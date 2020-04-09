Уникальная каша: диетолог объяснила, чем полезна полба

Полба не теряет полезные свойства после помола, поделилась эксперт.
Полба – это зерновая культура, каша, уникальный продукт, который имеет сбалансированный витаминно-минеральный состав.
Особенностью полбы является то, что даже после помола она не теряет полезные свойства, поделилась диетолог Светлана Фус в Instagram.
Диетолог объяснила, что полезные свойства каши сохраняются даже после помола, поскольку в полбе минеральные вещества содержатся в оболочке, плодовом слое и в эндосперме.
Полба – полезные свойства:
- Содержит все незаменимые аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты;
- В полбе есть витамин В6, он не позволяет жирам накапливаться в большом количестве;
- Содержит клетчатку, которая улучшает работу кишечника;
- В полбе есть никотиновая кислота, которая позитивно влияет на работу надпочечников.
Ранее кулинарный эксперт Евгений Клопотенко говорил, что полба стала популярным фуд-трендом. Эксперт отметил, что полба – это полбяная пшеница, но в ней больше полезных веществ, чем в обычной пшенице.