Поздравление с Днем святого Валентина не от Бога – ПЦУ

Поздравление с 14 февраля неугодно Богу - УПЦ / 1zoom.ru

Поздравление с 14 февраля – с Днем святого Валентина или с Днем всех влюбленных, как еще говорят – не имеет ничего общего с любовь, и уж тем более с религиозностью, пояснили в ПЦУ.

14 февраля – праздник коммерческий, разрекламированный ради прибыли и продаж, считает управляющий делами УПЦ МП, постоянный член Священного Синода УПЦ МП, митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

"Не поклоняйся ложным богам, не ищи чужих праздников. В нашем, православном календаре 14 февраля нет дня памяти святого Валентина", – напомнил митрополит Антоний в видеообращении в Facebook.

Священник подчеркнул, что "не церковь установила этот праздник".

"Это всего лишь коммерческий прием, привлекающий покупателей в магазины для приобретения подарков. А жертвой стало прекрасное чувство под названием любовь", – пояснил он.

Ранее в ПЦУ разбили вдребезги мифы о Святом Валентине. Там напомнили, что память святого Валентина отмечается и в католической, и в православной традиции, однако в разные даты: католики вспоминают его 14 февраля (однако не в общем календаре, где в этот день почитаются святые Кирилл и Мефодий, а в Римском мартирологе, где указаны местные дни памяти), православные – 12 августа.

Как поздравить с Днем Валентина и с Днем компьютерщика и приметы на 14 февраля для девушек – читайте в нашем материале 14 февраля – какой сегодня праздник: с Днем Валентина и с Днем компьютерщика.