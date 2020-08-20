День лени: какой сегодня праздник 20 августа, приметы, именины

Сегодня Всемирный день лени – картинки прикольные скрасят праздник. Приметы 20 августа подскажут, почему нельзя торговать и кому нельзя сегодня отказывать.
20 августа 2020 – сегодня праздник ленивый. Это Всемирный день лени 2020 (как вариант – Международный день лени).
Лень – это болезнь или спасение организма, что делает лень с человеком и нужно ли с ней бороться – мы выяснили в материале Всемирный день лени: прикольные картинки и необычные советы.
Еще проходит жужжащий праздник Всемирный день комара. Также отмечается мусульманский Новый год. Эстония отмечает День восстановления независимости, а США – День радио.
Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:
- День рождения Чебурашки;
- День музыкальных шкатулок;
- День лимонада и День шоколадного пирога с пеканом в США.
По народному календарю, 20 августа – День Пимены-Марины.
Картинки с Днем лени
День лени – поздравления
Сегодня праздник у лентяев.
И я сердечно поздравляю
Тех, кто ленится жить, учиться,
Работать, помогать, лечиться.
Кто устает, не встав с кровати.
Кто важничает больше знати.
Не уважает чужой труд.
Нормальным людям, кто не друг.
Лентяи, с профессиональным днем!
Пусть вам приснится счастье в нем!
***
Лени день на всей планете
Отмечают даже дети,
И никто из них не плачет,
А большие не ишачат,
Если вдруг вы на работе,
Проведите день в зевоте,
Если дома на диване,
Вы – уже герой в романе,
Про Обломова читайте,
Его лени подражайте,
Поздравляем вас с днем лени
Без комментов и без прений,
Будьте в этот день ленивы,
Словно 100 котов – игривы!
***
Ленись и наслаждайся ленью,
Лежи, в безделье утопая!
Сегодня праздник – День лентяя,
И с ним тебя я поздравляю!
Пусть нега, лень, безделья счастье
Тебя окутают блаженством!
Ты и всегда-то был прикольным,
А станешь вовсе совершенством!
20 августа – праздник церковный
20 августа православные чтят память преподобного Антония Оптинского. Также почитаются преподобный Пимен и мученик Марин.
Продолжается Успенский пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Успенский пост 2020 – когда и как проходит: меню, традиции, свадьба.
20 августа – приметы
Есть такие приметы 20 августа на погоду:
- аисты уже на юг собрались – осень придет рано и будет холодной;
- много желудей – к теплой зиме;
- ласточки в стаи сбиваются – к грозе;
- утренний туман быстро рассеялся – день ясным будет.
20 августа – что нельзя делать, а что нужно
Традиционным блюдом на столе в этот день был пирог с малиной. Ягода уже отходила, поэтому это была одна из последних возможностей побаловать себя малиновыми вкусностями. К тому же съеденная в этот день малина сулила сладкую жизнь.
При жизни святой Пимен тяжело болел. Поэтому День Пимена принято посвящать помощи ближним и особенно тем, кто в этот момент болеет.
Чем больше помощи окажет человек в этот день – тем больше благополучия и здоровья пошлют ему Небеса.
День также хорош для похода в гости.
По народным поверьям, 20 августа нельзя:
- отказывать в чем-то больным людям и нуждающимся;
- меняться с кем-то личными вещами или одеждой – можно забрать себе все беды и несчастья этого человека;
- заниматься финансовыми вопросами и что-то продавать/покупать – такие операции будут неудачными.
20 августа – именины
День ангела справляют Александр и Алексей, Антон и Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан и Михаил, Никанор, Петр и Пимен, Стефан.
20 августа – кто родился
20 августа родились такие знаменитости:
- 1890 — американский писатель Говард Лавкрафт (писал в жанрах ужасов, фэнтези, мистики и научной фантастики – его авторский стиль назвали лавкрафтовские ужасы). Жена Лавкрафта, писательница Соня Грин, родилась в украинском городе Ичня.
- 1924 — украинский физиолог и биофизик Платон Костюк.
- 1974 — американский актер, режиссер и продюсер Миша Коллинз (больше всего известен по роли Кастиэля в сериале Сверхъестественное).
- 1981 — британский актер и певец Бен Барнс (Хроники Нарнии: Принц Каспиан, Хроники Нарнии: Покоритель Зари, Дориан Грей и др.).