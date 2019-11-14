14 ноября – какой сегодня праздник: что делать на Кузьминки осенние

День курицы 14 ноября – приметы и традиции дня подскажут, как повысить потенцию народными средствами – причем дома и быстро.
14 ноября 2019 – сегодня праздник качественный и здоровый.
В мире проходит Всемирный день борьбы с диабетом и Всемирный день качества.
Также отмечается Международный день логопеда.
В России – День социолога, в Беларуси – День кузнеца, а в Индии – День детей (Бал дивас).
По народному календарю выпал День курицы 14 ноября – Кузьминки осенние. Кузьминская вечеринка нередко затягивалась до рассвета, настолько наши предки любили погулять в этот праздник.
Читайте такжеС Днем защиты детей – открытки и поздравления
14 ноября: праздник церковный
14 ноября православные почитают память святых бессребреников Космы и Дамиана. Это два брата-лекаря, которые прославились своими исцелениями. Причем за труды свои они никогда не брели денег.
Святой Кузьма (Косма) и святой Демьян (Дамиан) — покровители всех ремесел и тех, кто ими занимается, а также хранители семейного очага.
Поста нет.
14 ноября: приметы
В этот день в старину отмечали приход зимы.
Приметы 14 ноября связаны с погодой и не только:
- слабый мороз – к поздней зиме;
- если реки уже лед сковал – морозы до самой весны продержатся;
- теплая погода на Кузьму – к поздней теплой зиме;
- мяуканье кошки – к неприятностям.
14 ноября: что нельзя делать, а что нужно
День курицы 14 ноября называется из-за преступной, можно сказать, забавы молодежи: на рассвете парубки отправлялись воровать чужих кур.
Богатая родня на Кузьминки – куриные именины – дарила кур своим менее зажиточным родственникам – тогда и сам даритель мог рассчитывать на удачный, прибыльный год. В наши дни живую птицу дарить уже необязательно – достаточно и просто небольшого презента от души.
На стол в этот день обязательно подавали кашу и блюда из курицы. Даже немного отведанной курицы, по поверью, отводит от человека беду и порчу в этот день.
А парни обязательно ели куриное сердце – чтоб здоровым быть (в том числе и на мужское здоровье не жаловаться).
Так что теперь вы знаете, как повысить потенцию народными средствами.
На праздник приглашали родню, так как считалось, что праздник нужно непременно провести в компании родственников.
С этого дня в старину заканчивали гулять свадьбы.
С Кузьминок женщины начинали вязать теплые вещи.
14 ноября нельзя:
- смотреть нищему в глаза, когда милостыню подаешь – беду на себя накличешь;
- выливать воду после купания ребенка – плохо ребятенок потом спать будет.
14 ноября: именины
День ангела сегодня справляют Елизавета и Ульяна, Адриан и Александр, Давид, Денис и Дмитрий, Иван, Кузьма, Петр, Сергей, Федор и Яков.
Читайте такжеДень Дмитрия 2019: открытки и поздравления и привітання з Дмитром
14 ноября: кто родился
14 ноября родились такие знаменитости:
- 1650 — правитель Нидерландов, король Англии Вильгельм III Оранский.
- 1840 — французский живописец, основоположник импрессионизма Клод Моне.
- 1889 — лидер национально-освободительного движения в Индии Джавахарлал Неру.
- 1948 — наследник британского трона принц Чарльз.
- 1963 — российская певица, актриса, телеведущая Лолита Милявская.
- 1979 — французская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко (Хитмэн, Макс Пэйн, Смерть Сталина и др.).