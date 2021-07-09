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День бухгалтера в Украине: дата и история праздника

9 июля 2021, 17:33

Главред составил подборку известных бухгалтеров, которые вошли в историю

День бухгалтера в Украине
День бухгалтера в Украине / zarpanews.gr

Работники, скрупулезно разбирающиеся в тонкостях отчетной документации, отмечают профессиональный праздник 16 июля. День бухгалтера в Украине указом президента Леонида Кучмы утвержден в 2004 году.

День бухгалтера: история профессии

Зародилась бухгалтерия в Древнем Египте. Учет вели на глиняных дощечках и папирусе. Основоположник профессии – итальянский ученый Лука Пачоли. В 15 веке он систематизировал все математические знания в трактате " О счетах и записях". В книге впервые даются практические советы об использовании регистров бухгалтерского учета и вводятся понятия "дебет" и "кредит". Пачоли отмечал, что целью учета является получение информации о состоянии дел и подсчет финансов. Некоторые из положений труда итальянца актуальны по сей день.

День бухгалтера 2021 Украина
День бухгалтера 2021 Украина / 999.md

День бухгалтера 2021 в Украине: как отмечают

Ко Дню бухгалтера в Украине приурочены конференции и семинары, а также награждение дипломами и грамотами выдающихся в данной сфере украинцев. Также проводятся мероприятия, на которых обсуждают инновационные подходы в учете документации и экономическую ситуацию в стране и мире.

Цель праздника – акцентировать внимание на роли бухгалтеров в развитии украинской экономики и проблем сферы. Профессия считается одной из самых рисковых и востребованных на рынке труда.

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На многих предприятиях в День бухгалтера проводятся корпоративы, а сотрудники получают премии и подарки от коллег.

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Международный день бухгалтера отмечается 10 ноября. Работники данной сферы отмечают профессиональный праздник дважды в году.

Если раньше бухгалтерский учет считался мужской профессией, то на данный момент за отчетную документацию активно взялись женщины. Мужчин, которые вникают в премудрости цифр всего 14 %.

Самые известные бухгалтеры - они вошли в историю

  • Элизабет Арден – основательница косметической компании;
  • Френк Робинсон – автор логотипа " Coca Cola";
  • Аллен Карр – автор книги "Легкий способ бросить курить";
  • Генрих Шлиман – немецкий архелог, который откопал Трою;
  • Пьер Карден – французский модельер;
  • Герберт Уэллс – американский писатель-фантаст;
  • Мик Джаггер – фронтмену группы The Rolling Stones недолго пришлось корпеть над цифрами до того как стать кумиром миллионов ;
  • Карл Маркс – немецкий экономист, который в своем труде "Капитал" охарактеризовал бухгалтерский учет как "средство контроля".

Ранее сообщалось, что Украина будет праздновать День Независимости 2021 три дня. Запланирован масштабный военный парад.

Автор: Olena Stronh
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