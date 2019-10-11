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Покрова 2019: что делать, чтоб замуж удачно выйти и обряд на деньги

11 октября 2019, 05:23

Какая у праздника Покрова магия и как ее использовать себе во благо, выяснил Главред.

Покрова - что делать, что замуж удачно выйти и обряд на деньги
Покрова 2019: что делать, что замуж удачно выйти и обряд на деньги / 1zoom.ru

14 октября – праздник Покрова 2019.

Его очень чтят православные. С Покровами Пресвятой Богородицы в Украине связано немало традиций и обрядов.

Особенно стараются следовать заветам предков незамужние девушки и женщины. Ведь Покрова – праздник, когда Пресвятая Мать помогает своим дочерям обрести любовь.

Покрова: традиции и обряды

Многие традиции праздника Покрова Пресвятой Богородицы связаны с замужеством. В народе сравнивали снежный покров земли со свадебным убранством невест и верили, что именно на Покрова шансы девушек обрести любовь особенно высоки.

Читайте такжеПокрова 2019: в чем особенность праздника в Украине, когда и как праздноватьПоэтому и молятся на Покров о замужестве ("Матушка-Покровушка, покрой землю сырую и меня молодую" и "Святая Покровушка, покрой мне головушку"), ставят Богородице свечи в храме, а дома ставят букет красных хризантем – как талисман на любовь и замужество.

В старину на Покрова впервые разводили огонь в домашней печи. Сейчас же те, кто еще чтит древние традиции, окуривают жилище дымом от яблоневых веточек, приговаривая: "Дыму виться, к небу стремиться, моим желаниям сбыться, а богатству в моем кошеле поселиться!"

На праздничный стол на Покрова готовили особые блюда:

  • блины – как символ солнца – чтобы в доме деньги всегда водились. А первый блин обносили по всем углам, читая молитву Пресвятой Богородице, потом делили на четыре части и раскладывали те по углам в кухне как подношение домовому;
  • грибы – часть засушенных также дарили домовому, а блюда с грибами призваны привлечь деньги в кошелек;
  • каравай – им угощали всех родных и соседей. Считалось, что такая щедрость непременно вознаградится богатством и удачей.

Обряд на здоровье на Покрова. Также на Покрова обмывают детей водой через решето или сито. В наши дни это делают в ванной или тазу – но делать это по-прежнему должна самая старшая женщина в семье, приговаривая: "Течет-течет водица сквозь решето да сито – все недуги с дитятки (имя) будут смыты!"

Читайте такжеСвадьба на Покров: насколько удачными выходят такие бракиОбряд защиты от всех бед на Покрова. Женщина (чаще всего мать семейства) с иконой Пресвятой Богородицы взбиралась на стул – чтобы быть как бы над всеми в доме – и читала над коленопреклоненными домочадцами молитву: "Как Мать Святая Царица Господня всю землю своим покровом накрывает, так и я моих чад (имена) от всякой беды накрою. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

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