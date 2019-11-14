14 ноября – какой сегодня праздник: что делать на Кузьминки осенние

14 ноября – праздник качества и Кузьминки осенние: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

14 ноября 2019 – сегодня праздник качественный и здоровый.

В мире проходит Всемирный день борьбы с диабетом и Всемирный день качества.

Также отмечается Международный день логопеда.

В России – День социолога, в Беларуси – День кузнеца, а в Индии – День детей (Бал дивас).

По народному календарю выпал День курицы 14 ноября – Кузьминки осенние. Кузьминская вечеринка нередко затягивалась до рассвета, настолько наши предки любили погулять в этот праздник.

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14 ноября: праздник церковный

14 ноября православные почитают память святых бессребреников Космы и Дамиана. Это два брата-лекаря, которые прославились своими исцелениями. Причем за труды свои они никогда не брели денег.

Святой Кузьма (Косма) и святой Демьян (Дамиан) — покровители всех ремесел и тех, кто ими занимается, а также хранители семейного очага.

Поста нет.

14 ноября: приметы

В этот день в старину отмечали приход зимы.

Приметы 14 ноября связаны с погодой и не только:

слабый мороз – к поздней зиме;

если реки уже лед сковал – морозы до самой весны продержатся;

теплая погода на Кузьму – к поздней теплой зиме;

мяуканье кошки – к неприятностям.

14 ноября: что нельзя делать, а что нужно

День курицы 14 ноября называется из-за преступной, можно сказать, забавы молодежи: на рассвете парубки отправлялись воровать чужих кур.

Богатая родня на Кузьминки – куриные именины – дарила кур своим менее зажиточным родственникам – тогда и сам даритель мог рассчитывать на удачный, прибыльный год. В наши дни живую птицу дарить уже необязательно – достаточно и просто небольшого презента от души.

На стол в этот день обязательно подавали кашу и блюда из курицы. Даже немного отведанной курицы, по поверью, отводит от человека беду и порчу в этот день.

А парни обязательно ели куриное сердце – чтоб здоровым быть (в том числе и на мужское здоровье не жаловаться).

Так что теперь вы знаете, как повысить потенцию народными средствами.

На праздник приглашали родню, так как считалось, что праздник нужно непременно провести в компании родственников.

С этого дня в старину заканчивали гулять свадьбы.

С Кузьминок женщины начинали вязать теплые вещи.

14 ноября нельзя:

смотреть нищему в глаза, когда милостыню подаешь – беду на себя накличешь;

выливать воду после купания ребенка – плохо ребятенок потом спать будет.

14 ноября: именины

День ангела сегодня справляют Елизавета и Ульяна, Адриан и Александр, Давид, Денис и Дмитрий, Иван, Кузьма, Петр, Сергей, Федор и Яков.

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14 ноября: кто родился

14 ноября родились такие знаменитости: