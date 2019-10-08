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День Сергея и День юриста 2019: что нельзя делать в праздник 8 октября

8 октября 2019, 00:01

Что нельзя делать 8 октября – в праздник Сергея Радонежского – и как поздравлять с Днем юриста 2019, выяснил Главред

Сергей Радонежский. Икона. День Сергея и День юриста 2019: что нельзя делать в праздник 8 октября
Сергей Радонежский. Икона / День Сергея и День юриста 2019: что нельзя делать в праздник 8 октября

8 октября 2019 – праздник юристов и вех обладателей имени Сергей. В этот вторник в Украине отмечается День юриста 2019.

Подробнее читайте в нашем материале День юриста 2019: поздравления в прозе и стихах, открытки и гифки.

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По народному календарю, 8 октября – день Сергея Капустника, Курятника.

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8 октября: праздник православный

Церковный праздник 8 октября установлен, чтобы напомнить православным про преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского.

Его прозвали чудотворцем. Сергей Радонежский – покровитель всех страждущих. Он помогает:

  • в учебе;
  • в судебных тяжбах;
  • исцелении, в том числе душевном;
  • усмирении гордыни.

Сергей Радонежский: молитва перед экзаменом

О преподобне и богоносне отче наш Сергее! Воззри на нас милостивно, и к земле приверженных, возведи к высоте небесной. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки Бога молитвами твоими. Испроси предстательством твоим дар разумети науки и вся ны спосшествующими (с помощью твоих молитв) молитвами сподоби в день Страшного Суда шуия части избавитися, десные же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: "Приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира". Аминь.

Поста нет.

8 октября: приметы

Считалось, что с Сергеева дня уже начинается зима. Окончательно устанавливается она с Матрены зимней (22 ноября). На всё про всё зиме с этого дня отводили четыре недели.

Приметы 8 октября на погоду:

  • если уже выпал первый снег – начала зимы ждали на Михайлов день (21 ноября);
  • если снег первый выпал на убывающей луне на мокрую землю – зима близко;
  • сухой снег предвещал хорошее лето;
  • ветер с севера сулил холодную зиму, с юга – мягкую и теплую, с запада – снежную.

8 октября: что нельзя делать, а что нужно

Сергей в народе недаром прозван Капустником: в этот день рубили и заготавливали капусту на зиму. На стол непременно подавали блюда из капусты.

Считается, что 8 октября нельзя:

  • быть грязным: убирали дома, мылись сами, одевали всё чистое;
  • поднимать найденные вещи или деньги с земли – можно, мол, чужое горе забрать;
  • переедать, особенно мяса – считается, что если набить желудок, то кошелек, наоборот, похудеет;
  • грустить и злиться;
  • отказывать в помощи, если дело доброе.

8 октября: именины

Главный именинник дня, конечно же, Сергей.

Также День ангела сегодня справляют Александр, Герман, Евфросиния и Евгений, Максим, Николай, Павел и Прохор, Роман, Сергей, Федор.

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8 октября: кто родился

8 октября родились такие знаменитости:

  • 1871 — русский спортсмен (классическая борьба), артист цирка, заслуженный артист РСФСР Иван Поддубный.
  • 1892 — русская поэтесса Марина Цветаева.
  • 1908 — российский поэт и литературный критик, эмигрант Юрий Мандельштам.
  • 1911 — киноактер и артист эстрады, шансонье, народный артист РСФСР Марк Бернес.
  • 1928 — бразильский футболист, двукратный чемпион мира Диди.
  • 1939 — австралийский киноактер Пол Хоган (прославился по фильму "Крокодил Данди").
  • 1949 — американская актриса Сигурни Уивер.
  • 1968 — британский музыкант, участник группы The Prodigy Лирой Торнхилл.
  • 1970 — американский актер, продюсер, сценарист Мэтт Деймон.
  • 1985 — американский певец, обладатель премии Грэмми Бруно Марс.
праздник приметы традиции
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