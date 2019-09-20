Вовсе не идеальная каша: эксперты рассказали, как правильно есть овсянку

Овсянку не стоит есть сразу после пробуждения / sud.ua

Овсянка – очень полезная диетическая каша. Считается, что она является идеальным завтраком. Варить овсянку можно на молоке или воде, добавлять сухофрукты и орехи, а можно есть и просто "пустую" кашу. Однако, при всех своих полезных свойствах, овсяная каша далеко не идеальна, поэтому и выбирать, и готовить овсянку нужно по определенным правилам.

Овсянка: польза

Каша из овсяной крупы нормализует работу кишечника, понижает уровень сахара и холестерина в крови. В ней содержится витамин Е и минералы. Овсянка защищает кожу от раздражения, уменьшает запоры и помогает похудеть. Она богата антиоксидантами, омега-3 и фолиевой кислотой. Что важно: в отличие от других зерновых культур овес не содержит глютена.

Овсянка: когда и с чем есть

Овсяная крупа содержит очень мало белка, поэтому эксперты советуют не употреблять ее сразу после пробуждения. После сна в первую очередь полезно съедать белок. Овсянку можно есть как второй завтрак, либо микшировать ее с белковым блюдом, например, омлетом или куском сыра.Также овсянку полезно употреблять с важными для организма жирами – в нее можно добавлять льняное масло или орехи. Без жиров усвоение витамина Е, содержащегося в овсяной крупе будет для организма проблематичным.

Овсянка: какую покупать

В магазинах продаются три вида овсянки: цельная крупа, которую варят до 30 минут; хлопья из цельной крупы, которые готовятся до 15-ти минут; пропаренные хлопья. Диетологи рекомендуют готовить кашу, смешивая эти виды в пропорции 2:2:1. Таким образом, в ней будут и клетчатка, и хороший вкус, а также приятная текстура.

Овсянка: как часто есть

Овсянку не следует употреблять ежедневно. В ней содержится фитиновая кислота, которая замедляет всасывание в кишечнике кальция. Таким образом, она способна спровоцировать дефицит крайне необходимого организму минерала. Кроме того, фитиновая кислота ускоряет вымывание кальция из костей.

Напомним, диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова развеяла популярные мифы об овсянке и рассказала, какую крупу стоит выбрать, и как разнообразить свой рацион.