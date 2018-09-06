Рош а-Шана-2018: традиции и как отмечают Новый год израильтян

Как отмечают Новый год евреи / Reuters

Уже на этой неделе, точнее в самом ее конце, вереи будут отмечать свой великий праздник – Рош а-Шана-2018. Его еще называют Рош ха-Шана. И так иудеи называют свой Новый год.

В переводе с иврита "Рош" дословно означает "голова", "hа" – просто артикль, а "шана" (ударение на вторую "а") – это "год".

В украинскую Умань уже съезжаются хасиды, чтобы в Новый год посетить могилу духовного наставника цадика Нахмана.

Рош а-Шана-2018: дата

В 2018 году Рош ха-Шана будут отмечать с вечера 9 августа до вечера 11 сентября.

Рош а-Шана: как праздновать

Когда отмечают Новый год в Израиле, то там празднуют абсолютно все. Евреи дарят друг другу подарки, рассылают поздравления, устраивают праздничные застолья.

В этот день на стол принято подавать:

яблоки с медом — именно кусочком яблока в меду начинают трапезу сразу после халы, веря, что такой почин сделает год сладким и счастливым;

голову (рыбную или баранью) — чтобы весь год быть "во главе", а не плестись в хвосте;

рыбу как символ плодородия;

морковь, непременно нарезанную кружочками — символизирует богатство золотые, так как внешне напоминает монеты;

круглую сладкую халу с изюмом — чтобы год выдался здоровым и полным достатка;

овощи и фрукты — призывая хороший урожай.

Главная традиция на Рош ха-Шана – потрубить в бараний рог – шофар. Он напоминает о жертвенном агнце, которого Господь принял в жертву у Авраама вместо его сына Исаака. Его звук призывает верующих на Божий суд и символизирует готовность всех верующих к самопожертвованию.

Многие верят, что звук шофара сбивают с толку сатану, докладывающего Богу о человеческих грехах.

10 и 11 сентября евреи также будут ходить в синагогу, чтобы помолиться и послушать шофар.

Еще одна традиция на Рош ха-Шана – ташлих: иудеи собираются на берегу водоема и под чтение молитв вытряхивают из карманов в воду крошки. Тем самым они как бы скармливают рыбам свои грехи.

Что говорят на Рош а-Шана

Евреи поздравляют друг друга словами "Шана това уметука!". Перевод таков: "Доброго и сладкого вам года".