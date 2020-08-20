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День лени: какой сегодня праздник 20 августа, приметы, именины

20 августа 2020, 00:19

Сегодня Всемирный день лени – картинки прикольные скрасят праздник. Приметы 20 августа подскажут, почему нельзя торговать и кому нельзя сегодня отказывать.

День лени, День Пимены-Марины - 20 августа праздник - что нельзя делать
День лени, День Пимены-Марины - 20 августа праздник - что нельзя делать / 1zoom.ru

20 августа 2020 – сегодня праздник ленивый. Это Всемирный день лени 2020 (как вариант – Международный день лени).

Лень – это болезнь или спасение организма, что делает лень с человеком и нужно ли с ней бороться – мы выяснили в материале Всемирный день лени: прикольные картинки и необычные советы.

Еще проходит жужжащий праздник Всемирный день комара. Также отмечается мусульманский Новый год. Эстония отмечает День восстановления независимости, а США – День радио.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

  • День рождения Чебурашки;
  • День музыкальных шкатулок;
  • День лимонада и День шоколадного пирога с пеканом в США.

По народному календарю, 20 августа – День Пимены-Марины.

Картинки с Днем лени

  • Картинки с Днем лени
  • День лени - картинки
  • Картинки с Днем лени
  • Скачать прикольные картинки про лень бесплатно
  • Скачать картинки с Днем лени бесплатно
  • Картинки про бездельников

День лени – поздравления

Сегодня праздник у лентяев.

И я сердечно поздравляю

Тех, кто ленится жить, учиться,

Работать, помогать, лечиться.

Кто устает, не встав с кровати.

Кто важничает больше знати.

Не уважает чужой труд.

Нормальным людям, кто не друг.

Лентяи, с профессиональным днем!

Пусть вам приснится счастье в нем!

***

Лени день на всей планете

Отмечают даже дети,

И никто из них не плачет,

А большие не ишачат,

Если вдруг вы на работе,

Проведите день в зевоте,

Если дома на диване,

Вы – уже герой в романе,

Про Обломова читайте,

Его лени подражайте,

Поздравляем вас с днем лени

Без комментов и без прений,

Будьте в этот день ленивы,

Словно 100 котов – игривы!

прикольные открытки про лень скачать бесплатно - смешные картинки ленивых людей

***

Ленись и наслаждайся ленью,

Лежи, в безделье утопая!

Сегодня праздник – День лентяя,

И с ним тебя я поздравляю!

Пусть нега, лень, безделья счастье

Тебя окутают блаженством!

Ты и всегда-то был прикольным,

А станешь вовсе совершенством!

20 августа – праздник церковный

20 августа православные чтят память преподобного Антония Оптинского. Также почитаются преподобный Пимен и мученик Марин.

Продолжается Успенский пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Успенский пост 2020 – когда и как проходит: меню, традиции, свадьба.

20 августа – приметы

Есть такие приметы 20 августа на погоду:

  • аисты уже на юг собрались – осень придет рано и будет холодной;
  • много желудей – к теплой зиме;
  • ласточки в стаи сбиваются – к грозе;
  • утренний туман быстро рассеялся – день ясным будет.

20 августа – что нельзя делать, а что нужно

Традиционным блюдом на столе в этот день был пирог с малиной. Ягода уже отходила, поэтому это была одна из последних возможностей побаловать себя малиновыми вкусностями. К тому же съеденная в этот день малина сулила сладкую жизнь.

При жизни святой Пимен тяжело болел. Поэтому День Пимена принято посвящать помощи ближним и особенно тем, кто в этот момент болеет.

Чем больше помощи окажет человек в этот день – тем больше благополучия и здоровья пошлют ему Небеса.

День также хорош для похода в гости.

По народным поверьям, 20 августа нельзя:

  • отказывать в чем-то больным людям и нуждающимся;
  • меняться с кем-то личными вещами или одеждой – можно забрать себе все беды и несчастья этого человека;
  • заниматься финансовыми вопросами и что-то продавать/покупать – такие операции будут неудачными.

20 августа – именины

День ангела справляют Александр и Алексей, Антон и Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан и Михаил, Никанор, Петр и Пимен, Стефан.

20 августа – кто родился

20 августа родились такие знаменитости:

  • 1890 — американский писатель Говард Лавкрафт (писал в жанрах ужасов, фэнтези, мистики и научной фантастики – его авторский стиль назвали лавкрафтовские ужасы). Жена Лавкрафта, писательница Соня Грин, родилась в украинском городе Ичня.
  • 1924 — украинский физиолог и биофизик Платон Костюк.
  • 1974 — американский актер, режиссер и продюсер Миша Коллинз (больше всего известен по роли Кастиэля в сериале Сверхъестественное).
  • 1981 — британский актер и певец Бен Барнс (Хроники Нарнии: Принц Каспиан, Хроники Нарнии: Покоритель Зари, Дориан Грей и др.).

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