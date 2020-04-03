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Лазарева суббота в 2020 году – когда отмечать и как, приметы и запреты

3 апреля 2020, 05:27

Главред выяснил главное про праздник Лазарева суббота 2020 – когда отмечается, что нужно делать, что можно есть и многое другое.

Лазарева суббота 2020 – когда и как отмечать, что можно есть и приметы - Воскрешение Лазаря Рембрандт
Лазарева суббота 2020 – когда и как отмечать, что можно есть и приметы. Воскрешение Лазаря. Рембрандт / Википедия

Лазарева суббота – праздник накануне Вербного воскресенья (Входа Господня в Иерусалим). И именно с вербой связаны главные традиции дня.

Главред выяснил главное про праздник Лазарева суббота 2020 – когда отмечается, что нужно делать, что можно есть и многое другое.

Лазарева суббота 2020 – дата

У праздника нет фиксированной даты. Он отмечается на шестой неделе Великого поста.

Лазарева суббота в 2020 году празднуется 11 апреля. Следом идет Вербное воскресенье – 12 апреля. Потом Страстная неделя 2020, которая заканчивается Пасхой 2020.

Подробнее об этих праздниках читайте в наших материалах Какого числа Вербное воскресенье в 2020 году и как его отмечать и Страстная неделя перед Пасхой 2020 – что можно и нельзя делать.

Воскрешение Лазаря – история праздника

Лазаревой субботой праздник назвали в честь великого чуда, что явил людям Господь, когда воскресил праведного Лазаря на четвертый день после его смерти. Это одно из главных чудес, что совершил Спаситель во время своей земной жизни.

По преданию, Лазарь после воскрешения прожил еще 30 лет.

Читайте такжеКогда Троица в 2020 году и как ее правильно отмечатьНедаром воскрешение Лазаря – один из самых ранних сюжетов в христианском изобразительном искусстве (первые произведения датируются еще IV веком). То есть рисовать картины с Христом и Лазарем стали раньше, чем церковь постановила это событие праздновать.

Возвращение Лазаря к жизни изображали, в частности, Рембрандт, Караваджо и Ван Гог.

К слову, воскрешение Лазаря – не единственное воскрешение, что сотворил Иисус. До этого Спаситель воскресил сына вдовы из города Наин и единственную дочь иудея Иаира.

Лазарева суббота 2020 – что можно есть

В этот праздник разрешается послабление Великого поста 2020. В Лазареву субботу можно кушать икру, добавлять в пищу растительное масло, выпить красного вина.

Лазарева суббота – что можно делать, а что нельзя

Служба Лазаревой субботы имеет свою особенность. На нее священники надевают праздничные белые одежды вместо традиционных для поста черных нарядов. При этом многие спрашивают, можно ли причащаться в Лазареву субботу – да, можно и причащаться, и исповедоваться.

В то же время любые пышные гуляния запрещены.

Также в Лазареву субботу нельзя:

  • работать по дому;
  • ссориться и сквернословить;
  • грустить.

Такие же запреты существуют и для любого другого церковного праздника. Но есть и "индивидуальный" запрет на Лазареву субботу: нельзя на полу топтать крошки еды, что упали с праздничного стола – иначе жди дурных вестей.

Главный народный обычай в Лазареву субботу – ломать вербу для освящения в Вербное воскресенье.

Причем освящать вербу в большинстве церквей начинают уже с вечера субботы.

Лазарева суббота – заговор на вербу. Читается, пока человек в шутку бьет другого освященными вербовыми веточками: "Бьем, чтобы ты был здоровым" и "Верба хлёст, бей до слез!".

Лазарева суббота – молитва

Воскрешение Лазаря. Икона
Воскрешение Лазаря. Икона

Тропарь Лазаревой субботы

В общем воскресении прежде Твоего страдания удостоверяя, из мертвых воздвиг Ты Лазаря, Христе Боже. Потому и мы, как дети, держа символы победы, Тебе – Победителю смерти воззовем: "Осанна в вышних, благословен Грядущий во имя Господне!"

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