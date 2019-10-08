День Сергея и День юриста 2019: что нельзя делать в праздник 8 октября

Что нельзя делать 8 октября – в праздник Сергея Радонежского – и как поздравлять с Днем юриста 2019, выяснил Главред
8 октября 2019 – праздник юристов и вех обладателей имени Сергей. В этот вторник в Украине отмечается День юриста 2019.
Подробнее читайте в нашем материале День юриста 2019: поздравления в прозе и стихах, открытки и гифки.
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По народному календарю, 8 октября – день Сергея Капустника, Курятника.
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8 октября: праздник православный
Церковный праздник 8 октября установлен, чтобы напомнить православным про преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского.
Его прозвали чудотворцем. Сергей Радонежский – покровитель всех страждущих. Он помогает:
- в учебе;
- в судебных тяжбах;
- исцелении, в том числе душевном;
- усмирении гордыни.
Сергей Радонежский: молитва перед экзаменом
О преподобне и богоносне отче наш Сергее! Воззри на нас милостивно, и к земле приверженных, возведи к высоте небесной. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки Бога молитвами твоими. Испроси предстательством твоим дар разумети науки и вся ны спосшествующими (с помощью твоих молитв) молитвами сподоби в день Страшного Суда шуия части избавитися, десные же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: "Приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира". Аминь.
Поста нет.
8 октября: приметы
Считалось, что с Сергеева дня уже начинается зима. Окончательно устанавливается она с Матрены зимней (22 ноября). На всё про всё зиме с этого дня отводили четыре недели.
Приметы 8 октября на погоду:
- если уже выпал первый снег – начала зимы ждали на Михайлов день (21 ноября);
- если снег первый выпал на убывающей луне на мокрую землю – зима близко;
- сухой снег предвещал хорошее лето;
- ветер с севера сулил холодную зиму, с юга – мягкую и теплую, с запада – снежную.
8 октября: что нельзя делать, а что нужно
Сергей в народе недаром прозван Капустником: в этот день рубили и заготавливали капусту на зиму. На стол непременно подавали блюда из капусты.
Считается, что 8 октября нельзя:
- быть грязным: убирали дома, мылись сами, одевали всё чистое;
- поднимать найденные вещи или деньги с земли – можно, мол, чужое горе забрать;
- переедать, особенно мяса – считается, что если набить желудок, то кошелек, наоборот, похудеет;
- грустить и злиться;
- отказывать в помощи, если дело доброе.
8 октября: именины
Главный именинник дня, конечно же, Сергей.
Также День ангела сегодня справляют Александр, Герман, Евфросиния и Евгений, Максим, Николай, Павел и Прохор, Роман, Сергей, Федор.
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8 октября: кто родился
8 октября родились такие знаменитости:
- 1871 — русский спортсмен (классическая борьба), артист цирка, заслуженный артист РСФСР Иван Поддубный.
- 1892 — русская поэтесса Марина Цветаева.
- 1908 — российский поэт и литературный критик, эмигрант Юрий Мандельштам.
- 1911 — киноактер и артист эстрады, шансонье, народный артист РСФСР Марк Бернес.
- 1928 — бразильский футболист, двукратный чемпион мира Диди.
- 1939 — австралийский киноактер Пол Хоган (прославился по фильму "Крокодил Данди").
- 1949 — американская актриса Сигурни Уивер.
- 1968 — британский музыкант, участник группы The Prodigy Лирой Торнхилл.
- 1970 — американский актер, продюсер, сценарист Мэтт Деймон.
- 1985 — американский певец, обладатель премии Грэмми Бруно Марс.