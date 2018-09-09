Поздравления с праздником Рош ха-Шана-2018 на словах и в анимированных открытках

Сегодня вереи начинают отмечать свой Новый год – Рош а-Шана-2018. Его еще называют Рош ха-Шана.

В 2018 году Рош ха-Шана празднуется с вечера 9 августа до вечера 11 сентября.

О традициях Рош а-Шана мы писали ранее.

Рош а-Шана: поздравления на иврите

Если хотите поздравить с Рош а-Шана на иврите – скажите: "Шана това уметука!". Перевод таков: "Доброго и сладкого вам года". Это традиционное пожелание на праздник у иудеев.

Вот еще примеры поздравлений с Рош а-Шана на иврите:

Рош а-Шана: поздравления в прозе

Шалом, братья и сестры! От чистого сердца поздравляю всех вас с еврейским Новым Годом – Рош ха-Шана! Желаю вам достатка в наступающем году, пусть в домах всегда звучит смех, и царит веселье! Пусть минуют вас неурядицы, невзгоды, а счастье и любовь поселятся в ваших семьях! Желаю вам мира и добра в наступающем году!

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С праздником Рош ха-Шана. Пусть рог шофара протрубит о новом рассвете, о новых мечтах, о новых надеждах, пусть все грехи и глупые мысли останутся в прошлом, пусть впереди ждёт только радость и доброе дело. От всей души желаю богатого здоровья, богатого внутреннего мира, богатого двора и богатого счастья души.

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Дорогой друг! От всей души поздравляю тебя с еврейским Новым Годом – Рош ха-Шана! Оставь в уходящем году все плохое, освободи свою душу от непрощенных обид! Веселись и радуйся сегодня, крепко целуй родных! Желаю тебе провести следующий год так, чтобы не было стыдно перед Господом!

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Будьте вписаны в Книгу Жизни! Вот и Рош а-Шана пришел к нашим дверям, с наступлением нового года, пусть он будет сладким как самое сладкое из возможных лакомств, пусть пройдет без бед и принесет нам всем радость. С праздником, пусть он пройдет счастливо и удачно.

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Мы счастливы поздравить вас с праздником Рош ха-Шана и пожелать нового плодородного года, больших творческих и деловых побед, благополучия в семье и здоровья каждому! Сладкой жизни и не знать бед!

Рош а-Шана: поздравления в стихах

Рош ха-Шана — еврейский Новый год.

Ликует, празднует и веселится весь народ,

И в этот час всеобщего веселья

Примите с Новым годом поздравленья!

Я поздравляю вас, желаю вам удачи.

Удача, как известно, много значит.

Желаю вам здоровья, радости и счастья.

Обходят стороной вас пусть горе и ненастья.

Желаю интересно жить — долой печаль и скуку.

Ну и еще от всей души — Шана това у-метука!

***

В Рош ха-Шана, в еврейский Новый год,

Спешу поздравить каждого из нас.

Чтоб вам жилось без горечи, невзгод!

Терпенья вам и денежек запас.

Желаю бодрости, здоровья, много сил,

Любви вам искренней и светлой на года!

Чтоб этот год лишь радость приносил,

Желанья исполнялись бы всегда.

***

Пускай тебе Рош ха-Шана

Подарит яркие мгновения!

Пусть будет жизнь любви полна,

Приносит только наслаждение!

Пускай все сбудутся мечты,

Здоровья крепкого желаю,

Богатства, мира, доброты

И счастья без конца и края!

***

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Сладкого года, души очищенья,

Частью желаю вам стать "Книги жизни",

Искренних чувств, и в делах всех прощенья,

Не знать вам тревог, лишь приятных сюрпризов.

В год новый радость чтоб в дом к вам пришла,

Станет счастливым пусть Рош ха-Шана!

***

3 смс - 191 символ:

Рош ха-Шана — Новый Год,

И еврейский весь народ

Поздравляем от души,

Вот вам золотые дни.

Пусть в ваш дом заглянет счастье,

И по-прежнему везет,

И красивым, вкусным даром

Будут яблоки и мед.