С Днем Победы 2020: какой сегодня праздник 9 мая и как поздравлять

9 мая в Украине, России и десятках иных стран звучат поздравления с Днем великой Победы. А еще это народный праздник Глафиры – со своими приметами и запретами.
9 мая 2020 – сегодня праздник победный. Это День Победы 9 Мая. И официальный выходной в нашей стране.
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ООН отмечает Всемирный день мигрирующих птиц, также проходит День Европы и Всемирный день справедливой торговли.
В Нидерландах отмечается национальный День мельника и День велосипедиста.
По народному календарю, 9 мая – Глафира Горошница.
9 мая – праздник церковный
Православные 9 мая почитают память Глафиры Амасийской. Она погибла за веру в 322 году.
Поста нет.
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9 мая – приметы
Есть такие приметы 9 мая на погоду:
- много росы утром и ясный день – к богатому урожаю огурцов;
- громко и часто кукует кукушка – к хорошей погоде;
- у облаков верхушек не видать – к сильной грозе.
9 мая – что нельзя делать, а что нужно
Читайте такжеПосевной лунный календарь огородника на май 2020 – когда что сажатьПо народному посевному календарю, в этот день принято сажать горох и картофель. Правда, тут есть уточнение: горох сеют только при южном ветре – и ни в коем случае не сеют при северном (иначе урожая, по примете, не будет).
Так как прозвище Глафиры – Горошница, то на стол в этот день принято подавать блюда с горохом: гороховый суп, котлеты из гороха, гороховые оладьи и пр.
По народным поверьям, 9 мая нельзя:
- есть картошку и блюда из нее – к ссорам в семье;
- ловить ласточек – мол, в жизненный тупик попадешь;
- ссориться, особенно невестке со свекровью и зятю с тещей – иначе на всю жизнь врагами могут остаться;
- стричь ногти – к потере здоровья и упадку сил.
9 мая – именины
День ангела справляют Глафира, Василий, Иван, Николай, Петр и Степан.
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9 мая – кто родился
9 мая родились такие знаменитости:
- 1837 — немецкий промышленник, основатель компании-производителя автомобилей Adam Opel GmbH Адам Опель.
- 1871 — украинский фольклорист, этнограф, литературовед, издатель, академик Украинской академии наук Владимир Гнатюк.
- 1924 — советский поэт, бард, автор песен, прозаик, сценарист Булат Окуджава.
- 1967 — российский актер, кинорежиссер, сценарист, телеведущий Федор Бондарчук.