, они отличались от того, что мы можем найти в магазинах сегодня, но именно оттуда за ними тянется шлейф. Поэтому кожаные штаны – довольно важные, и нам очень сильно повезло, что сейчас их "реабилитировали" и мы можем ощутить их силу.

Ни для кого не секрет, что кожаные брюки добавляют женщине чувство важности и уверенности, за это их и любят. В вашем гардеробе еще нет кожаных брюк? Тогда самое время это изменить.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных джинсовых штанах 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для вдохновения.

Модные кожаные брюки 2021 – на что обратить внимание

Да, кожа в тренде, но набирает популярность искусственная кожа. Модные брюки из экокожи станут для вас отличным решением. В сезоне весна 2021 в моде будут помимо классических черных штанов также бордовые, зеленые, синие, серые и бежевые варианты.

Кожаные брюки 2021 / Instagram

Кроме стандартных и безумно популярных кожаных леггинсов, мы также увидим множество кюлотов и моделей с широкими штанинами и высокой талией.

Также в тренде кожаные штаны, похожие на спортивные – они на резинке, и сейчас, когда удобная одежда в приоритете, их оценят по достоинству многие женщины.

Кожаные брюки 2021 / Instagram

Не проходите мимо стильных кожаных брюк клеш с разрезом внизу спереди – это писк сезона, который позволит вам выглядеть сногсшибательно.

Читайте такжеВ моду на весну-лето вернулись потрясающие короткие брюки из 40-хЕсли вы пока не стали счастливой обладательницей кожаных штанов, то вот еще один аргумент в их пользу: их легче сочетать с другими вещами, чем вы можете подумать.

Например, грубо вязаный свитер уже может творить чудеса. Также, чтобы быть в тренде, наденьте блузку из искусственной кожи в комплекте с кожаными штанами.

Монохромный наряд всегда выглядит хорошо: сочетайте кожаные штаны того же цвета, что и тонкий свитер, и будете неотразимы.

И самый выигрышный вариант: совмещайте кожаные брюки с безупречной белой блузкой или белой футболкой.