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С Днем Победы – поздравления с 9 Мая в картинках, в прозе и стихах

8 мая 2020, 01:39

С наступающим Днем Победы картинки и поздравления в прозе и стихах, анимационные открытки и короткие пожелания – собрал Главред в материале к 9 Мая.

Открытки с Днем Победы 9 Мая и поздравления словами
Открытки с Днем Победы 9 Мая и поздравления словами

С 9 Мая поздравления дарить принято в первую очередь ветеранам – но это также праздника каждого из нас, великий праздник всего народа, день нашей свободы и нашего освобождения. В этот праздник вложили душу, сердца, а многие и жизни – наши предки, деды и прадеды, бабушки и прабабушки. Каждый солдат, медсестра и работник тыла.

И все открытки с 9 Мая, каждое поздравление с Днем Победы призвано напомнить нам об их великом подвиге.

Поздравления с Днем Победы в прозе, стихи ветеранам, смс-поздравления, поздравительные анимационные открытки с Днем Победы 9 Мая и просто картинки собрал Главред в одном материале к 9 Мая.

Еще больше поздравлений – в материале С Днем Победы 9 Мая – открытки и красивые слова-поздравления.

А поздравления с Днем Победы 9 Мая на украинском языке – читайте в нашем материале Привітання з Днем Перемоги 9 Травня – тексти та листівки мужні та щирі.

Поздравления с Днем Победы в прозе, стихах и смс

9 мая — праздник с историей. Пусть не сотрутся из нашей памяти победные дни сорок пятого. Пусть мир будет крепким, отношения между странами добрососедскими, а между людьми царит взаимопонимание. Пусть дети узнают об ужасах войны лишь по истертым временем хроникам. С Великим праздником, который отмечает вся страна!

анимационные открытки с днем победы 9 мая

***

В этот славный день Победы

Я хочу вам пожелать

Великий подвиг наших дедов

Никогда не забывать.

Пусть не льются больше слёзы

По погибшим сыновьям,

Стороной обходят грозы,

Вечен мир будь, данный нам.

***

День Победы – это день павших на поле боя солдат и не щадивших себя в тылу матерей, жен и детей! Это День, когда мы воспеваем мужество, героизм и отвагу. От всей души желаем вам, вашим близким и коллегам доброго здоровья, успехов в труде, благополучия, мира и счастья.

***

Этот праздник встретим с болью

И слезами на глазах.

Но всегда мы будем помнить

Подвиг доблестных солдат.

Пусть не знают наши дети

Прошлых ужасов войны,

Пусть на небе солнце светит,

Прогоняя тучи тьмы.

Пусть живут спокойно люди,

Мир цветёт по всей земле,

Пусть война лишь в книгах будет,

В сказках о добре и зле.

гифки с наступающим 9 мая

***

От всего сердца я поздравляю вас с Днем Великой победы, который подарил нам свободу и мир. В этот день мы выражаем глубокое уважение ко всем героям, которые приближали этот день как могли. Хочется пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья. С праздником!

***

Мы благодарны за свободу!

За небо, что над головой.

Вы дали жизнь всему народу,

Приняв ужасный этот бой.

И пламя вечное не гаснет –

В сердцах людей жива печаль.

По всем погибшим от напасти

Пусть вздрогнет тонкая свеча.

Вы подарили нам беспечность,

Мечты и радость светлых дней.

Мы благодарны бесконечно

За громкий звонкий смех детей.

Открытки с 9 Мая и картинки с Днем Победы

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