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Рош-ха-Шана 2019: когда отмечают и что есть в еврейский Новый год 2019

29 сентября 2019, 04:01

Рош а-Шана отмечается каждый год в разные даты, ведь иудеи живут по лунно-солнечному календарю.

Рош а-Шана 2019 – традиции, когда и как отмечают Новый год еврейский
Рош а-Шана 2019 – традиции, когда и как отмечают Новый год еврейский / Соцсети

Рош а-Шана 2019 – так называется Новый год еврейский. И отмечается он каждый год в разные даты, ведь иудеи живут по лунно-солнечному календарю.

Варианты написания разные: Рош аШана, Рош-ха-Шана и даже Рош а-Шан и Рош-га-Шана – но суть у праздника одна. Это "голова года" (это буквальный перевод названия праздника) – время прощаться с нажитыми грехами, отпускать старое и начинать новую веху своей жизни с честным намерением прожить ее лучше, чем прежнюю.

Рош а-Шана 2019: когда, какого числа

Читайте такжеВ Умани пьяные американцы разбили скульптуру ИисусаПо лунно-солнечному календарю, празднование Рош а-Шана 2019 выпало на 30 сентября. Начнется оно, по еврейской традиции, уже после того, как сядет солнце. И завершится 1 октября.

Зато продолжатся "дни трепета" – десять дней покаяний и молитв, которые завершатся в другой великий еврейский праздник – Йом-Киппур (это праздник примирения). Начнется Йом-Киппур 2019 на закате 8 октября, конец праздника – 9 октября.

Рош-ха-Шана 2019: традиции

Накануне Рош-ха-Шана евреи до полудня постятся, а сам день посвящают покаянным молитвам и завершению дел. К примеру, все ортодоксальные евреи в канун Рош аШана расторгают обеты, данные в течение прошедшего года – но невыполненные ими. За помощью в этом деле они обращаются к знатоку торы, которые должен рассудить, по уважительной ли причине не выполнен обет, и если да – то со словами "Отпускается тебе" он расторгает такой уговор.

В сам праздник принято посещать могилы предков.

Так что в дни Рош а-Шана в Украине огромным спросом начинает пользоваться Умань, где похоронен духовный наставник иудеев цадик Нахман. Цены на жилье в это время там взлетают до небес, улицы заполоняют паломники и назначенные для их охраны полицейские – да так, что не протолкнуться.

Пик еврейского Нового года 2019 знаменует трубный звук бараньего рога – шофара. Считается, что пока он трубит, Сатана оглушен и не в состоянии кляузничать Господу на людей и грехи их.

В этот день евреи избавляются от грехов (символически вытряхивая крошки из кармана в бегущий поток воды, в реку, к примеру: этот обряд называется ташлих) и накрывают пышный стол.

Рош аШана 2019: что нельзя есть

В этот праздник не принято есть блюда с горьким и кислым вкусом – чтоб жизнь в новом году не вышла горькой и кислой. Вместо этого непременно едят мед, дабы жизнь стала сладкой.

Не подают на стол и орехи, даже вслух о них не вспоминают, ведь на иврите слово "орех" по числовому значению равно слову "грех".

Ставят на стол рыбу – обязательно приготовленную прямо с головой – чтобы весь год быть в голове, а не плестись в хвосте. А нарезанная кружочками морковь символизирует золотые монетки и призывает в дом богатство и достаток.

Обязательным блюдом на столе является и круглый хлеб – хала – как символ цикличности жизни на Земле.

Что говорят на Рош а-Шана

Поздравляют друг друга евреи словами "Шана това уметука!". Перевод таков: "Доброго и сладкого вам года".

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