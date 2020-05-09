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С Днем Победы 2020: какой сегодня праздник 9 мая и как поздравлять

9 мая 2020, 00:19

9 мая в Украине, России и десятках иных стран звучат поздравления с Днем великой Победы. А еще это народный праздник Глафиры – со своими приметами и запретами.

9 мая - праздник День Победы - поздравления, приметы
9 мая - праздник День Победы - поздравления, приметы / Reuters

9 мая 2020 – сегодня праздник победный. Это День Победы 9 Мая. И официальный выходной в нашей стране.

Как лучше всего поздравлять с праздником – читайте в наших материалах С Днем Победы 9 Мая – открытки и красивые слова-поздравления и С Днем Победы – поздравления с 9 Мая в картинках, в прозе и стихах, а также Привітання з Днем Перемоги 9 Травня – тексти та листівки мужні та щирі.

ООН отмечает Всемирный день мигрирующих птиц, также проходит День Европы и Всемирный день справедливой торговли.

В Нидерландах отмечается национальный День мельника и День велосипедиста.

По народному календарю, 9 мая – Глафира Горошница.

9 мая – праздник церковный

Православные 9 мая почитают память Глафиры Амасийской. Она погибла за веру в 322 году.

Поста нет.

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9 мая – приметы

Есть такие приметы 9 мая на погоду:

  • много росы утром и ясный день – к богатому урожаю огурцов;
  • громко и часто кукует кукушка – к хорошей погоде;
  • у облаков верхушек не видать – к сильной грозе.

9 мая – что нельзя делать, а что нужно

Читайте такжеПосевной лунный календарь огородника на май 2020 – когда что сажатьПо народному посевному календарю, в этот день принято сажать горох и картофель. Правда, тут есть уточнение: горох сеют только при южном ветре – и ни в коем случае не сеют при северном (иначе урожая, по примете, не будет).

Так как прозвище Глафиры – Горошница, то на стол в этот день принято подавать блюда с горохом: гороховый суп, котлеты из гороха, гороховые оладьи и пр.

По народным поверьям, 9 мая нельзя:

  • есть картошку и блюда из нее – к ссорам в семье;
  • ловить ласточек – мол, в жизненный тупик попадешь;
  • ссориться, особенно невестке со свекровью и зятю с тещей – иначе на всю жизнь врагами могут остаться;
  • стричь ногти – к потере здоровья и упадку сил.

9 мая – именины

День ангела справляют Глафира, Василий, Иван, Николай, Петр и Степан.

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9 мая – кто родился

9 мая родились такие знаменитости:

  • 1837 — немецкий промышленник, основатель компании-производителя автомобилей Adam Opel GmbH Адам Опель.
  • 1871 — украинский фольклорист, этнограф, литературовед, издатель, академик Украинской академии наук Владимир Гнатюк.
  • 1924 — советский поэт, бард, автор песен, прозаик, сценарист Булат Окуджава.
  • 1967 — российский актер, кинорежиссер, сценарист, телеведущий Федор Бондарчук.

9 мая День победы праздник приметы традиции
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