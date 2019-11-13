13 ноября – какой сегодня праздник: что делать в День доброты 2019

Приметы и традиции 13 ноября подскажут, как на равном месте можно стать счастливой без всяких усилий.
13 ноября 2019 – сегодня праздник добрый и сострадательный.
Перво-наперво отмечается Всемирный день доброты 2019. Поздравления мы уже для вас подготовили – в нашем материале Всемирный день доброты 13 ноября: поздравления и живые открытки: здесь и пожелания в прозе и стихах на русском и украинском, и анимированные открытки.
Также в мире проходит Международный день слепых.
В России сегодня сразу два военных праздника: День службы защиты государственной тайны Вооруженных сил РФ и День войск радиационной, химической и биологической защиты РФ.
По народному календарю, 13 ноября – день Спиридона и Никодима.
13 ноября: праздник церковный
13 ноября православные чтят память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских.
Святой Никодим – защитник жилья от пожаров. По преданию, он затушил огонь в церковной кухне своей одеждой.
И в этот день святому Никодиму молятся о защите дома и его домочадцев от различных бед и несчастий.
Также Спиридон и Никодим – покровители охотников.
Поста нет.
13 ноября: приметы
Приметы 13 ноября связаны не только с погодой, но и со сглазом:
- потерянная пуговица – кто-то человека сглазил;
- снегирь запел – зима скоро; а воробьи расчирикались – к теплой погоде, молчат – к ненастью;
- погода солнечная и безоблачная – жди порывистого и сильного ветра в ближайшие дни;
- приснившийся этой ночью сон сбудется, по примете, ровно через девять дней.
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13 ноября: что нельзя делать, а что нужно
Считается, что 13 ноября порчу очень легко нанести, так что с незнакомцами общаться не стоит.
А чтобы защитить себя от порчи в этот день – в карман кладут зеленую нитку. Вот только вечером нужно не забыть непременно ее сжечь.
На стол в этот день непременно подают блюда из курицы. Ведь, по поверью, если съесть сегодня хотя бы кусочек курятины – судьба счастливой будет.
Рыбаки 13 ноября старались не поссориться между собой – а то затем всю зиму удачи на рыбалке не жди. А первый улов непременно жертвуют храму или же продают, а на вырученные деньги покупают в церкви свечи и ставят их своим святым.
13 ноября нельзя:
- не высыпаться: чем дольше спишь 13 ноября – тем дольше проживешь;
- ссориться и конфликтовать: когда человек на эмоциях (тем более негативных), его легче сглазить.
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13 ноября: именины
День ангела сегодня справляют Александр, Алексей, Анатолий и Артемий, Василий и Всеволод, Герман, Иван и Иннокентий, Кузьма, Леонид, Никодим и Николай, Петр, Роман, Сергей, Спиридон и Степан, Трофим, Федор, Яков.
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13 ноября: кто родился
Человек, который родился 13 ноября, как талисман должен носить бирюзу.
13 ноября родились такие знаменитости:
- 354 — христианский богослов и философ, проповедник Августин Блаженный.
- 1312 — король Англии Эдуард III.
- 1718 — 4-й граф Сэндвичский Джон Монтегю, в честь которого был назван сэндвич.
- 1850 — английский писатель Роберт Льюис Стивенсон (Остров сокровищ, Черная стрела, Клуб самоубийц и др.).
- 1889 — украинский писатель-сатирик Остап Вишня (настоящее имя Павел Михайлович Губенко).
- 1943 — правозащитник и диссидент, украинский политический деятель, экс-глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
- 1955 — американская киноактриса, лауреат Оскара Вупи Голдберг.
- 1969 — шотландский киноактер Джерард Батлер (Аттила, Призрак оперы, Голая правда, Боги Египта, Падение Ангела и др.).