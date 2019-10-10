10 октября 2019 – какой сегодня праздник: что есть и что нельзя делать

Почему нельзя работать сегодня 10 октября и как узнать, какой будет зима 2019, выяснил Главред.
10 октября 2019 – праздник вкусный. И со всех сторон полезный.
Мировое сообщество налегает на полезные завтраки в честь Международного дня каши. А заодно отмечает Всемирный день зрения и Всемирный день психического здоровья.
Европа проводит день борьбы против смертной казни.
Большое торжество и у мессенджера Телеграм: сегодня день рождения у его любимого "папы" – Павла Дурова. У него юбилей – ровно 35 лет.
Плюс 10 октября – праздник в Украине четкий и вымеренный: это День работников стандартизации и метрологии в Украине.
По народному календарю, 10 октября – праздник Савватия Пчельника.
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10 октября: праздник православный
10 октября церковь чтит преподобного Савватия Соловецкого. Информации о нем сохранилось мало. Доподлинно известно, что он основал обитель на Соловках.
Поста нет.
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10 октября: приметы
По поверью, пчелиная матка на Савватия уносит в теплые края ключи от лета.
На Савватия Пчельника следили за пчелами: если те залепляют свой леток плотно, то зима, значит, выдастся морозной.
Приметы 10 октября на погоду:
- гроза на Савватия сулит бесснежную, теплую и короткую зиму;
- северный ветер – к студеной зиме, южный – к зиме теплой;
- если шел дождь со снегом – в январе ждали сильных оттепелей, а в июне – холодов;
- сухая погода – к поздней зиме;
- облака плывут с юга на север – к ненастью, наоборот – к хорошей погоде.
10 октября: что нельзя делать, а что нужно
К этому дню заканчивали обустройство пасек на зиму. Пчеловоды всей семьей (обязательно с детьми) молились об успехе своего промысла святому Савватию.
На стол в этот день непременно подавалось печенье с медом.
А вот работать на Савватия (кроме заботы о пчелах) было нельзя: считалось, что такой труд пропадет впустую.
10 октября: именины
День ангела сегодня справляют Акулина и Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк и Михаил, Петр, Федор.
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10 октября: кто родился
10 октября родились такие знаменитости:
- 1731 — английский физик и химик Генри Кавендиш: он открыл формулу воды и вычислил массу Земли.
- 1813 — итальянский композитор Джузеппе Верди.
- 1830 — королева Испании Изабелла II.
- 1954 — американский певец, автор песен, актер, вокалист рок-группы Van Halen Дэвид Ли Рот.
- 1968 — российский актер и кинорежиссер Филипп Янковский.
- 1984 — российский программист, один из создателей социальной сети ВКонтакте и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.