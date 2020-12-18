День святого Николая Чудотворца – всё, что надо знать про праздник 19 декабря

Святой Николай 2020 - праздник 19 декабря - приметы, подарки, традиции / 1zoom.ru

День святого Николая 2020 Украина отмечает в субботу: будет время провести повеселиться с семьей, не отвлекаясь на работу.

Для православных Святой Николай – праздник подарков и исполнения чудес, недаром и самого святого в народе прозвали Чудотворец.

Как молиться в день Святого Николая, что можно просить у святого Николая, что нельзя делать в праздник Николая Чудотворца, приметы и традиции – выяснил Главред.

День святого Николая Чудотворца – приметы, обычаи: что нельзя делать

На День святого Николая обязательно нужно сходить в церковь, чтобы поставить свечку и помолиться святителю.

Ругаться и ссориться нельзя. А вот что касается работы, то тут есть нюансы. Детальнее читайте в нашем материале День святого Николая Чудотворца – дата в 2020 году, традиции и приметы.

Вот что ни в коем случае нельзя делать на святого Николая:

ссориться – наоборот, принято просить прощения и мириться с теми, с кем в ссоре;

отказывать бедным людям в помощи;

не стоить одалживать деньги или домашнюю утварь – чтобы не "отдать" вместе с ними домашнее счастье.

Молитва Николаю Чудотворцу

Николай Чудотворец помогает в любви и выйти замуж. Также очень действенной считается молитва Николаю Чудотворцу о здравии.

Молитвы Николаю Чудотворцу о богатстве, замужестве и не только – читайте в нашем материале День святого Николая 2020 – как загадать желание и что нельзя делать. Еще есть молитва Николаю Чудотворцу, изменяющая судьбу за 40 дней, и иные призывы к Небу на праздник святого Николая – мы уже ранее публиковали в материале Молитва в День святого Николая – как вымолить удачу, любовь и деньги.

Подарки на День святого Николая взрослым и детям

Что положить под подушку на День святого Николая – и малышу, и подростку, и девушке, и взрослым друзьям-товарищам – читайте в нашем материале Что дарят на святого Николая: уникальные подарки, которые удивят и обрадуют.

Кстати, эти же идеи отлично сработают и как идеи подарков на Новый год 2021.

Николай Чудотворец – праздник 2020 – открытки и поздравления

Оригинальные поздравления с Днем святого Николая в прозе своими словами, стихи, короткие смс, открытки и картинки с Днем Николая зимнего – мы подготовили в материале Короткие поздравления с Днем святого Николая в прозе и стихах, живые открытки.