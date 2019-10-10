10 октября 2019 – какой сегодня праздник: что есть и что нельзя делать / 1zoom.ru

10 октября 2019 – праздник вкусный. И со всех сторон полезный.

Мировое сообщество налегает на полезные завтраки в честь Международного дня каши. А заодно отмечает Всемирный день зрения и Всемирный день психического здоровья.

Европа проводит день борьбы против смертной казни.

Большое торжество и у мессенджера Телеграм: сегодня день рождения у его любимого "папы" – Павла Дурова. У него юбилей – ровно 35 лет.

Плюс 10 октября – праздник в Украине четкий и вымеренный: это День работников стандартизации и метрологии в Украине.

По народному календарю, 10 октября – праздник Савватия Пчельника.

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10 октября: праздник православный

10 октября церковь чтит преподобного Савватия Соловецкого. Информации о нем сохранилось мало. Доподлинно известно, что он основал обитель на Соловках.

Поста нет.

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10 октября: приметы

По поверью, пчелиная матка на Савватия уносит в теплые края ключи от лета.

На Савватия Пчельника следили за пчелами: если те залепляют свой леток плотно, то зима, значит, выдастся морозной.

Приметы 10 октября на погоду:

гроза на Савватия сулит бесснежную, теплую и короткую зиму;

северный ветер – к студеной зиме, южный – к зиме теплой;

если шел дождь со снегом – в январе ждали сильных оттепелей, а в июне – холодов;

сухая погода – к поздней зиме;

облака плывут с юга на север – к ненастью, наоборот – к хорошей погоде.

10 октября: что нельзя делать, а что нужно

К этому дню заканчивали обустройство пасек на зиму. Пчеловоды всей семьей (обязательно с детьми) молились об успехе своего промысла святому Савватию.

На стол в этот день непременно подавалось печенье с медом.

А вот работать на Савватия (кроме заботы о пчелах) было нельзя: считалось, что такой труд пропадет впустую.

10 октября: именины

День ангела сегодня справляют Акулина и Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк и Михаил, Петр, Федор.

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10 октября: кто родился

10 октября родились такие знаменитости: