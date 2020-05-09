С Днем Победы 9 Мая – открытки и красивые слова-поздравления

Поздравления с великим праздником – Днем Победы – в прозе, в стихах, анимационные открытки и короткие смс – подобрал Главред на 9 Мая.
Поздравления с великим праздником – Днем Победы – в прозе, в стихах, смс-поздравления с Днем Победы короткие, анимационные открытки и просто картинки с 9 Мая – подобрал Главред.
С Днем Победы 9 Мая поздравления в прозе больше подойдут ветеранам, поздравления с Днем Победы короткие можно отправить на мобильный другу.
Открытки с 9 Мая – гиф с Днем Победы 2020 или, как еще говорят, анимационные открытки с Днем Победы 9 Мая – порадуют и родных, и просто знакомых.
Красивые слова на День Победы и трогательные картинки с 9 Мая мы собрали в одном материале – чтобы наши читатели могли достойно встретить и поздравить с Днем великой Победы всех своих знакомых.
Ранее мы уже публиковали поздравления с 9 Мая в материале С Днем Победы – поздравления с 9 Мая в картинках, в прозе и стихах.
А поздравления с Днем Победы 9 Мая на украинском языке – читайте в нашем материале Привітання з Днем Перемоги 9 Травня – тексти та листівки мужні та щирі.
Поздравления с Днем Победы в прозе
Поздравления с 9 Мая своими словами:
Праздник Победы, поздравить с которым желаем вас сегодня, не затеряется среди пыльных томов истории. Девятое мая заставляет вновь задумываться о мирном будущем грядущих поколений. Даже тень войны пусть не омрачит будущее ваше, либо ваших близких! А сны ваши пусть будут радостны, как и окружающая безмятежная действительность.
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Красивые слова к 9 Мая:
Пусть громче салюта на весь мир летят слова вечной благодарности миллионам людей, тем, кто сохранил это чистое, голубое небо, зеленые поля и сверкающие реки для нас. Для Украины! Желаем вам видеть это уважение в глазах окружающих. Здоровья вам и вашим близким. С Днем Победы!
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Поздравления с 9 Мая в прозе ветеранам:
Страшное слово – война, и прекрасное слово – Победа! Так тяжело осознавать, что с каждым годом их становится все меньше! Наши ветераны… Они выстояли, не сломались и не сдались! Они не видели богатой и сытой жизни и умели довольствоваться малым, но они были счастливы, когда 9 мая узнали о Великой Победе над фашизмом! Низкий поклон вам, дорогие ветераны, и добрая память всем героям, кто не дожил до этого светлого дня! Крепкого вам здоровья и долгих дней жизни!
С Днем Победы – ветеранам стихи
С Днем Победы! Радостная дата
И при этом светлой скорби час...
Миллионы полегли когда-то,
Чтоб свободу выкупить для нас!
Так отметим радостно, сердечно —
Сохраняя радость сквозь года:
Счастье, подвигом заслуженное вечным,
С нами остается навсегда!
***
Победный май сегодня мы встречаем,
Мира, радости всем искренне желаем,
Пусть взрывы больше не гремят,
И застарелые раны не тревожат вас.
От всей души примите поздравленья,
Пусть дарит жизнь вам только вдохновенье,
Сибирского здоровья вам, удачи и тепла,
Чтоб щедро одарила вас судьба.
***
Мы празднуем сегодня День Победы,
И в этот день тебе желаю мира я!
Пусть никогда война к нам не приходит,
И счастливо живет всегда Земля!
Пусть по утрам нас будит птичий гомон,
И радует всех свежестью трава!
А солнце светит ярче и теплее,
И облака плетут на небе кружева!
***
С Днем Победы, днем лучистым!
С мирным небом – ясным, чистым!
В этот день не так давно
Было зло побеждено!
Так героям – благодарность,
Ну а нам – весна и радость!
Поздравления с Днем Победы короткие смс
С Днем Победы, бабушка моя,
Я тебя сегодня поздравляю.
Мы с тобою дружная семья,
Долгих лет тебе я пожелаю.
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Поздравляю, в этот святой и чтимый день, для всех людей, которые имеют сейчас право на жизнь. Поздравляю с Днем великой Победы, благодаря которой у нас есть любовь, радость, счастье, да и просто – жизнь!
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С Днем Победы всех живущих,
Всех, кто помнит о войне,
Вам добра желаю, счастья,
Мира всей нашей стране.
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Ответ на поздравление с Днем Победы:
Присоединяюсь к поздравлению! Всех с Днем Победы! Она наша общая, наша горько-радостная. Желаю Мира и Счастья! С праздником! Ура!
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9 мая — день Победы, день памяти о подвигах и самопожертвовании. Желаю мира и добра! Пусть никогда больше голубое небо не чернеет и земля не содрогается от ударов.
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Нетленны подвиги былые,
Отважных молодых солдат.
Пусть будет мир – и дни лихие
Не возвратятся к нам назад!