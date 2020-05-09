С Днем Победы 9 Мая – открытки и красивые слова-поздравления

С 9 Мая открытки и трогательные поздравления с Днем Победы до слез

Поздравления с великим праздником – Днем Победы – в прозе, в стихах, смс-поздравления с Днем Победы короткие, анимационные открытки и просто картинки с 9 Мая – подобрал Главред.

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Открытки с 9 Мая – гиф с Днем Победы 2020 или, как еще говорят, анимационные открытки с Днем Победы 9 Мая – порадуют и родных, и просто знакомых.

Красивые слова на День Победы и трогательные картинки с 9 Мая мы собрали в одном материале – чтобы наши читатели могли достойно встретить и поздравить с Днем великой Победы всех своих знакомых.

Ранее мы уже публиковали поздравления с 9 Мая в материале С Днем Победы – поздравления с 9 Мая в картинках, в прозе и стихах.

А поздравления с Днем Победы 9 Мая на украинском языке – читайте в нашем материале Привітання з Днем Перемоги 9 Травня – тексти та листівки мужні та щирі.

Поздравления с Днем Победы в прозе

Поздравления с 9 Мая своими словами:

Праздник Победы, поздравить с которым желаем вас сегодня, не затеряется среди пыльных томов истории. Девятое мая заставляет вновь задумываться о мирном будущем грядущих поколений. Даже тень войны пусть не омрачит будущее ваше, либо ваших близких! А сны ваши пусть будут радостны, как и окружающая безмятежная действительность.

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Красивые слова к 9 Мая:

Пусть громче салюта на весь мир летят слова вечной благодарности миллионам людей, тем, кто сохранил это чистое, голубое небо, зеленые поля и сверкающие реки для нас. Для Украины! Желаем вам видеть это уважение в глазах окружающих. Здоровья вам и вашим близким. С Днем Победы!

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Поздравления с 9 Мая в прозе ветеранам:

Страшное слово – война, и прекрасное слово – Победа! Так тяжело осознавать, что с каждым годом их становится все меньше! Наши ветераны… Они выстояли, не сломались и не сдались! Они не видели богатой и сытой жизни и умели довольствоваться малым, но они были счастливы, когда 9 мая узнали о Великой Победе над фашизмом! Низкий поклон вам, дорогие ветераны, и добрая память всем героям, кто не дожил до этого светлого дня! Крепкого вам здоровья и долгих дней жизни!

С Днем Победы – ветеранам стихи

С Днем Победы! Радостная дата

И при этом светлой скорби час...

Миллионы полегли когда-то,

Чтоб свободу выкупить для нас!

Так отметим радостно, сердечно —

Сохраняя радость сквозь года:

Счастье, подвигом заслуженное вечным,

С нами остается навсегда!

***

Победный май сегодня мы встречаем,

Мира, радости всем искренне желаем,

Пусть взрывы больше не гремят,

И застарелые раны не тревожат вас.

От всей души примите поздравленья,

Пусть дарит жизнь вам только вдохновенье,

Сибирского здоровья вам, удачи и тепла,

Чтоб щедро одарила вас судьба.

***

Мы празднуем сегодня День Победы,

И в этот день тебе желаю мира я!

Пусть никогда война к нам не приходит,

И счастливо живет всегда Земля!

Пусть по утрам нас будит птичий гомон,

И радует всех свежестью трава!

А солнце светит ярче и теплее,

И облака плетут на небе кружева!

***

С Днем Победы, днем лучистым!

С мирным небом – ясным, чистым!

В этот день не так давно

Было зло побеждено!

Так героям – благодарность,

Ну а нам – весна и радость!

Поздравления с Днем Победы короткие смс

С Днем Победы, бабушка моя,

Я тебя сегодня поздравляю.

Мы с тобою дружная семья,

Долгих лет тебе я пожелаю.

***

Поздравляю, в этот святой и чтимый день, для всех людей, которые имеют сейчас право на жизнь. Поздравляю с Днем великой Победы, благодаря которой у нас есть любовь, радость, счастье, да и просто – жизнь!

***

С Днем Победы всех живущих,

Всех, кто помнит о войне,

Вам добра желаю, счастья,

Мира всей нашей стране.

***

Ответ на поздравление с Днем Победы:

Присоединяюсь к поздравлению! Всех с Днем Победы! Она наша общая, наша горько-радостная. Желаю Мира и Счастья! С праздником! Ура!

***

9 мая — день Победы, день памяти о подвигах и самопожертвовании. Желаю мира и добра! Пусть никогда больше голубое небо не чернеет и земля не содрогается от ударов.

***

Нетленны подвиги былые,

Отважных молодых солдат.

Пусть будет мир – и дни лихие

Не возвратятся к нам назад!

Открытки с 9 Мая и картинки с Днем Победы

С Днем Победы 9 Мая – поздравление-видео