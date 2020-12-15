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Что дарят на святого Николая: уникальные подарки, которые удивят и обрадуют

15 декабря 2020, 00:55

Что положить под подушку на День святого Николая – и малышу, и подростку, и девушке, и взрослым друзьям-товарищам – выяснил Главред.

Что можно попросить у святого Николая - подарки на День Николая детям и взрослым
Что можно попросить у святого Николая - подарки на День Николая детям и взрослым / 1zoom.ru

День святого Николая Чудотворца всё ближе. А за ним – католическое Рождество и уже Новый год 2021.

Ранее мы уже писали о том, как молиться в день Святого Николая, что можно просить у святого Николая, что нельзя делать в праздник Николая Чудотворца, приметы и традиции – в материале День святого Николая Чудотворца – всё, что надо знать про праздник 19 декабря.

Что подарить на День святого Николая

Год это был непростой, каждому есть на что пожаловаться – и тем ценнее и важнее подарки на святого Николая, которые помогут поднять настроение, развеселить и подбодрить. Ну, и просто пригодятся по жизни. Эти же идеи отлично сработают и как идеи подарков на Новый год Быка.

Шикарные и недорогие идеи подарков на День святого Николая подобрал Главред.

К слову о том, что можно попросить у святого Николая. Да всё что угодно: этот святой отвечает за чудеса (за что и прозван Чудотворцем), так что просят у него и любви, и материального благополучия, и изменений в судьбе.

Читайте такжеГлавная триада рождественских праздников в декабре: что за праздник 17, 18 и 19 декабряМолитвы Николаю Чудотворцу о богатстве, замужестве и не только – читайте в нашем материале День святого Николая 2020 – как загадать желание и что нельзя делать. Еще есть молитва Николаю Чудотворцу, изменяющая судьбу за 40 дней, и иные призывы к Небу на праздник святого Николая – мы уже ранее публиковали в материале Молитва в День святого Николая – как вымолить удачу, любовь и деньги.

Напомним, что подарки на День святого Николая взрослым и детям под подушку нужно положить в ночь на праздник – с 18-го на 19 декабря. И это могут быть как универсальные конфеты, так и оригинальные подарки на День святого Николая:

  1. 3-D ночник;
  2. 3-D ручка;
  3. именное ожерелье или браслет;
  4. набор защитных тканевых масок и специальных красителей, чтобы их можно быть оригинально и ярко разукрасить;
  5. записки благодарности от всех друзей, что собраны в одном блокноте – практически бесплатно, зато дарит массу эмоций;
  6. сертификат на мастер-класс – тут уже нужно знать интересы человека;
  7. ретро-часы;
  8. набор метафорических карт-предсказаний;
  9. купить настольную игру на выбор, чтоб было чем заняться на карантине (тем более что там локдаун в январе);
  10. подписка на Нетфликс (цена – от 7,99 евро в месяц до 11,99 евро; кстати, сервис дарит возможность оформить подписку на Netflix бесплатно на первые 30 дней) или любой другой сервис;
  11. забавная подушка в форме пончика или подушка-обнимашка с любимым киногероем (например, можно купить подушку дакимакуру с героем Баки Барнс/Зимний солдат из вселенной Marvel);
  12. прикроватная ваза-зарядка для смартфона;
  13. органайзер для бижутерии – отличный подарок на День святого Николая девушке или девочке-подростку;
  14. диффузор эфирного масла для ароматерапии;
  15. умная кружка с контроллером температуры для кофеманов;
  16. набор чаев или специй – для гурмана;
  17. набор садовода;
  18. набор для выращивания растений – например, экокуб для выращивания голубой ели будет очень тематическим подарком;
  19. книга-раскраска антистресс;
  20. фруктовая корзина или мясная корзина – смотря, что больше любит тот, кому презент предназначен.

Ранее мы уже писали, что подарить на Новый год 2021 – сделанное своими руками или купленное, родителям, девушке, парню, коллегам, друзьям – в материале В преддверии Нового года выбираем подарки на Год Быка 2021: идеи.

Также были названы варианты, что подарить на Новый год, если нет лишней копейки. На праздники необходимо дарить добро, отметила психолог.

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