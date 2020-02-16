Гороховый суп с копченостями, курицей или ребрышками: доступные рецепты

Суп гороховый стоит готовить в мультиварке не на том режиме, который "напрашивается".
Гороховый суп – суп, ключевой ингредиент которого – горох. Такой суп считается древним – в период около 500-400 годов до нашей эры в Афинах на улице торговали горячим гороховым супом.
Суп гороховый достаточно плотный, поэтому его лучше готовить зимой, когда организму нужно много энергии для обогрева – блюдо поможет и согреться, и утолить голод.
Такой суп можно сделать традиционным, а можно "выпендриться" – приготовить гороховый суп-пюре или крем-суп. Суп с горохом можно приготовить как на плите, так и в мультиварке.
Главред решил объяснить, как приготовить плотный суп с горохом с копченостями, с курицей или c ребрышками, описать, как готовится крем-суп и суп-пюре, и собрать доступные рецепты.
Плотный гороховый суп – рецепт №1
Плотный гороховый суп в мультиварке с копченостями
Ингредиенты:
- Около 0,6 кг копченостей – варено-копченых ребрышек и грудинки;
- 1 стакан колотого гороха;
- 1 крупная луковица;
- 1 крупная морковь;
- 2 крупные картофелины;
- 2 зубчика чеснока;
- 20 г сливочного масла;
- Соль, зелень – по вкусу.
Приготовление плотного блюда – как варить гороховый суп с копченостями
Замочите горох на ночь, а потом тщательно промойте. Очищенные лук и морковь измельчите – лук нарежьте мелким кубиком, а морковь – натрите на терке. Выставьте на мультиварке режим "Жарка", положите в чашу сливочное масло, потом всыпьте и обжарьте лук, а позже – добавьте морковь и готовьте овощи на протяжении 5 минут.
К обжаренным овощам добавьте промытый горох и влейте воду – воды должно быть в два раза больше чем ингредиентов. После этого суп гороховый в мультиварке готовится на режиме "Тушение" на протяжении 50 минут.
Через 50 минут добавьте в суп ребрышки, закройте чашу мультиварки и продолжайте готовить блюдо на режиме "Тушение" на протяжении 20 минут. Через 20 минут отправьте в суп очищенный и измельченный картофель и продолжите готовить блюдо на режиме "Тушение" еще 10 минут.
Нарежьте грудинку небольшими полосками и поджарьте. Отправьте грудинку в уже готовый гороховый суп с копчеными ребрышками, также положите туда чеснок, пропущенный через пресс, и измельченную зелень. Закройте чашу мультиварки – блюдо должно настояться. Суп можно подавать с сухариками.
Плотный суп гороховый – рецепт №2
Плотный гороховый суп с курицей (готовится на плите)
Ингредиенты:
- 1,5 стакана колотого гороха;
- 300 г курицы;
- 1-2 картофелины;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 0,5 чайной ложки куркумы;
- Соль, перец, лавровый лист – по вкусу;
- Растительное масло для обжаривания.
Доступный рецепт – как приготовить гороховый суп с курицей
Промойте и замочите горох в холодной воде. Горох нужно замачивать минимум час. Потом пересыпьте горох в кастрюлю, уложите промытую курицу, залейте все водой и варите на небольшом огне около часа. Не забывайте – пену нужно снимать.
Очистите морковь, лук и картофель. Морковь натрите на терке, лук нарежьте мелким кубиком, а картофель разрежьте на четыре части и залейте холодной водой, чтобы он не почернел.
Обжарьте лук и морковь на небольшом количестве растительного масла. В гороховый суп с курицей отправьте картофель. Варите блюдо, пока картофель не сварится.
Когда картофель будет готов – отправьте в суп поджаренные овощи, соль, лавровый лист, все немного проварите, вытащите лаврушку и дайте блюду настояться.
Плотный гороховый суп – рецепт №3
Плотный гороховый суп с ребрышками (готовится на плите)
Ингредиенты:
- 400 г гороха;
- 2 л воды;
- 300 г свиных ребрышек;
- 200 г картофеля;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- Зелень, соль, перец – по вкусу.
Приготовление плотного блюда – как сварить гороховый суп с ребрышками
Горох замочите в холодной воде, а потом промойте. Отправьте в кастрюлю порезанные ребрышки, подготовленный горох, все залейте водой и варите на небольшом огне. Варите все около часа, помешивая.
Очищенные морковь и лук порубите – сделайте мелкие кубики – и обжарьте овощи на растительном масле. Очистите картофель и тоже порежьте мелким кубиком.
Отправьте в гороховый суп с ребрышками картофель, поджаренные овощи, соль и варите блюдо до готовности картофеля. Все часто помешивайте, иначе – горох может пристать ко дну емкости и пригореть.
Готовое блюдо оставьте в покое – оно должно настояться. При подаче добавьте в суп зелень.
Плотный суп гороховый – рецепт №4
Плотный гороховый крем-суп веганский (готовится на плите)
Ингредиенты:
- 200 г колотого гороха;
- 1 морковь;
- 2 луковицы;
- 4-5 зубчиков чеснока;
- 100 мл кокосовых сливок;
- Прованские травы, розмарин, хлебцы, зеленый лук, соль, красный перец – по вкусу.
Приготовление плотного блюда – как приготовить гороховый крем-суп веганский
Горох оставьте на несколько час в холодной воде, а потом тщательно промойте. Подготовленный горох отправьте в кастрюлю и отварите до готовности в подсоленной воде.
Очищенные лук и морковь измельчите – лук нарежьте мелким кубиком, а морковь – натрите на терке. Обжарьте лук и морковь и добавьте к овощам очищенный чеснок. Отправьте подготовленные ингредиенты в горох через 20 после начала варки.
После того, как горох разварится, слейте жидкость, добавьте прованские травы, розмарин, соль, перец, кокосовые сливки и все взбейте блендером, чтобы суп получил кремовую консистенцию.
Подавайте веганский суп с измельченным зеленым луком и хлебцами.
Плотный гороховый суп – рецепт №5
Плотный гороховый суп-пюре (готовится на плите)
Ингредиенты:
300 г колотого гороха;
1 морковь;
1 луковица;
3 картофелины;
1-2 лавровых листа;
500 мл куриного бульона;
Соль, перец, сливочное масло – по вкусу.
Приготовление плотного блюда – как варить гороховый суп-пюре
Замочите горох на несколько часов, а потом – промойте. Отправьте горох в кастрюлю и варите на небольшом огне, пока он не разварится. Очистите лук и морковь и нарежьте средними кусками. Также очистите картофель и разрежьте на четыре части.
Отправьте подготовленные овощи в куриный бульон, все посолите и поперчите и варите, пока овощи не станут мягкими. В конце приготовления положите лавровый лист, а потом – вытащите.
Прямо в бульоне погружным блендером измельчите все ингредиенты в пюре. Из приготовленного гороха тоже сделайте пюре. В гороховое пюре отправьте пюре из овощей с бульоном, добавьте масло, соль, все перемешайте и доведите до кипения.
Плотный гороховый суп-пюре можно подавать измельченной зеленью и разными сухариками.