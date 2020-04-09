Уникальная каша: диетолог объяснила, чем полезна полба

Полба – полезный и уникальный продукт, сообщила диетолог / Скриншот с instagram.com/dietolog.fus

Полба – это зерновая культура, каша, уникальный продукт, который имеет сбалансированный витаминно-минеральный состав.

Особенностью полбы является то, что даже после помола она не теряет полезные свойства, поделилась диетолог Светлана Фус в Instagram.

Диетолог объяснила, что полезные свойства каши сохраняются даже после помола, поскольку в полбе минеральные вещества содержатся в оболочке, плодовом слое и в эндосперме.

Полба – полезные свойства:

Содержит все незаменимые аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты;

В полбе есть витамин В6, он не позволяет жирам накапливаться в большом количестве;

Содержит клетчатку, которая улучшает работу кишечника;

В полбе есть никотиновая кислота, которая позитивно влияет на работу надпочечников.

Ранее кулинарный эксперт Евгений Клопотенко говорил, что полба стала популярным фуд-трендом. Эксперт отметил, что полба – это полбяная пшеница, но в ней больше полезных веществ, чем в обычной пшенице.