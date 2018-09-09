Поздравления с праздником Рош ха-Шана-2018 на словах и в анимированных открытках

"Главред" собрал идеи поздравлений с еврейским Новым годом-2018.
Сегодня вереи начинают отмечать свой Новый год – Рош а-Шана-2018. Его еще называют Рош ха-Шана.
В 2018 году Рош ха-Шана празднуется с вечера 9 августа до вечера 11 сентября.
О традициях Рош а-Шана мы писали ранее.
Рош а-Шана: поздравления на иврите
Если хотите поздравить с Рош а-Шана на иврите – скажите: "Шана това уметука!". Перевод таков: "Доброго и сладкого вам года". Это традиционное пожелание на праздник у иудеев.
Вот еще примеры поздравлений с Рош а-Шана на иврите:
Рош а-Шана: поздравления в прозе
Шалом, братья и сестры! От чистого сердца поздравляю всех вас с еврейским Новым Годом – Рош ха-Шана! Желаю вам достатка в наступающем году, пусть в домах всегда звучит смех, и царит веселье! Пусть минуют вас неурядицы, невзгоды, а счастье и любовь поселятся в ваших семьях! Желаю вам мира и добра в наступающем году!
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С праздником Рош ха-Шана. Пусть рог шофара протрубит о новом рассвете, о новых мечтах, о новых надеждах, пусть все грехи и глупые мысли останутся в прошлом, пусть впереди ждёт только радость и доброе дело. От всей души желаю богатого здоровья, богатого внутреннего мира, богатого двора и богатого счастья души.
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Дорогой друг! От всей души поздравляю тебя с еврейским Новым Годом – Рош ха-Шана! Оставь в уходящем году все плохое, освободи свою душу от непрощенных обид! Веселись и радуйся сегодня, крепко целуй родных! Желаю тебе провести следующий год так, чтобы не было стыдно перед Господом!
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Будьте вписаны в Книгу Жизни! Вот и Рош а-Шана пришел к нашим дверям, с наступлением нового года, пусть он будет сладким как самое сладкое из возможных лакомств, пусть пройдет без бед и принесет нам всем радость. С праздником, пусть он пройдет счастливо и удачно.
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Мы счастливы поздравить вас с праздником Рош ха-Шана и пожелать нового плодородного года, больших творческих и деловых побед, благополучия в семье и здоровья каждому! Сладкой жизни и не знать бед!
Рош а-Шана: поздравления в стихах
Рош ха-Шана — еврейский Новый год.
Ликует, празднует и веселится весь народ,
И в этот час всеобщего веселья
Примите с Новым годом поздравленья!
Я поздравляю вас, желаю вам удачи.
Удача, как известно, много значит.
Желаю вам здоровья, радости и счастья.
Обходят стороной вас пусть горе и ненастья.
Желаю интересно жить — долой печаль и скуку.
Ну и еще от всей души — Шана това у-метука!
***
В Рош ха-Шана, в еврейский Новый год,
Спешу поздравить каждого из нас.
Чтоб вам жилось без горечи, невзгод!
Терпенья вам и денежек запас.
Желаю бодрости, здоровья, много сил,
Любви вам искренней и светлой на года!
Чтоб этот год лишь радость приносил,
Желанья исполнялись бы всегда.
***
Пускай тебе Рош ха-Шана
Подарит яркие мгновения!
Пусть будет жизнь любви полна,
Приносит только наслаждение!
Пускай все сбудутся мечты,
Здоровья крепкого желаю,
Богатства, мира, доброты
И счастья без конца и края!
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Сладкого года, души очищенья,
Частью желаю вам стать "Книги жизни",
Искренних чувств, и в делах всех прощенья,
Не знать вам тревог, лишь приятных сюрпризов.
В год новый радость чтоб в дом к вам пришла,
Станет счастливым пусть Рош ха-Шана!
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3 смс - 191 символ:
Рош ха-Шана — Новый Год,
И еврейский весь народ
Поздравляем от души,
Вот вам золотые дни.
Пусть в ваш дом заглянет счастье,
И по-прежнему везет,
И красивым, вкусным даром
Будут яблоки и мед.