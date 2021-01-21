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Необычайно широкие брюки в стиле 30-х станут горячим трендом весны-лета 2021

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

21 января 2021, 06:03

Если у вас хватит мужества, тогда готовьтесь носить очень длинные брюки с очень широкими штанинами, в которых можно утонуть. Это восторг!

  • Широкие брюки 2021 Instagram
  • Широкие брюки 2021 Instagram
  • Широкие брюки 2021 Instagram
  • Широкие брюки 2021 Instagram
  • Широкие брюки 2021 Instagram
  • Широкие брюки 2021 Instagram
  • Широкие брюки 2021 Instagram
  • Широкие брюки 2021 Instagram
  • Широкие брюки 2021 Instagram
  • Широкие брюки 2021 Instagram
  • Широкие брюки 2021 Instagram
  • Широкие брюки 2021 Instagram
  • Широкие брюки 2021 Instagram
  • Широкие брюки 2021 Instagram

2021 год пройдет под девизом расслабленности. Неспешной, но уверенной походкой мы с вами будем идти каждый к своей цели. Свободные и смелые, стильные и элегантные, – именно такими нас увидели многие знаменитые кутюрье в этом году. Или хотят, чтобы мы себя такими ощущали…в брюках, которые они для нас придумали.

Действительно, таких брюк, как в 2021 году, женская половина человечества не носила давно. Да, в прошлом году модели с широкими штанинами уже были в трендах, но в таком количестве и настолько широких брюк мы точно не ждали.Но если такой фасон вам не по душе, то вы можете выбрать джинсы – в нашем материале Джинсы-сигареты и белые джинсы клеш возвращаются в моду на весну-лето 2021 можете подробнее узнать о самых актуальных вариантах.

Но если у вас хватит мужества, тогда готовьтесь носить очень длинные брюки с безумно широкими штанинами, в которых можно утонуть. Это восторг! Бестселлер, который станет находкой для вашего гардероба. Потому что в таких брюках словно по мановению волшебной палочки молниеносно перевоплощаешься в уверенную женщину, которая знает, чего хочет от жизни, и обязательно это получит. Не верите? А вы попробуйте, и точно ощутите волшебство этих брюк.

Тенденция такова: широкие и объемные брюки с длинными штанинами, которые закрывают вашу обувь. Талия высокая, но также достаточно широкая. Более того, в области талии есть даже сборки – таким образом брюки широкие от начала до конца.

Как видите, оверсайз всецело поглотил моду, и пока даже намека на то, что этот тренд в 2021 году что-то затмит, не наблюдается.

Мы сегодня расскажем вам подробнее о самых модных широких брюках 2021 на весну-лето, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы для вдохновения.

Модные брюки весна-лето 2021 – на что обратить внимание

У широких брюк, которые в этом году будут самыми популярными, есть вполне конкретное название – палаццо. Классический вариант – максимально широкие штанины, когда со стороны кажется, что это юбка. Прототипом этих брюк стал элемент одежды гондольеров из Венеции. Говорят, что в 1925 году великая Коко Шанель во время поездки в город на воде уцепилась за этот фасон, и на его основе создала потрясающие, фантастические и невероятно магнетические брюки для женщин. В 30-х годах женщины оценили эту красоту, и брюки палаццо стали очень популярными.

И вот спустя почти столетие эти брюки не просто вернулись в моду, а переживают настоящее возрождение. Мода весна-лето 2021 в буквальном смысле слова забита широкими брюками в самых разных интерпретациях и расцветках.

В моде широкие брюки в мелкую полоску

Без преувеличения можно сказать, что брюки палаццо не идут в сравнение ни с какими брюками, ведь они – само воплощение женственности и шика, который когда-то разглядела неповторимая Шанель. В коллекции одежды дома моды Chanel весна-лето 2021 широкие брюки тоже представлены – спокойных оттенков, в мелкую элегантную полоску, с цепочками вместо ремня.

В трендах яркие брюки палаццо

При выборе брюк мы очень часто руководствуемся одним правилом – чем нейтральнее оттенок, тем дольше сможем носить брюки. Но 2020 год нам все показал, что все планы могут быстро рухнуть, и самая правильная стратегия сегодня – жить сегодняшним днем. Никто не знает, какой будет мода в следующем году, какие задачи будут стоять перед дизайнерами одежды, и какие ожидания будут у нас. Но в 2021 году можно себе позволить яркие брюки палаццо. В частности, в моде красные широкие брюки – они представлены в коллекции одежды Fendi весна-лето 2021.

Писк сезона – широкие "папины" брюки

Еще одним трендом 2021 года станут широкие брюки, которые по ситуэту очень сильно напоминают мужские аналоги. Такие брюки цвета пляжного песка с широким ремнем мы заметили в коллекции одежды Louis Vuitton весна-лето 2021.

Читайте такжеОчаровательные платья-рубашки из 1900-х возвращаются в моду на весну-лето 2021Кому подходят брюки палаццо?

Брюки палаццо могут смело носить худенькие девушки и те, у кого фигура пышная. Одни получат желаемый объем, а другие визуально откорректируют фигуру. Главное – уверенно идти, улыбаться миру и позволить себе быть женственной, а эти брюки этому всячески способствуют.

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