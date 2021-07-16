Какой сегодня праздник 16 июля 2021: День бухгалтера и аудитора в Украине, Международный день змеи

День бухгалтера в Украине / zarpanews.gr

16 июля в Украине отмечают свой профессиональный праздник бухгалтеры, а в Перу чтят Деву Кармен.

16 июля 2021: День бухгалтера и аудитора Украины

В Украине День бухгалтера отмечают с 2004 года. Цель данного праздника – обратить внимание на вклад работников аудита в процесс развития украинской экономики. В день бухгалтера устраиваются торжественные мероприятия с награждением лучших сотрудников. Про самых известных бухгалтеров можно узнать в нашем материале.

В народе 16 июля чтят память святых Мокия и Марка

Святые поплатились жизнью за веру. Другие названия праздника: Маков день и Стожары. В этот день начинался сбор мака, а появление созвездия Плеяды обещало успех на охоте. Мак, собранный в этот день, обладает целительными свойствами, а гром символизирует длительную непогоду.

Предки верили, что в этот день нельзя:

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Начинать крупные дела.

Отправляться в путешествие.

Совершать покупки.

С наступлением Стожар люди запасались кормом для скота и спешили закончить сенокос к наступлению осени.

16 июля 2021: международные праздники

16 июля – Международный день змеи

Данный праздник призван помочь узнать больше о рептилиях, которые были известны и почитаемы во многих культурах еще с древних времен. Учредители праздника акцентируют внимание на том, что змея не будет угрожать жизни при соблюдении определенных правил и правильного поведения.

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Какие праздники отмечают 16 июля в мире

16 июля – в Перу почитают деву Кармен. В этот день устраиваются массовые гуляния, на площади выступают музыканты, а процессии людей, переодетых в индейцев, идут на кладбища, чтобы почтить души умерших. В честь святой Кармен, покровительницы метисов, в странах Латинской Америки часто называют девочек.