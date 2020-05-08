Привітання з Днем Перемоги 9 Травня – тексти та листівки мужні та щирі

День Перемоги 2020 - вітання з Днем Перемоги та картинки українською

На День Перемоги привітання в Україні дарують не лише 9 Травня, а ще й напередодні – у День пам’яті та примирення. Інколи навіть кажуть, що 8 травня – це День примирення та перемоги 2020. Відтак саме час підбирати вітання з Днем Перемоги 2020.

Це свято важливе для нашого народу й нашої історії. День Перемоги 9 Травня – свято мужності та згуртованості заради вищої мети – спільної перемоги.

Тільки найкращі привітання з Днем Перемоги – прозою, у віршах та картинках – зібрав Главред на свято 9 Травня.

А привітання з Днем Перемоги російською мовою – читайте в нашому матеріалі С Днем Победы – поздравления с 9 Мая в картинках, в прозе и стихах.

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Привітання з Днем Перемоги – в прозі, вірші до Дня Перемоги, смс

8 та 9 Травня – свята з історією. Хай не зітруться з нашої пам'яті ці дні. Хай мир буде міцним, а між людьми панує взаєморозуміння. Нехай діти дізнаються про жахи війни лише за хроніками та архівними записами.

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Які шляхи! Які дороги

Пройшли ви! Шана – на віки!

Спасибі вам за Перемогу,

Шановні наші вояки!

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На календарі знову 8 та 9 травня. Це є приводом для згадок сумних подій 1939-1945 років. Ми з вами – нащадки воїнів, які зробили вирішальний внесок у завершення тих страшних днів, але при цьому наша Батьківщина зазнала чи не найбільших втрат. Вітаючи всіх, хто пройшов крізь вогонь Великої Вітчизняної, бажаємо міцного здоров’я, родинного благополуччя, довгих літ щасливого та мирного життя!

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Ми завжди пам'ятаємо про вас –

Над нами спокій неба чистий.

З Днем перемоги раді привітати вас

В момент такий цей урочистий!

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У ці дні ми згадуємо всіх тих, у кого ми у безкінечному борзі за наше життя, схиляємо свої голови перед полеглими на полях битви, у концтаборах. Невпинно наближається і той день, коли ми не матимемо жодного свідка Другої світової війни, тому закликаю кожного з вас у ці дні віддати шану та вклонитися нашим живим ветеранам. Пам’ятаймо, що перемога над нацизмом далась нам та усьому світові надзвичайно високою ціною! З Днем пам’яті та примирення! З Днем Перемоги!

***

Ми знову прийдемо до вічного вогню,

Рокам ніколи пам'яті не стерти

Про тих, хто пережив страшну війну,

І тих, хто залишивсь в обіймах смерті.

Ми знову прийдемо до вічного вогню...

Із нами прийдуть і онуки й діти,

Щоб ветеранам до землі вклонитись,

Щоб вшанувати їхню сивину.

Нехай Господь дарує їм літа,

Тепло і затишок, щасливі дні безхмарні.

Нехай щороку зелень молода

Встеляє килимом стежки у завтра!

***

Привели шляхи-дороги

Наш народ до перемоги.

І солдати-дідусі

Посміхаються усі.

Це святе травневе свято

Треба серцем відчувати!

Придивись: в старих солдат

Сльози радощів блищать!

Хай завжди в усьому світі

Буде мир і щастя дітям,

Бо народжені вони

Для життя, а не війни.

З Днем Перемоги – картинки українською