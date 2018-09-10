Жилье за сотни долларов и израильские копы на улицах: как в Умани встретили еврейский Новый год

Как евреи отмечают свой Новый год / Reuters

Иудеи со всего мира отпраздновали в украинской Умани 5779-й еврейский Новый год – Рош ха-Шана.

На праздник сюда съехалось более 30 000 хасидов со всего мира. Они верят: паломничество на могилу их духовного наставника цадика Нахмана должно привлечь к ним удачу и счастье на весь следующий год.

Накануне праздника жилье тут сдавали за сотни долларов, а безопасность еврейских гостей наряду с украинскими полицейскими вышли обеспечивать и их израильские коллеги – в основном представители спецподразделений полиции Израиля.

В этот вечер пошел дождь. Евреи говорят: дождь в такой праздник – добрая примета, значит, весь год будет хорошим.

Закончится празднование Рош а-Шана только к вечеру 11 сентября. А вот православные как раз в этот день отметят Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Напомним, "Главред" собрал идеи поздравлений с еврейским Новым годом-2018 на словах и в открытках..