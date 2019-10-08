Сергей Радонежский. Икона / День Сергея и День юриста 2019: что нельзя делать в праздник 8 октября

8 октября 2019 – праздник юристов и вех обладателей имени Сергей. В этот вторник в Украине отмечается День юриста 2019.

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По народному календарю, 8 октября – день Сергея Капустника, Курятника.

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8 октября: праздник православный

Церковный праздник 8 октября установлен, чтобы напомнить православным про преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского.

Его прозвали чудотворцем. Сергей Радонежский – покровитель всех страждущих. Он помогает:

в учебе;

в судебных тяжбах;

исцелении, в том числе душевном;

усмирении гордыни.

Сергей Радонежский: молитва перед экзаменом

О преподобне и богоносне отче наш Сергее! Воззри на нас милостивно, и к земле приверженных, возведи к высоте небесной. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки Бога молитвами твоими. Испроси предстательством твоим дар разумети науки и вся ны спосшествующими (с помощью твоих молитв) молитвами сподоби в день Страшного Суда шуия части избавитися, десные же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: "Приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира". Аминь.

Поста нет.

8 октября: приметы

Считалось, что с Сергеева дня уже начинается зима. Окончательно устанавливается она с Матрены зимней (22 ноября). На всё про всё зиме с этого дня отводили четыре недели.

Приметы 8 октября на погоду:

если уже выпал первый снег – начала зимы ждали на Михайлов день (21 ноября);

если снег первый выпал на убывающей луне на мокрую землю – зима близко;

сухой снег предвещал хорошее лето;

ветер с севера сулил холодную зиму, с юга – мягкую и теплую, с запада – снежную.

8 октября: что нельзя делать, а что нужно

Сергей в народе недаром прозван Капустником: в этот день рубили и заготавливали капусту на зиму. На стол непременно подавали блюда из капусты.

Считается, что 8 октября нельзя:

быть грязным: убирали дома, мылись сами, одевали всё чистое;

поднимать найденные вещи или деньги с земли – можно, мол, чужое горе забрать;

переедать, особенно мяса – считается, что если набить желудок, то кошелек, наоборот, похудеет;

грустить и злиться;

отказывать в помощи, если дело доброе.

8 октября: именины

Главный именинник дня, конечно же, Сергей.

Также День ангела сегодня справляют Александр, Герман, Евфросиния и Евгений, Максим, Николай, Павел и Прохор, Роман, Сергей, Федор.

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8 октября: кто родился

8 октября родились такие знаменитости: