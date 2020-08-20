День лени: какой сегодня праздник 20 августа, приметы, именины

День лени, День Пимены-Марины - 20 августа праздник - что нельзя делать / 1zoom.ru

20 августа 2020 – сегодня праздник ленивый. Это Всемирный день лени 2020 (как вариант – Международный день лени).

Лень – это болезнь или спасение организма, что делает лень с человеком и нужно ли с ней бороться – мы выяснили в материале Всемирный день лени: прикольные картинки и необычные советы.

Еще проходит жужжащий праздник Всемирный день комара. Также отмечается мусульманский Новый год. Эстония отмечает День восстановления независимости, а США – День радио.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

День рождения Чебурашки;

День музыкальных шкатулок;

День лимонада и День шоколадного пирога с пеканом в США.

По народному календарю, 20 августа – День Пимены-Марины.

Картинки с Днем лени

День лени – поздравления

Сегодня праздник у лентяев.

И я сердечно поздравляю

Тех, кто ленится жить, учиться,

Работать, помогать, лечиться.

Кто устает, не встав с кровати.

Кто важничает больше знати.

Не уважает чужой труд.

Нормальным людям, кто не друг.

Лентяи, с профессиональным днем!

Пусть вам приснится счастье в нем!

***

Лени день на всей планете

Отмечают даже дети,

И никто из них не плачет,

А большие не ишачат,

Если вдруг вы на работе,

Проведите день в зевоте,

Если дома на диване,

Вы – уже герой в романе,

Про Обломова читайте,

Его лени подражайте,

Поздравляем вас с днем лени

Без комментов и без прений,

Будьте в этот день ленивы,

Словно 100 котов – игривы!

***

Ленись и наслаждайся ленью,

Лежи, в безделье утопая!

Сегодня праздник – День лентяя,

И с ним тебя я поздравляю!

Пусть нега, лень, безделья счастье

Тебя окутают блаженством!

Ты и всегда-то был прикольным,

А станешь вовсе совершенством!

20 августа – праздник церковный

20 августа православные чтят память преподобного Антония Оптинского. Также почитаются преподобный Пимен и мученик Марин.

Продолжается Успенский пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Успенский пост 2020 – когда и как проходит: меню, традиции, свадьба.

20 августа – приметы

Есть такие приметы 20 августа на погоду:

аисты уже на юг собрались – осень придет рано и будет холодной;

много желудей – к теплой зиме;

ласточки в стаи сбиваются – к грозе;

утренний туман быстро рассеялся – день ясным будет.

20 августа – что нельзя делать, а что нужно

Традиционным блюдом на столе в этот день был пирог с малиной. Ягода уже отходила, поэтому это была одна из последних возможностей побаловать себя малиновыми вкусностями. К тому же съеденная в этот день малина сулила сладкую жизнь.

При жизни святой Пимен тяжело болел. Поэтому День Пимена принято посвящать помощи ближним и особенно тем, кто в этот момент болеет.

Чем больше помощи окажет человек в этот день – тем больше благополучия и здоровья пошлют ему Небеса.

День также хорош для похода в гости.

По народным поверьям, 20 августа нельзя:

отказывать в чем-то больным людям и нуждающимся;

меняться с кем-то личными вещами или одеждой – можно забрать себе все беды и несчастья этого человека;

заниматься финансовыми вопросами и что-то продавать/покупать – такие операции будут неудачными.

20 августа – именины

День ангела справляют Александр и Алексей, Антон и Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан и Михаил, Никанор, Петр и Пимен, Стефан.

20 августа – кто родился

20 августа родились такие знаменитости: