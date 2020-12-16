Время "некрасивого рождественского свитера" пришло: модные новогодние свитера 2021

Раз в году мы хотим окунуться в беззаботное детство и наслаждаться игривостью, яркими красками и веселым настроением новогоднего свитера. Этот элемент гардероба обычно незаметный, но как только на пороге зима – хочется чуда, а вместе с ним и уютного свитера. И пока все вокруг готовятся к праздникам, а воздух буквально пропитан нашими мечтами и надеждами, рождественский свитер уместен, как никогда.

Хотя в сезоне зима 2020-2021 в моде потрясающие свитера, которые могут составить достойную конкуренцию ярким рождественским вариантам. В нашем материале В моду на зиму пришли восхитительные кардиганы и теплые свитера оверсайз можете более подробное о них узнать.

Но сегодня внимания заслуживают сказочные рождественские кофты, которые принято называть "уродливый рождественский свитер" или "некрасивый рождественский свитер". Почему? Все просто. Вязаные свитера со снежинками и всевозможными новогодними мотивами изрядно всем надоели в 1990-2000 годах – просто их уже дарили в шутку, и чаще всего такой подарок не воспринимался как что-то хорошее.

И только в 2010 году рождественский свитер вернулся в тренды. Конечно, за ним все еще тянется немного странное название, тем не менее, сегодня некрасивый свитер – это часть праздника, от которого уже никто не хочет отказываться.

Более того, многие семьи ищут варианты свитеров для всей семьи и устраивают фотосессии, которыми потом хвастаются в соцсетях.

Сегодня в продаже можно найти забавные, необычные новогодние свитера 2021: с блестящими буквами, снежинками и снеговиками, елками, северными оленями, пингвинами, Дедами Морозами и не только.

Некрасивый рождественский свитер 2021 / Instagram

Правда, в этом году в продаже можно найти не только классические варианты свитеров. Среди множества традиционных моделей вы увидите немало интересных моделей с тематическими, но более современными принтами.

Кроме того, рождественские свитера 2021 соответствуют общим модным трендам: модели оверсайз и укороченные кардиганы, на которых поселилась зимняя сказка, вполне заслуживают того, чтобы вместе с вами провести зиму 2020 и встретить Новый год 2021 Белого металлического Быка!

А если у вас уже есть некрасивый свитер новогодний, то смело носите его – так или иначе, атмосфера праздника, хорошее настроение, смех, улыбки и радость, которые появляются всюду вместе с удивительными свитерами, бесценны!

Читайте такжеВ чем встречать Новый год 2021, чтобы задобрить Быка: фотоМы собрали для вас фотогалерею модных рождественские свитеров из Instagram – обязательно посмотрите ее для вдохновения и чудесного настроения, ведь они просто волшебные!