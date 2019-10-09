Иванов день и Йом Киппур 2019: что нельзя делать в праздник 9 октября

Что нельзя делать 9 октября – в праздник Иоанна Богослова – и кого поздравляют в Украине сегодня, выяснил Главред.
9 октября 2019 – праздник евреев Йом-Киппур 2019.
Они едят птичье мясо (25-часовой пост перед Йом Кипур заканчивается вечером 9 октября – с появлением первой звезды), раздают долги и просят прощения.
В этот день евреям нельзя купаться и просто умываться, пользоваться маслами и кремами, они не носят кожаную обувь и не занимаются сексом.
А в Украине отмечается День риелтора 2019.
Мир празднует Всемирный день почты. В России гуляют в честь Дня образования Специальной пожарной охраны МЧС РФ. Корея отмечает очередную годовщину провозглашения своего алфавита.
Читайте такжеКак жить по лунному календарю 9 октября: как не огрести по полнойПо народному календарю, 9 октября – день Ивана Богослова.
- Как поздравлять с Йом Кипур 2019
- 9 октября: праздник православный
- Иоанн Богослов: акафист
- 9 октября: приметы
- 9 октября: что нельзя делать, а что нужно
- 9 октября: именины
- 9 октября: кто родился
Как поздравлять с Йом Кипур 2019
С наступлением Йом Кипура нас всех, пусть грехи, которые были когда-либо совершены, желаем всем и каждому примирения с близкими людьми и с родными, кто дорог, пусть ссоры забудутся, а наша жизнь наполнится миром и покоем в сегодняшний светлый день.
***
В святой еврейский праздник Йом Кипур
Ты попроси у Господа прощения
За то, что в жизнь впускаем суету,
За все свои и близких прегрешения.
Пусть все дела наладятся, пусть вдруг
Зажжется солнце счастья и признания.
Пусть все невзгоды мигом убегут,
А жизнь изменит курс на процветание.
Прости обиды, горести забудь.
Взгляни, и ты увидишь — мир прекрасен.
Пускай пришедший праздник Йом Кипур
Наполнит жизнь успехом, миром, счастьем.
***
В Израиле сегодня свято чтут все давние традиции – ведь наступил великий праздник – Йом Кипур. В этот день нужно просить прощения и молиться Богу об искуплении своих грехов. Мы хотим пожелать всем евреям счастья. Пусть небо подарит им свое тепло, а солнце распахнет для них свои ласковые объятия.
***
Йом Кипуром называют Судный день,
И евреи облачаются в наряды.
Нам поздравить их совсем не лень,
Пожелать им счастья мы так рады.
9 октября: праздник православный
Церковный праздник 9 октября – это день преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова и прославления патриарха Московского святителя Тихона.
Апостол Иоанн Богослов – в чем он помогает? Иоанн Богослов – покровитель представителей информационной сферы: писателей, издателей и тех, кто трудится в Интернете. Он также покровительствует рыбакам, художникам и иконописцам.
Иоанн Богослов помогает:
- найти верных друзей;
- обрести любящую семью;
- оградить от ссор и склок;
- рыбаки ему молятся о хорошем улове.
У православных постный день.
Иоанн Богослов: акафист
О великий Апостоле, Евангелисте громогласный, Богослове изящнейший, тайноведче неизреченных откровений, девственниче и возлюбленный наперсниче Христов Иоанне! Приими нас, грешных, под твое сильное заступление прибегающих. Испроси у Всещедраго Человеколюбца Христа Бога нашего, Иже пред очесы твоими Кровь Свою за ны, непотребныя рабы Своя, излиял есть, да не помянет беззаконий наших, но да помилует нас и сотворит с нами по милости Своей: да дарует нам здравие душевное и телесное, всякое благоденствие и изобилие, наставляя нас обращати оная во славу Его, Творца, Спасителя и Бога нашего, по кончине же временныя жизни нашея от немилосердных истязателей на воздушных мытарствах да избавит нас, и тако да достигнем, тобою водимии и покрываемии, Горняго онаго Иерусалима, егоже славу ты во откровении зрел еси, ныне же нескончаемыя радости наслаждаешися. О великий Иоанне! Сохрани вся грады и страны христианския, храм сей, служащих и молящихся в нем от глада, губительства, труса и потопа, огня и меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани; избави нас от всякия беды и напасти и молитвами твоими отврати от нас праведный гнев Божий, и Его милосердие нам испроси, да вкупе с тобою сподобимся прославляти в невечернем дни пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.
9 октября: приметы
Приметы на Иванов день связаны с погодой:
- снег на Иоанна Богослова предвещал наступление зимы через 40 дней;
- снег на Ивана выпал, а на деревьях еще осталось много листьев – ждали суровой зимы;
- дождь со снегом – в январе ждали три сильных оттепели;
- солнечный и теплый день сулил дождливый июль.
9 октября: что нельзя делать, а что нужно
Считается, что Иоанна Богослов покровительствует и путешественникам. Поэтому большинство запретов дня связаны с ними. В частности, не отправлялись в дорогу по темноте – дурная это считается примета.
А вот в светлое время суток прогуляться как раз рекомендовалось – это к исполнению желаний.
Что нельзя делать 9 октября:
- работать после обеда – все дела нужно переделать в первой половине дня, а потом отдыхать;
- надевайте старую и неудобную обувь – к жизненным трудностям;
- ссориться с семьей, желать кому бы то ни было зла и просто думать дурное – все может вернуться к человеку.
9 октября: именины
Главный именинник дня, конечно же, Иван.
Также День ангела сегодня справляют Александр и Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Николай, Тихон.
Читайте такжеС Днем ангела Ивана и Иванну: прикольные поздравления с именинами
9 октября: кто родился
9 октября родились такие знаменитости:
- 1757 — король Франции (1824—1830), последний представитель династии Бурбонов Карл X.
- 1874 — русский художник, философ, археолог, путешественник, писатель, общественный деятель Николай Рерих.
- 1926 — актер театра и кино, народный артист СССР Евгений Евстигнеев.
- 1940 — британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель, один из основателей и участник группы The Beatles Джон Леннон, а в 1975 году — его сын, американский музыкант и актер Шон Таро Оно Леннон.
- 1959 — российский государственный и политический деятель Борис Немцов.
- 1964 — кинорежиссер Гильермо дель Торо (лауреат двух премий Оскар).
- 1966 — британский политик, лидер Консервативной партии, 75-й премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
- 1977 — российский актер театра и кино Егор Бероев.