Самый страшный день високосного года: что нельзя делать 29 февраля

Праздник 29 февраля – что нельзя делать, как защититься в високосный день / 1zoom.ru

29 февраля – праздник святого Касьяна в народном календаре. Бывает он лишь в четыре года. Но некоторые считают, что этого слишком много: мол, бед за один день случается столько, что потом не то что четыре – а десять лет разгребаешь.

Сам високосный год уже считается годом различных эпидемий (привет коронавирусу), войн (здравствуй, военное положение в Турции) и прочих несчастий. А День Касьяна – как бы апогей этого года.

Читайте такжеЧто такое високосный год – что нельзя делать и почемуВ этот день наши предки старались проспать до обеда – чтобы "переспать" как можно больше плохого дня. А если и просыпались раньше, то минимум до восхода солнца на улицу и носа не казали.

О работе в этот день и вовсе речи не шло: любое начатое в Касьянов день дело считалось заранее обреченным на провал.

Плохо, если в ночь на Касьяна приснилось что-то дурное: такие сны, по поверью, сбываются очень быстро.

29 февраля – что нельзя делать

В этот день стоит одеться в черное (или максимально темного цвета одежду), помолиться и постараться провести день максимально спокойно и без негатива, советуют люди.

На ночь никого постороннего в дом старались не пускать: мол, если оставить кого-то ночевать – это к болезни. Детальнее читайте в нашем материале 29 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Касьянов день.