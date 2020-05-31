Выбросить и забыть: вещи, которые дико портят фигуру - фото

Женщина должна уметь подбирать вещи. Ведь можно иметь достаточно финансовых возможностей, и купить все модные вещи, которые попадаются на глаза и выглядеть при этом ужасно.

Более того, есть масса вещей, которые моментально добавляют лишние 10 килограммов. Особенно важно не промахнуться с выбором вещей летом, когда не спрячешься под плащом или длинным кардиганом, который скроет все лишнее.

Особенно мы умеем покупать "страшные" вещи в плохом настроении – вот нам плохо, депрессия, и мы идем на шоппинг, бездумно покупаем платье, юбку или рубашку, которые нам показались милыми, а потом эта вещь оказывается совершенно бесполезной и даже вредной.

Поэтому если нет настроения – лучше вещи посмотреть, примерить, но не покупать. И даже если вы ничего не покупаете, то это правило работает и дома, когда выбираете одежду на работу. Не зря же советуют готовить несколько вариантов одежды вечером – когда есть время примерить вещи и посмотреть на себя в зеркало, как вы в них выглядите со стороны.

Посмотрите нашу подборку летних вещей, которые ужасно полнят – а вдруг в вашем шкафу есть что-то из этого списка, и вы больше никогда не будете ее надевать.

Вещи, которые дико полнят

Пышная юбка всегда полнит

Бывает так – смотрите, модная юбка, пышная, красивая, и не вульгарная. Уже представляете, с чем будете ее сочетать, как будете в ней блистать. А реально получается, что такая юбка моментально добавляет килограммы. Поэтому важно зарубить себе на носу: если юбка шире, чем плечи – это плохая юбка. Вы и сами ощутите, что в пышной юбке вы становитесь слишком крупной, поэтому повесите ее в шкафу – и толку от нее не будет.

Вещи, которые портят фигуру / Instagram

Осторожно, в моде укороченные брюки

В трендах укороченные брюки-кюлоты – талия высокая, штанины свободные. Только к ним нужно выдавать инструкцию, ведь они делают ноги короче, а автоматически превращают женщин в "колобков" - маленькая женщина становится еще меньше, но шире. Такие брюки идеально подходят девушками с осиной талией – ведь ее как-раз и нужно подчеркнуть.

Вещи, которые портят фигуру / Instagram

Обтягивающее мини-платье лучше не носить

У всех есть такое платье, которое мы купили в надежде выглядеть сногсшибательно. Запомните, если платье поднимается вверх, или на нем в районе бюста и бедер появляются горизонтальные морщины, или в районе живота появляются складки, то такое лучше не носить – пусть вам даже говорят комплименты подруги.

Вещи, которые портят фигуру / Instagram

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Брюки или шорты на резинке

Никто не спорит – вещи на резинке – это очень практично и удобно. Только сборки в районе пояса визуально полнят фигуру. Спортивные брюки с подобным поясом сейчас в моде, и если без них не обойтись, остановите выбор на моделях из тонкой ткани, пояс на которых не будет нелестно подчеркивать талию.

Вещи, которые портят фигуру / Instagram

Крупные цветы

Сейчас в моду входят брюки с крупными цветами и такие же платья. Эх, мода, ты всегда заставляешь нас делать выбор – или быть модной, или красивой. Если не хотите казаться полной, избегайте вещи с горизонтальной полоской, а также крупные узоры и цветы, ведь все это вполне может сыграть с вами в злую шутку.

Вещи, которые портят фигуру / Instagram

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Кроме того, портят фигуру и следующие вещи:

трикотажные платья,

массивная обувь,

блузки с большими подплечниками,

большие футболки,

блестящие ткани,

широкий пояс,

лосины,

джинсы скинни,

короткие блузы,

асимметричные юбки,

большие сумки,

платья со сборками.

Вещи, которые портят фигуру / Instagram

Напомним, ранее сообщалось, летом в моде будут сексуальные юбки миди с запахом. Это фонтан свободы, который добавляет образу безумной привлекательности. Не важно, какая у вас фигура, такая юбка весь акцент сместит на ноги.