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Джинсы-сигареты и белые джинсы клеш возвращаются в моду на весну-лето 2021

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

14 января 2021, 06:23

Мода 2021 решила широко распахнуть дверь соблазнительным джинсам "сигаретам". Это узкие джинсы, но их не стоит путать с джинсами скинни.

  • Модные джинсы весна-лето 2021 Instagram
  • Модные джинсы весна-лето 2021 Instagram
  • Модные джинсы весна-лето 2021 Instagram
  • Модные джинсы весна-лето 2021 Instagram
  • Модные джинсы весна-лето 2021 Instagram
  • Модные джинсы весна-лето 2021 Instagram
  • Модные джинсы весна-лето 2021 Instagram
  • Модные джинсы весна-лето 2021 Instagram
  • Модные джинсы весна-лето 2021 Instagram
  • Модные джинсы весна-лето 2021 Instagram
  • Модные джинсы весна-лето 2021 Instagram
  • Модные джинсы весна-лето 2021 Instagram
  • Модные джинсы весна-лето 2021 Instagram
  • Модные джинсы весна-лето 2021 Instagram
  • Модные джинсы весна-лето 2021 Instagram

В гардеробе мы ревниво охраняем свои любимые джинсы, те, которые нам идеально подходят и которые мы любим носить с утра до вечера. Но джинсами никогда нельзя насытиться, поэтому мы стараемся не упускать случая побаловать себя обновкой. И начало нового года – идеальная возможность подыскать себе очередную модель, в которой войдем в весну и лето 2021.

А мода 2021 подготовила для нас немало интересных джинсов. Одной из ярких модных тенденций предстоящего сезона станут джинсы в стиле пэчворк – в нашем материале Неотразимые джинсы в стиле пэчворк входят в моду можете об них подробнее узнать.

Джинсы с прямыми или широкими штанинами, средней и высокой талией, темные и с эффектом выцветания: в сезоне весна-лето 2021 есть много новинок, которые только начинают появляться на полках магазинов и витринах интернет-магазинов, но уже готовы стать вашими любимыми джинсами.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие джинсы будут в моде в сезоне весна-лето 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для понимания трендов без лишних слов.

Модные джинсы весна-лето 2021 – на что обратить внимание

Джинсы с бахромой

В моде джинсы с бахромой внизу. Не важно, какая модель – если внизу бахрома, то смело берите такие джинсы, ведь они в этом году актуальны. Кроме того, вы можете сделать бахрому и на своих любимых джинсах – в интернете полно советов, как "осовременить" джинсы в домашних условиях.

Модные джинсы весна-лето 2021
Модные джинсы весна-лето 2021 / Instagram

Широкие джинсы

Мешковатые джинсы с высокой талией, или как их еще называют – джинсы багги, или baggy jeans, дарят чувство свободы и уверенности в себе. И эти джинсы станут самыми модными в 2021 году! Самая модная расцветка – голубая, при этом самые модные джинсы 2021 выглядят так, словно их до вас много раз носили и стирали.

Модные джинсы весна-лето 2021
Модные джинсы весна-лето 2021 / Instagram

Белые джинсы клеш

Несмотря на то, что расклешенные джинсы женские в моде уже несколько сезонов подряд, не всем хватает смелости их носить. Но белые джинсы клеш – это сногсшибательный вариант, они красиво подчеркивают фигуру, стройнят, добавляют образу некой элегантности и шарма. Позвольте себе выглядеть роскошно весной и летом 2021 года.

Модные джинсы весна-лето 2021
Модные джинсы весна-лето 2021 / Instagram

Расклешенные джинсы в стиле 70-х

Если хотите визуально казаться выше, выглядеть эффектно, модно и не боитесь удивлять, в вашем шкафу обязательно должны появиться элегантные расклешенные джинсы с эффектов выцветания. В 2021 году в моде свободные модели, а также варианты со стрелкой и укороченные джинсы клеш.

Модные джинсы весна-лето 2021
Модные джинсы весна-лето 2021 / Instagram

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Мода 2021 решила широко распахнуть дверь соблазнительным джинсам "сигаретам". Это узкие джинсы, но их не стоит путать с джинсами скинни, которые облегают ногу. В моде укороченные джинсы-сигареты, и классической длины. Линия талии – высокая. Эти джинсы хороши тем, что они подходят и худеньким девушкам, и женщинам с пышными формами.

Модные джинсы весна-лето 2021
Модные джинсы весна-лето 2021 / Instagram

В моде "мамины" и "папины" джинсы

Главным преимуществом джинсов Daddy является то, что они не подчеркивают особенности фигуры. С их помощью вам не придется ничего скрывать или создавать зрительные иллюзии. Папины джинсы – это широкие штанины и высокая линия талии.

Модные джинсы весна-лето 2021
Модные джинсы весна-лето 2021 / Instagram

Мамины джинсы – это свободный крой, высокая посадка на талии, они прямые и вовсе не акцентируют внимание на линию бедра. Благодаря силуэту, джинсы "мом" отлично подходят и женщинам с разной фигурой. Еще одной особенностью маминых джинсов является их длина – они немного укорочены.

Модные джинсы весна-лето 2021
Модные джинсы весна-лето 2021 / Instagram

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